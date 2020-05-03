1 мая вечером на Таллинском шоссе перед поворотом на Алдери произошла серьезная авария с участием мотоцикла Honda и автомобиля Volvo.

На видео, которыми поделились очевидцы, видно, что мотоциклист с пассажиркой обгоняют машины по дорожной разметке, где это делать запрещено. Проезжая мимо поворота на Алдери, мотоциклист не заметил, что оттуда на шоссе выезжает автомобиль Volvo. В итоге мотоциклист не успел затормозить и на всей скорости врезался в легковушку.

Как сообщили в Государственной полиции, в аварии пострадали водитель мотоцикла и его пассажир. Оба с травмами доставлены в больницу. По словам очевидцев, очевидно, что оба получили серьезные травмы, так как когда на место происшествия прибыла скорая, пострадавшие по-прежнему лежали на земле.