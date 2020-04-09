Тяжелая авария на Югле: водитель съехал с дороги и сбил женщину; пострадавшая скончалась

В четверг после обеда, 9 апреля, тяжелая авария произошла на Югле. В результате один человек погиб, еще один пострадал.
ДТП произошло на Бривибас гатве 430. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу, врезался в металлический барьер, а потом в дерево. На его пути оказался также пешеход - от полученных травм женщина скончалась. Сам водитель передан медикам скорой.
Полиция продолжает работу на месте происшествия.
LV.Juglà avàrija pic.twitter.com/VIRe5MyEBZ— Bruno Ozolins (@bums56) April 9, 2020