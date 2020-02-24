ВИДЕО: В Елгаве загорелся девятиэтажный жилой дом

На ул. Пернавас 36 в Елгаве загорелось девятиэтажное жилое здание, сообщает читатель DELFI Репортера Сергей Калинин.

Что самое забавное, люди из соседней квартиры не покинули ее, а наблюдали за действиями пожарной службы из окна, — пишет свидетель ЧП. — Пожарные прибыли на место происшествия мгновенно. За ними мчалась скорая и полиция. Пару минут спустя прибыли аварийные газовщики. Очень слаженная работа. У пожарных и лестница была, и вода в баках. Всё как надо. Пожар удалось своевременно потушить. Прям горд за наших спасателей! #jelgavasaculiecinieks