Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ мартовский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти около 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Шматов Леонид, который проживает в Юрмале, - тебя ищет дочь Леся.

Таис Давыдов ( 1949 г.р.) - тебя ищет сын Борис.

Гаврищук (Роголова) Наталья (1960 г.р.) - тебя ищет родственница Наталья.

Лобанову Татьяну (1954 г.р.), которая может проживать в Елгаве, ищет подруга Татьяна.

Чернуха Виктора (1952 г.р.) и его семью ищет сестра Екатерина: "Связь оборвалась в 2010 году".

Харченко Елену (1955 г.р.) ищет родственница Наталья: "Ищу тетю".

Бычков Александр (1950 г.р.) - тебя ищет дочь Светлана: "Очень хочу найти своего отца".

Глухманюк Надежда (1982 г.р.) - тебя ищет подруга детства Лилия.

Эмму Малаховскую (1948 г.р.) ищет Людмила: "Связь потерялась в связи с переездом".

Кехере Татьяна (1957 г.р.) - тебя ищет сын Оярс: "Ищу маму, братьев и сестер".

Ахметвалиева Лина (1952 г.р.) - тебя ищет сводная сестра Фания.

Гуцан Андрей (1988 г.р.) - тебя ищет брат по отцу Павел.

Харламова Ольга (1962 г.р.) из Балви - тебя ищет сестра Маргарита.

Жижда Никита (1990 г.р.) - тебя ищет сестра по отцу Екатерина.

Путнаэргли Павла (1959 г.р.) ищет сестра Анна.

Гладких Ольгу (1968 г.р.) из Даугавпилса ищет Алена.

Свою тетю Артемьеву Карину (1970 г.р.) ищет Кристина.

Брата Мутовина Александра (1966 г.р.) ищет Айнарс.

Белоусову Ольгу (1983 г.р.) ищет родственница Андреева Ольга.

Берзиньш Оярс (1958 г.р.) - тебя ищет его Людмила: "Ищу отца моего сына".

Варно Сергея (1984 г.р.) ищет родственник Сергей.

Карпович Наталью (1966 г.р.) ищет родственница Ирина.

Шашкевич Галину (1949-51 г.р.) ищет родственница Вера.

Дембовскую Лигу (2003 г.р.) ищет сестра Айя.

Лебедева Виталия 1979 г.р. а также Руслана и сестру Алёну ищет сестра Оксана.

Культаев Александр (1974 г.р.) - тебя ищет сводный брат Оскар: "Маму Александра зовут Культаева Алёна".

Крылова Владимира (1952 г.р.) и Крылову Юрия (1961 г.р.) ищет сестра Марина.

Сводного брата Захаренкова Виктора (1951 г.р.) ищет Иван.

Александр ищет Конину Елизавету (1989 г.р.).

Зинковский Владимир (1952 г.р.) - тебя ищет Виктор.

Сын Тугулов Александр ищет своего отца Фёдорову Николая (1949г.р.): "Может, у меня есть братья и сестры".

Рацинь Наталью (1953 г.р.) и ее семью ищет сестра Валентина.

Свежинкину Людмилу (1954 г.р.) ищет сестра Роза.

Архангельская Лариса (1948 г.р.) - тебя ищет дочь Инесса: "Может, у меня есть сестры и братья".

Акимову Марию ищет дочь Ирена. Также она ищет братьев и сестер.

Севельева Ивана (1955 г.р.) ищет родственница Марина.

Тельнову Ольгу (1975 г.р.) ищет сестра по отцу Елена.

Гаврилову (Щукину) Наталью и ее дочку Гаврилову Татьяну ищет сестра Людмила.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.