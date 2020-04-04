Спортивный тренер осталась без работы и пошла в кассиры: снимаешь корону и идешь работать

Сильвия Юцяпите из Вильнюса уже несколько лет живет в Клайпеде. Она работала спортивным тренером. Однако из-за карантина временно лишилась своей работы. Несмотря на карантин в стране, девушка решила не сидеть сложа руки и пошла работать кассиром, пишет портал ru.delfi.lt.

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Сильвия ведет активный образ жизни. В фейсбуке она создала группу "Веди активный образ жизни со мной", где делится информацией о спорте и здоровом питании. Уже перед началом карантина она поняла, что на какое-то время останется без работы.

"Сначала закрыли школы, спортклубы. Мы были первые, кто остановил свою деятельность. А карантин официально наступил 16 марта. В пятницу мы закрылись, а в субботу я уже звонила насчет работы. А что делать? Звонила, потому что понимала, карантин не будет длиться всего две недели. Я считаю, за такое короткое время много не сделаешь, если речь идет о вирусе.

Думала, что делать. 24 ч сидеть с мужем дома, даже если любишь очень сильно, надоест. Я могу работать, помогать другим. А сейчас работников ищут только в сфере торговли, все стоит. Я нашла номер в интернете, позвонила, сказала, что хочу помочь. Мне сказали, что работники нужны, поскольку многие на больничном, особенно люди из группы риска, а также те, у которых есть дети", – рассказала собеседница Delfi.

Поскольку опыта работы в сфере торговли у Сильвии не было, ей пришлось обращаться не раз, ее взяли на работу не сразу. На вопрос, не является ли работа кассира рискованной, Сильвия сказала, что она страха не чувствует.

"Мне не было страшно. Даже сложно объяснить. Я об этом не думала, пошла и делаю работу. На работе мы используем все необходимое для безопасности: антисептик для рук и для поверхностей, надеваем перчатки, маски, соблюдаем безопасное расстояние. Иду ли я на работу со страхом? Нет", – сказала Сильвия. Она считает любую работу в равной мере достойной.

"В первые дни почувствовалась нагрузка, к которой я не привыкла. Даже если тело привыкло к физической нагрузке, для него это новый монотонный опыт, нетипичное движение у кассы, надо сидеть. Бывают дни, когда работаешь в зале, потом у кассы, какое-то движение, но бывает и весь день надо сидеть у кассы, это непросто. Первые дни я очень уставала, буквально падала с ног. Думала, куда я попала? Я была истощена, как будто весь день картошку носила", – смеется она.

Ее поддержала мама, сказав, что вскоре станет легче. "Она меня очень поддерживала, сказала, что я привыкну, что сейчас вообще сложное время. На следующий день было легче, а потом – еще легче. Все пошло к лучшему", – рассказала Сильвия.