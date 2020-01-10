В пятницу утром, 10 января на Таллинском шоссе у Балтэзерса произошла авария. "Водитель легкового автомобиля Honda Civic не соблюдал дистанцию и врезался в грузовик с прицепом. Это, в свою очередь, привело к пробке в сторону Риги", - сообщила читательница.

В Государственной полиции сообщили, что вызов на место происшествия поступил в 8.36. Пострадавших нет.

Как ранее сообщалось, в среду вечером, 8 января на Таллинском шоссе произошло сразу два ДТП.

Между Балтэзерсом и Адажи столкнулись грузовик и легковая автомашина. У грузовика лопнуло колесо и он остановился, заблокировав полторы проезжих полосы.

В свою очередь, в Адажи, на 9-м км дороги Рига — Айнажи автомобиль VW сбил женщину, после чего по пострадавшей проехало неустановленное транспортное средство. От полученных травм женщина скончалась на месте аварии.