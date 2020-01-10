Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ январский список)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти около 1500 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. В этом году уже найдено более 50 человек.

О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых при посредничестве передачи "Жди меня", Многонациональной службы поиска людей и Мартиньша Зиебергса ищут родные и друзья.

Свою маму Пельш Валентину (1956 г.р.) ищет дочь Надежда: "Я родилась в Лудзе в 1981 году. Моя мама тогда проживала на улице Гагарина (сейчас Стацияс) 29. Может, у меня есть братья и сестры. Отзовитесь".

Костин Александр (1956-58 г.р.) - тебя ищут дочери Наталья и Олеся.

Сергей Алексеев (Карпусь) (1955 г.р.) - тебя ищет сын Дмитрий.

Владимир Озарков (1950 г.р.) - тебя ищет дочь Юлия.

Двоюродного брата Вячеслава Щербакова (1949 г.р.) и его семью ищет Ротислав.

Николай Чуйко (1952 г.р.) - тебя ищет дочь Виктория.

Жанна Степаненко (1968 г.р.) - тебя ищет сестра Светлана Семенова.

Ольга Хропунова (1968 г.р.) - тебя ищет Истомина Галина.

Громов Николай (1938 г.р.) - тебя и твою семью ищет сестра Мария: "У Николая было двое детей - дочь Лена и сын Василий".

Аргус Упманис (1962 г.р.) - тебя ищет дочь Кристина: "Моя мама Ельникова Раиса".

Ружа Вячеслав (1957 г.р.) - тебя очень ищет дочь Кристина: "Отец может проживать в Бикерниекской волости".

Ольга Шушина (1958 г.р.) - тебя ищет Кастаксян Сусанна.

Мазейн Ирина (1960 г.р.) - тебя ищет сестра Мазейн Мария.

Шмаркатенко Сергей (1952 г.р.) - тебя ищет сестра Лидия Павленко.

Козирева Людмила (1952 г.р.) - тебя ищет сестра по отцу Наталья.

Виталий Иванов (1959 г.р.) - тебя ищет дочь Виктория Иванова.

Двоюродную сестру Архилову Ларису (1960 г.р.) ищет Татьяна.

Самарцев Александр (1951 г.р.) - тебя ищет двоюродная сестра Наталья.

Лыткин Борис (1950 г.р.) - тебя ищет родственница Галина.

Лейсан Вероника (1959 г.р.) - тебя ищет сестра Светлана.

Каимова Виктория (1967-69 г.р.) - тебя ищет брат по отцу Ислам Каимов.

Зайцев Александр (1949 г.р.) - тебя и твою семью ищет сестра Татьяна: "У Александра дочь Оксана и сын Юра".

Емельянова Татьяна (1956 г.р.) - тебя ищет сестра Вяткина Светлана.

Басянок Николай (1950 г.р.) - тебя ищет дочь Светлана: "Мою маму зовут Голушко Галина".

Гришкин Александр (1955 г.р.) - тебя ищет сестра Ольга .

Михайлов Виктор (1948 г.р.) - тебя ищет сын Виталий и невестка Юлия.

Плитин Владимир (1958 г.р.) - тебя ищет дочь Оксана.

Павленко Виктор (1949-50 г.р.) - тебя его ищет Загребельная Ольга.

Рудин Эдвард (1958 г.р.) - тебя ищет брат Андрей.

Данилов Сергей (1959 г.р.) - тебя ищет дочь Инна.

Подянков Алексей (1950 г.р.) - тебя ищет дочь Наталья.

Свою маму Васину Инару (1958 г.р.) ищет дочь Илона.

Евдокимов Алексей (1960 г.р.) - тебя ищет сестра Лариса.

Дятлова Марина (1964-65 г.р.) ищет сестра Любовь Чекрышева.

Янчик Антонина (1958 г.р.) - тебя ищет подруга Надежда.

Суярова Ольга (1956 г.р.) - тебя ищет Суяров Мухаммад.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.