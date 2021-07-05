Дело мастера учит, или 100-летний путь развития занятости в тюрьме как средства ресоциализации

В связи с приближающейся 102-й годовщиной латвийской системы мест заключения, или пенитенциарной системы, которая отмечается 8 июля, предлагаем вам коротко ознакомиться с историей развития занятости заключенных как средства ресоциализации. Как все начиналось и кто был инициатором производства в тюрьме художественной мебели, которой позже пользовались в президентском замке, Кабинете министров и домах правосудия по всей Латвии? Самое удивительное, что в этом году, спустя 100 лет, два стула возвращаются в место их изготовления — Рижскую центральную тюрьму.

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Разносторонняя и харизматическая личность — умелый мастер, занимающийся художественным ремеслом, и уважаемый чиновник, реформатор. Так мы можем охарактеризовать Пауля Рудольфа Рубиса (1879–1970), который, став во времена первой республики директором Департамента тюрем, изменил всю модель занятости заключенных, введя прогрессивную систему исполнения наказаний: в тюрьмах были созданы различные мастерские, что дало возможность заключенным осваивать и развивать профессиональные навыки. Латвийский опыт был перенят также другими странами.

Разносторонность Пауля Рудольфа Рубиса отразилась в его умении сочетать выполнение административных обязанностей с самовыражением в сфере художественного ремесла. Рубис был автором многих мебельных гарнитуров и предметов интерьера, и его творчество способствовало развитию отрасли. По его эскизам была изготовлена мебель для многих государственных учреждений и знаменитостей: президентского дворца, Кабинета министров, залов судов, для писателей, врачей и других известных людей.

Пауль Рудольф Рубис родился в 1879 году в Драбешской волости, в крестьянской семье. Учился в Арайшской приходской школе и Цесисском уездном училище, в школе Императорского общества поощрения искусств и художественном училище Штиглица в Петрограде. По окончании учебы и службы в армии был направлен в Шлиссельбургскую каторжную тюрьму для организации в ней мастерских, и, успешно справившись с этой задачей, был назначен начальником упомянутой тюрьмы. В 1918 году вернулся в Латвию и работал в системе мест заключения, объединяя работу с творчеством.

После революции П. Р. Рубис вернулся на родину и 3 октября 1919 года был назначен инспектором тюрем Главного тюремного управления. Он осуществлял надзор за перенятием тюрем. После 1920 года в тюрьмах актуализировался вопрос о труде заключенных, ибо, как говорится, дело учит мастера! О труде, который приучил бы заключенных работать, чтобы они не ленились, а освоили ремесло и могли что-то заработать, пока находятся в местах заключения.

П. Р. Рубис отлично справился и с этой задачей, создав мастерские для портных, обувщиков, столяров, слесарей, переплетчиков и других. Заключенные могли получить половину заработанного и трудились очень охотно. В 1937 году доходы от тюремных мастерских превысили более 0,5 латов, в том числе от столярных — почти 100 тысяч латов. В этих мастерских побывал даже сам Карлис Улманис, после чего они стали получать также государственные заказы.

Была изготовлена мебель для президентского дворца, Кабинета министров и домов правосудия по всей Латвии, а также для знаменитостей, которые были среди друзей и знакомых Пауля Рубиса, например, для писателей Яниса Яунсудрабиньша и Анны Бригадере, книгоиздателя Яниса Рапы и актрисы Лилии Штенгеле.

11 изготовленных в тюрьмах стульев нашлись, поиски остальных продолжаются

Возможно, об этих стульях, а также о Пауле Рубисе, и забыли бы, но по счастливой случайности два из них попали к реставратору Айгару Пилениексу, который расскажет немного подробнее о своем уникальном опыте с этими стульями и их возвращении в место изготовления — Центральную тюрьму.

"Летом 2018 года одно частное лицо попросило меня отреставрировать стулья, унаследованные от родителей и находящиеся на даче в Юрмале. Когда я брался за эту работу, мне с самого начала было ясно, что автором их дизайна, или эскиза, мог бы быть кто-то из представителей национального романтизма времен 1-й Латвийской Республики, например, Юлий Мадерниекс. Однако, изучив имеющуюся информацию и углубившись в конструкцию стульев и технологические решения, я выяснил, что автором дизайна является Пауль Рудольф Рубис — мастер прикладного искусства, о котором имеется очень мало информации и творчество которого недостаточно изучено и мало популяризовалось.

Шаг за шагом выяснилась как захватывающая история изготовления стульев, так и интересная биография автора их эскиза. Удивительной оказалась личность самого Пауля Рубиса — он характеризуется как тихий, скромный, но в то же время добрый, творческий и разносторонний человек с широким кругом интересов. Его разносторонность отражается в способности сочетать административные обязанности (госчиновник высокого ранга, занимавший различные важные должности в системе юстиции, в том числе должность помощника начальника Центральной тюрьмы, а позже — директора Уголовно-политического департамента Министерства юстиции) с самовыражением в сфере художественного ремесла. Он не только создавал эскизы для интерьер-дизайна, но и писал картины и играл на органе, а также интересовался его строительством.

В исследовании стульев важную роль сыграла историческая фотография приблизительно 1928 года, на которой виден интерьер зала заседаний Кабинета министров с мебелью (в то время правительство заседало на ул. К. Валдемара, 3, в здании, где сейчас располагается Министерство иностранных дел). На фото видно, что набор мебели состоял из большого стола для заседаний, изготовленного в народном стиле, стула премьер-министра с гербом Латвийской Республики, а также не менее чем 30 стульев, предназначенных для министров и других лиц. Попавшие в реставрацию два стула побудили начать поиск и остальных стульев.

В результате было обнаружено не менее 11 стульев, которые сейчас находятся в различных местах — в музеях или в собственности частных лиц. Также была изучена информация об авторе эскизов стульев — Пауле Рубисе, его особом вкладе и прогрессивном для того времени и человечном подходе к заключенным и их ресоциализации.

Отрадно, что отреставрированные стулья сменили владельца и сейчас находятся в месте их изготовления — в Рижской центральной тюрьме, в музее, а позже будут переданы в музей Управления мест заключения, который планируется открыть в создаваемом Учебном центре. Таким образом, будущие поколения смогут узнать как об авторе дизайна стульев, особых условиях их изготовления и первоначальном предназначении, так и о „путешествии" стульев сквозь десятилетия и смены государственного строя, а также об их реставрации почти 100 лет спустя.

Продолжается исследование как „приключений" остальных стульев и творчества Пауля Рубиса, так и другой мебели, изготовленной в мастерских Центральной тюрьмы, а также о находящемся сейчас в Центральной тюрьме комплекте мебели, изготовленным другим латышским мастером — Екабом Бине — вероятнее всего, также в столярной мастерской Центральной тюрьмы".