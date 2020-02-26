ВИДЕО: В Елгаве микроавтобус cлетел с дороги и придавил пешехода

В социальных сетях опубликован фрагмент видео с уличной камеры, зафиксировавшей ДТП на улице Стацияс в Елгаве. На круговом перекрестке микроавтобус Volkswagen слетел с дороги, врезался в барьер, отделяющий проезжую часть, и перевернулся на бок, придавив женщину, которая шла по тротуару.

Как сообщили в Государственной полиции, ДТП произошло 21 февраля в 16.34. Мужчина не справился с управлением микроавтобуса, наехал на ограждение и сбил женщину. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу. Водитель не пострадал.