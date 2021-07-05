Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина

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Немного статистики

В настоящее время в Латвии насчитывается девять мест заключения. Брасская тюрьма с апреля 2019 года закрыта, а новая Лиепайская тюрьма еще находится в стадии создания.

В Латвии существуют тюрьмы открытого, частично закрытого и закрытого типа, а также следственные тюрьмы.

Работают следующие тюрьмы: Ильгюциемская, Рижская центральная, Валмиерская, Олайнская, Лиепайская, Екабпилсская, Елгавская, Даугавгривская тюрьмы и Цесисское воспитательное учреждение для несовершеннолетних.

Тюрьма – это город в городе

Очень важно понять, что приоритетом для любого места заключения является безопасность. И для тех, кто находится за ее стенами, и для тех, кто внутри. Если в городе исчезнет электричество, то в тюрьме оно останется, и никто не сможет отжать двери рукой. Также в каждом месте заключения имеется свой медпункт, свои бани, церковь или капелла, где можно подумать о жизни и грехах, кухня, столовая, школа и классы, где можно учиться и осваивать профессии, магазин, прачечные, помещения для творческих работ, рабочие места, спальные места и все, что необходимо для проживания и исправительных работ. Доступен также психолог и даже зубной врач. Правда, бесплатно зубы только рвут. Если понадобится запломбировать зуб, придется писать заявление и доставать деньги, чтобы попасть к стоматологу.

Распорядок дня во всех местах заключения почти не отличается

Подъем – каждое утро в 6.30. Затем утренний туалет, уборка спальных мест и личных вещей до 6.45. Завтрак приносят с 7.00 до 8.00. С 7.00 до 9.00 каждый должен заниматься уборкой и чисткой камеры.

Ежедневная прогулка назначается надзирателем корпуса. Она длится час и проходит в период между завтраком и ночным отдыхом. Встречи с родственниками, друзьями, законными представителями, представителями администрации, телефонные звонки и другие действия – все это происходит по заранее составленному графику или на основании распоряжений или заявлений.

С 12.00 до 13.30 приносят обед, а ужин – с 17.30 до 18.30. Вечерний туалет и подготовка ко сну – с 21.30 до 22.00.

Время с 22.30 до 6.30 отводится на ночной сон.

В каждом месте заключения – свой магазин

Разумеется, с ограниченным ассортиментом товаров. По латвийским законам осужденные, находящиеся в местах заключения, могут в определенное время посещать магазин и на свои деньги (которые находятся на личном счете) покупать продукты питания и другие товары первой необходимости. Заключенные, находящиеся в тюрьме более низкого уровня, могут совершать покупки при посредничестве работников тюрьмы.

В соответствии с правилами Кабинета министров, из гигиенических товаров заключенным полагаются зубная щетка (одна ежегодно), а также 50 граммов зубной пасты, рулон туалетной бумаги, 100 граммов хозяйственного мыла и 50 граммов туалетного мыла каждый месяц. Если что-то закончилось, можно купить в магазине. Важно помнить, что ни один продукт, продающийся в тюремном магазине, не содержит алкоголя.

Вот что продается в тюремном магазине:

хлеб и кондитерские изделия без крема;

молоко и молочные продукты;

мясные продукты;

соленая и сушеная рыба;

различные консервы;

сахар, заменитель сахара, соль;

овощи, фрукты, пюре, варенья, мед и орехи;

чай, кофе, какао, сухой бульон, минеральные воды, соки и безалкогольные напитки;

канцтовары, почтовые марки;

посуда (тарелки, миски, кружки) и полиэтиленовая тара;

спички, зажигалки и табачные изделия;

зеркала (размером не более 20 x 30 см), обувные щетки, обувной крем, нитки и иголки, шампунь, мыло, смягчитель для белья, зубные щетки, зубная паста, крем для лица и рук, расчески, маникюрные ножницы, механические и электрические бритвы, крем до и после бритья, гигиенические товары и другие косметические средства, не содержащие спирт;

электрические удлинители и электрические водонагреватели с механизмом автоматического отключения;

настольные игры;

батарейки и телевизионные карты;

настольные и ручные часы;

безрецептурные витамины;

одежда.

Нормы питания устанавливает Кабинет министров

Чтобы накормить всех клиентов, повара начинают работать на кухне уже с 4.00 часов утра. Разумеется, повара – это сами заключенные. В латвийских местах заключения действует шесть норм питания, установленных Кабинетом министров.

Основная норма. Сезонное меню – завтрак, обед и ужин.

2-я норма питания предназначена для несовершеннолетних.

3-я норма питания предназначается для заболевших заключенных, она действует в палатах медчасти и зависит от заболевания и его серьезности. Распространяется также на несовершеннолетних.

4-я норма питания предназначена для вегетарианцев и лиц, не употребляющих в пищу мясо и/или рыбу.

5-я норма питания предназначена для несовершеннолетних вегетарианцев и лиц, не употребляющих в пищу мясо и/или рыбу.

6-я, специальная норма питания предназначена для тех, кто кратковременно находится за пределами места заключения и не получает питания во время приема пищи. Например, их ведут к врачу, на судебное заседание. В эту норму питания входят банановые чипсы, печенье из овсяных хлопьев с изюмом и негазированная вода.

Если тюремный врач констатировал непереносимость определенных продуктов или пищевые аллергии, может быть назначено специальное меню, например, без содержания глютена, сахара и т. п., а если рост заключенного превышает 195 см, то ему назначается полуторная дневная норма питания.