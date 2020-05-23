Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ майский список, часть 2)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти около 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Ирину Андарало (1953-56 г.р.) ищет родственница Валентина.

Инну Меркульеву (1980 г.р.) ищет сестра по отцу Илона: "Связь оборвалась в 2008 году".

Ирину Зандову (1957-59 г.р.) ищет племянница Александра.

Олег Гайдамак (1959 г.р.) - тебя ищет сын Юлиан: "Последняя встреча с отцом была в 1989 году".

Владимира Урусова (1951 г.р.) ищет дочь Ольга.

Двоюродного брата Павла Руфмана (1953 г.р.) ищет Ирина.

Отца Олега Евдокимова (1966 г.р.), который может проживать в Олайне, ищет дочь Ирина: "Моя мама Евдокимова Елена".

Игорь Рысин (1964-68 г.р.) - тебя ищет троюродная сестра Наталья.

Валдис Зитманис (1952 г.р.) - тебя ищет сослуживец Анатолий.

Иван Ковалев (1961 г.р.) - тебя ищет дочь Наталья: "Связь оборвалась в 1999 году".

Иван Полтава (1939 г.р.) - тебя ищет дочь Оксана: "Может быть у меня есть сестры и братья по отцу. Моя мама Чибулина Галина".

Владислав Прикулис (1968 г.р.) - тебя ищет дочь Диана: "Папа может проживать в Улброке".

Ольгу Бабенко (1980 г.р.) ищет школьная подруга Светлана.

Юрия Голикова (1949 г.р.) и его семью ищет сестра Мария.

Двоюродную сестру Елену Папичеву (1962 г.р.) ищет Татьяна.

Виктора Сидорова (1948 г.р.) ищет дочь Мария: "Возможно, у меня есть братья и сестры".

Вадима Деева (1988 г.р.) ищет родственница Татьяна.

Эдгар Давидан (1961 г.р.) - тебя ищет дочь Елена: "Родители развелись, и он уехал в Латвию".

Гундар Гарсилс (1967 г.р.) - тебя ищет сослуживец Олег.

Раймонд Опалько тебя ищет сестра по линии отца Кристина.

Вячеслава Иванова (1947 г.р.) и его семью ищет Екатерина.

Зигмунд Гендрихович Новиков (1954-55 г.р.) тебя ищет Сергей.

Маргариту Марченко (1958 г.р.) ищет двоюродная сестра Лидия.

Элгу Миглане ищет брат Вячеслав.

Двоюродную сестру Ингриду Зубковскую ищет Ангелина.

Регину Лоч (1966 г.р.) ищет школьная подруга Алла: "Вместе учились в Зилупской средней школе".

Двоюродного брата Сергея Мочалова (для мамы) ищет Ирина.

Владимира Соколова (1952 г.р.) ищет дочь Яна: "Ищу своего отца".

Ивету Шубровскую (1976 г.р.) ищет Инна: "Ищу свою дочь".

Куликову Зинаиду и ее дочку Лисак Елену ищет родственница Светлана.

Ольгу Мельник (1961 г.р.) из Даугавпилса ищет Вера: "Ищу дочь".

Шварц Олег (1957 г.р.) - тебя ищет дочь Ольга.

Лучшую подругу Жанну Мулькову (1953 г.р.) ищет Тамара.

Сергея Курочкина (1965 г.р.) и его семью ищет родственница Инна.

Родственницу Галину Данилову ищет Эльвира.

Светлану Ракову (1965 г.р.) ищет сестра Алла.

Александра Голушко и его семью ищет Мария.

Сергея Зубова (1952-53 г.р.) ищет родственник Владимир.

Виталий Степчук (1958 г.р.) - тебя ищет сын Василий. Также он ищет сестру Любовь Степчук (1983-85 г.р.).

Брата Анатолия Можвило (1967 г.р.) ищет сестра Алла.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.