ВИДЕО. Неспокойный вечер на автозаправке: полицейские скрутили вооруженного ножом мужчину

В понедельник вечером на заправке Olerex в Харку, Эстония, можно было наблюдать сцену, достойную кинофильма. В заправку ворвался мужчина с ножом, напал на продавца и портил вещи. Дебошир уже добрался до кассы, когда прибывшие на вызов полицейские повалили его на землю и скрутили.

Об инциденте поступило сообщение в полшестого вечера. Нападавшим оказался 30-летний мужчина, который по прибытии полиции стоял за кассой и держал в руке нож.

Мужчина отреагировал на приказ бросить нож на землю, но не стал выходить из-за кассы. Так как его внимание было направлено лишь на одного полицейского, второму полицейскому удалось скрутить мужчину.