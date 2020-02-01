Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ февральский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти около 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Арвид Калниньш (1946 г.р.) - тебя ищет дочь Ирина и сын Вячеслав: "Нашу маму зовут Синкевич Людмила".

Гуляеву Нину (1963-65 г.р.), которая может проживать в Даугавпилсе, ищет сестра Елена.

Своего брата Силиньша Алвиса, который проживает в Вараклянском крае, ищет сестра Агнесе.

Сущеня Фаина (1951 г.р.) - тебя ищет крестный сын Эдуард: "Фаина может проживать в Саулкрасты".

Горелова Светлана ищет дочку Никитину Жанну (1981 г.р.): "Она может жить в Даугавпилсе".

Сестру Рогожкину Наталью (1964 г.р.) ищет брат Юрий.

Морозов Михаил (1953 г.р.) - тебя ищет сын Андрей.

Фрейберг Роман (1964 г.р.) - тебя ищет дочь Анна Фрейберг.

Орлова Анна (1959 г.р.) - тебя ищет брат Михаил: "Связь оборвалась в 1984 году".

Егоров Николай (1953 г.р.) - тебя ищет дочь Анастасия: "Связь с отцом оборвалась в 1993 году".

Сенцов Андрей (1951 г.р.) и Сенцов Анатолий - вас ищет Сибирякова Людмила.

Пронькина Анна (1977 г.р.) - тебя ищет родственник Юрий.

Свою единственную тетю Артемьеву Карину (1970 г.р.) ищет Нонна.

Иванову Валентину (1950 г.р.) и брата Иванова Владимира ищет сестра Елена.

Маму Лапиню Майю (1964 г.р.) ищет сын Александр.

Шувалову Татьяну (1956 г.р.) ищет подруга Нина: "Последняя встреча была в июле 1989 года".

Дугутис Алексей ищет отца Дугутис Олега.

Витолс Виктор (1954 г.р.) - тебя ищет дочь Людмила: "Последняя встреча была в 1993 году".

Дрозд Валентина (1950 г.р.) и Дрозд Ольга (1979 г.р.) - вас ищет родственница Мария.

Отца Морозова Павла (1952 г.р.) ищет дочь Татьяна.

Полоз Михаил (1960 г.р.) - тебя ищет сын Максим: "Он меня видел, когда мне было только три годика".

Загайнов Николай (1953 г.р.) - тебя и твою семью ищет сестра Елена.

Сестру Ланге Элиту (1960 г.р.) ищет сестра Лидия.

Белеоннову Людмилу (1957 г.р.) ищет брат Олег.

Лемешонок Константин - тебя ищет дочь Нелда: "Я родилась в Акнисте. Может, у меня есть сестры и братья".

Звайгне Сандра (1961 г.р.) - тебя ищет Эдуард.

Кононов Николай (1953 г.р.) - тебя ищет брат Владимир.

Саболь Владимир (1936 г.р.) - тебя ищет дочь Надежда: "Последняя встреча была в 1977 году".

Шматов Леонид - тебя ищет дочь Леся: "Моя мама Шматова Татьяна".

Двойняшек брата Пельш Геннадия Робертовича и сестру Пельш Людмилу Робертовну (1953-54 г.р.) ищет родственница Зоя.

Пирогов Сергей (1961-63 г.р.) - тебя ищет сестра Наталья: "Нас три сестры, хотим найти брата".

Пуят Валентина ищет в Резекне своего отца Пуятса Доминика и остальных родственников. Также она ищет Сергееву Ливу.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.