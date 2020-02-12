"В объектив одной из фотоловушек, установленной мною у кормушки для белок и птиц недалеко от границы Риги, попадается много разной живности, от мышей до косуль. А в конце прошлой недели она зафиксировала очень интересных и редких гостей - пару шакалов", - рассказывает фотограф Виктор Иванов.

"Первые сведения о появлении шакалов в Латвии относятся к декабрю 2013 года. Но с той поры встречи с ними до сих пор крайне редки. Шакалы всеядны, вот и тыквенные семечки пришлись им по вкусу. Пока биологи не определились, волноваться ли по поводу появления нового хищника в Латвии, охотники довольны - шакалов можно убивать, не требуя разрешения. А мы, фотографы, радуемся каждой новой встрече с редким зверем или птицей. И пусть пока хотя бы так, с помощью лесной камеры", - пишет Виктор.

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В Управлении по защите природы подтвердили, что на видео действительно золотистые шакалы. Зоологи считают, что этот вид попал на территорию Латвии естественным путем, поэтому не считается инвазивным.

"Первый шакал в Латвии стал добычей охотника в 2013 году, недалеко от Елгавы. Распространение этой породы зафиксировано не только в нашей стране, но и в соседних, и наблюдения показывают, что золотистый шакал все больше распространяется в сторону севера, - рассказывает эксперт Управления по защите природы, зоолог Вилнис Скуя. - В Европе шакал хорошо прижился на окраинах больших городов, поэтому ожидается, что в окрестностях Риги он тоже найдет для себя подходящую среду обитания".

Шакалы живут парами, к парам иногда присоединяются ушедшие ранее в самостоятельную жизнь потомки, так образуется небольшая стая.

Шакал является хищником, но его меню очень разнообразно. Животные охотятся на мелких насекомых, земноводных, пресмыкающихся, мелких грызунов, на детенышей косуль, зайцев, лисиц и прочих небольших млекопитающих, а также питаются яйцами гнездящихся на земле птиц. Также животные могут питаться кормом растительного происхождения - сахарным тростником, виноградом, дынями. В Латвии это, скорее всего, будет кукуруза, груши, сливы, разные ягоды, орехи.

Шакалы часто подбирают сбитых на шоссе животных, а зимой важным источником пропитания являются погибшие животные.

Вилнис Скуя подчеркивает, что распространение золотистого шакала скоре всего не создаст угрозы для экосистем. "Они со своей территории вытеснят лисиц и енотовидных собак, которые меньше по размеру, и займут их место в экосистеме. В свою очередь, в местах, где обитают волки, шакалам выжить будет трудно, потому что волки при возможности на них охотятся", - говорит зоолог.

По словам специалиста, появление шакалов в Латвии - это естественный процесс и не является угрозой для природы. "Просто конкурентам придется поднапрячься, а потенциальным жертвам, приспособиться. Так это происходит с тех пор, как растаял ледник. Вся фауна Латвии - это фауна иммиграции. Все сюда пришли. И теперь наша фауна млекопитающих стала на одну породу богаче", - говорит Вилнис Скуя.