Жди меня: "Я верю, что моя сестра-близнец жива"

В редакцию DELFI обратилась Винета Кублиня, которая не теряет надежды найти свою сестру-близнеца. В поисках помогает латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" Мартиньш Зиебергс.

"Сегодня у меня день рождения, но на сердце грустный осадок... потому что, возможно, в этот день в Латвии или где-то еще в мире еще один человек, очень похожий на меня, тоже отмечает свой день рождения, - так начала свое письмо Винета.

2 сентября 1976 года у нашей мамы родились девочки-близнецы - я и моя сестра. Мама вспоминает, что одна родилась в 11.00 часов, вторая - в 11.10. По словам врача, обе были живы и здоровы. Нас принесли и показали маме, а через неделю сообщили, что один ребенок умер. Мама горько плакала, на что врач-гинеколог сказала: "Что вы плачете, у вас же одна осталась". Потом нас с мамой перевели в Детскую клиническую больницу.

Мама рассказывала, что ее не покидает ощущение, что моя сестра жива и ее просто кому-то отдали. Когда я сама начала работать медсестрой в больнице, оказалось, что некоторые места в документах были перечеркнуты и исправлены, а история под номером № 340 вообще пропала.

Так я и жила, думая, что моей сестры больше нет, пока мне не сообщили, что этим летом в Лиелварде видели женщину очень похожую на меня. И теперь меня не покидает чувство, что моя сестра жива".

В случае если вам известна какая-то информация волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv