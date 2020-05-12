В Резекне 9 мая посадили березовую аллею — в честь 75-летия Победы

9 мая в Резекне, в лесопарке Выпинга представители общественных организаций и жители города начали посадку аллеи из 75 деревьев. Об этом Delfi сообщил председатель общественной организации "Славия" Вадим Гилис.

9 мая в Резекне проходил традиционный автопробег, ежегодно организуемый спортивным клубом "Седна", по завершении которого его участники прибыли в парк микрорайона Выпинга. На территории парка уже более 60 лет располагается мемориал жертвам фашизма: в 1950-х годах здесь было обнаружено массовое захоронение. Посадка деревьев была согласована с руководством города, и в мероприятии принимал участие мэр Резекне Александр Барташевич. "Все требования социального дистанцирования были соблюдены, и полиция не предъявила никому никаких претензий", — отметил Гилис.

Foto: Из личного архива

Идею отметить таким образом 75-летие окончательного разгрома фашизма поддержали Русская Община Резекне, организация ветеранов антигитлеровской коалиции "ЛАКЦА" и общество ветеранов войны в Афганистане. "Планировалось посадить 75 деревьев, однако эпидемия вмешалась в эти планы, — сообщил Гилис. — Было решено посадить 9 мая первые 10 деревьев, а остальные 65 высадить, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Скорее всего, это произойдет в июле, когда Резекне будет праздновать день освобождения от немецко-фашистских захватчиков".