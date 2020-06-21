Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ июньский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти около 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

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О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Владимира Хмельникова (1959 г.р.) ищет сын Александр.

Виталий Лищук (1960 г.р.) - тебя ищет сестра Лидия и двоюродная сестра Любовь.

Лилию Коваленко и Лауру Коваленко (1970-73 г.р.) ищет сестра Анна.

Лучшую подругу Дайну Бобровскую (1962 г.р.) ищет Елена.

Любовь Гусяк (1954-55 г.р.) ищет Людмила.

Элла Кузина (1959 г.р.) - тебя ищет Галина: "Приехала в гости в Луганскую область".

Людмилу Боброву (1952 г.р.) и ее дочерей Наташу и Аниту ищет родственница Марина.

Сергея Ткачева (1960 г.р.), Ольгу Ткачеву (1964-66 г.р.) и Наталию Ткачеву (1971 г.р.) ищет Нина: "Связь оборвалась после смены жительство".

Владислава Краскевича (1950 г.р.) ищет дочь Марина: "Последний разговор с отцом был в 1992 году".

Сергея Некрасова (1961 г.р.) из Саласпилса ищет брат Алексей.

Дмитрия Хомичева (1954 г.р.) ищет брат Вадим: "Связь оборвалась в 2003 году".

Свою родную сестру Анну Турчину (1972 г.р.) ищет Марина.

Татьяну Попову (1959 г.р.) ищет Надежда: "Связь оборвалась после смены жительства".

Гунтис Местерс (1968 г.р.) - тебя ищет сослуживец Михайло.

Терезу Матвееву (1953 г.р.) ищет Елена: "Связь оборвалась в 1980 году".

Юрий Генералов (1944-55 г.р.) из Екабпилса - тебя ищет Татьяна: "Ищу свёкра".

Марину Китаеву (1960 г.р.) и ее семью ищет Олеся: "Ищу сестру моей мамы. У Марины есть двое детей Имантс и Кристина".

Юрий Лацис (1956 г.р.) - тебя ищет дочь Ирина: "Моя мама Любовь Яхомтова".

Леончика Смулько (1937 г.р.) ищет дочь Луция: "Может, у меня есть сестры и братья".

Юрис Круминьш (1974 г.р.) - тебя ищет мать, брат, сестра Светлана: "Последний звонок был в 2016 году".

Александра Герасимовича (1951 г.р.) - тебя ищет брат Павел: "Последний звонок от брата был в 2004 году".

Своего отца Валдиса Зивертса ищет сын Антон.

Сводную сестру Вилю Волкову (1940 г.р.) и ее семью ищет Михаил.

Елена Мурзенок (1976 г.р.) - тебя ищет Марина: "Ищу маму, сестер, братьев".

Бориса Сергеева (1946 г.р.), который проживает на ул. Скудру ищет дочь Марина.

Виталий Картузов (1971 г.р.) - тебя ищет дочь Екатерина: "Моя мама Инара Мустафаева".

Лучшую подругу Людмилу Васильеву (1971 г.р.) из Гулбене ищет Анна.

Двоюродную сестру Инну Астахову (1962 г.р.) ищет Светлана.

Венеранду Раутрих (1941 г.р.) ищет Даниела: "Родная мать свёкра".

Андрея Филипова (1967 г.р.) ищет мать Мария: "Последняя встреча была в 1991 году".

Ольгу Мартиненко (1951 г.р.) ищет подруга Ольга.

Надежду Коршунову (1952 г.р.) ищет сестра Тамара: "Связь оборвалась в 2004 году".

Наталию Зеленцову (1958 г.р.) и Юрия Зеленцова (1955 г.р.) ищет брат Георгий.

Свою маму Аллу Протас Васильевну (1962 г.р.), которая проживала в Цесисском крае, Дзербене ищет дочь Сандра: "Может, у меня есть сестры и братья".

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.