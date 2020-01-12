"Здравствуйте, неоднократно обращался в Департамент дорожного движения Рижской думы с просьбой отменить стрелку, разрешающую проезд на красный свет с бульвара Узварас в сторону Каменного моста на перекрестке с Ранкя дамбис. Но, похоже, им плевать на безопасность", - так эмоционально начал свое письмо в редакцию читатель.

"Ценность этой стрелки для улучшения движения сомнительна, зато аварийные ситуации в этом месте возникают каждый день", - продолжает мужчина, который сам чуть было не стал участником ДТП. "Вопрос - что должно произойти на этом перекрестке, чтобы рижские власти отключили провоцирующий сигнал светофора?" - спрашивает читатель.

В Департаменте сообщения Рижской думы проинформировали, что данное решение с дополнительной секцией "движение прямо" на перекрестке бульвара Узварас и Ранкя дамбис, при движении по бульвару Узварас от улицы Бариню, является одним из способов, как уменьшить заторы, и тем самым избежать задержек общественного транспорта и снизить загрязнение воздуха в городе.

"Данное решение максимально увеличивает пропускную способность перекрестка в сторону центра, что невозможно при других вариантах, - поясняет представитель Департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте.

Что касается опасных ситуаций, то, по Правилам дорожного движения, при включенных одновременно дополнительной секции и красном свете, преимущество у всех остальных направлений и у всех других участников дорожного движения - в конкретном случае у водителей транспортных средств, которые поворачивают налево с Ранкя дамбис на бульвар Узварас. Те, кто едет по бульвару Узварас, должны уступить дорогу транспортным средствам, которые поворачивают с Ранкя дамбис в сторону Каменного моста, как во время горения красного света и дополнительной секции, так и после того как для них только что загорелся зеленый - чтобы те, кто поворачивает в сторону моста могли закончить маневр".

В Латвии, также как и в других местах, дорожное движение регулируется в соответствии с "Конвенцией о дорожных знаках и сигналах" Европейской комиссии. Она гласит, что пересечение перекрестка на красный сигнал светофора возможно, если светофор оборудован дополнительной секцией с разрешающим сигналом в указанном направлении.

Такое решение в Риге реализовано на множестве перекрестков, например, на Валмиерас и Деглава, Валдемара и Бульваре Райниса, Стамериенас и Джутас, Чака и Пернавас и т.д.

Светофоры с дополнительной секцией устанавливаются на перекрестках только после оценки интенсивности движения автотранспорта и потока пешеходов, чтобы совершение маневра не приводило к возникновению опасных ситуаций.