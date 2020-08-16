За средний палец фоторадару водитель в Германии получил штраф 1500 евро

В Германии 26 летний мужчина, управлявший автомобилем BMW X5, проезжая мимо фоторадара, показал ему средний палец. В этот момент он превышал скорость всего на 11 км/ч, однако, суд решил проучить наглеца, пишет Delfi Auto.

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На участке, где допустимая скорость 70 км/ч, водитель ехал 81 км/ч. За данное нарушение в Германии полагается штраф 20 евро, однако суд в Баварии решил расценить случившееся как оскорбление государственных органов. В итоге нарушителю придется заплатить штраф в размере 1500 евро. Также он будет лишен водительских прав на месяц.