Как объединить наказание с ресоциализацией, или можно ли выбить из бьющего битье битьем?

Говоря о человеческой психологии, мотивации преступления, ресоциализации, как добиться того, чтобы у нас вообще не было преступников? Об этом мы говорим с Артуром Утинансом, доцентом кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета имени Страдиня.

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Начнем с совсем простого, но в то же время довольно сложного вопроса. Почему человек может совершать и совершает тяжкие преступления?

Вкратце ответ может звучать так: "Почему нет?" Если точнее, то, по мнению науки, человек — это продукт природы, а не созданный богом идеал, человек развивался по законам эволюции. Наши ближайшие сородичи — обезьяны — дерутся, убивают, обманывают, воруют, но и помогают друг другу. Животным также свойственен альтруизм, у них наблюдаются даже признаки эмпатии. В то же время им присущ эгоизм, нарциссизм и забота исключительно о себе. Мы, люди, получили все эти свойства в наследство. Поэтому мы можем сделать вывод, что совершить преступление — это просто естественно.

Люди путают законы природы и морали

Законы морали, например о справедливости, взаимопомощи, сотрудничестве, во Вселенной нигде не прописаны. Мораль — это просто алгоритм, или программа в человеческом мозгу, к тому же у каждого человека она индивидуальна. Мораль неоднородна, она включает в себя также лояльность вожаку толпы, в том числе криминальному авторитету. В морали также присутствует характерное для всех разделение. А именно, между людьми своей и чужой группы, точно так же, как это наблюдается у обезьян, волков, муравьев и т. п., регулярно возникают конфликтные ситуации.

Поэтому люди совершают преступления. Люди — разные, и у каждого есть свое выраженное качество. У кого-то это эгоизм и корысть, для других же больше характерны сотрудничество, взаимодействие, поясняет Артур Утинанс.

Что такое, на Ваш взгляд, идеальная ресоциализация?

Она еще не изобретена. Если под идеальной ресоциализацией мы понимаем то, что абсолютно все индивиды, преступившие закон, вернувшись в общество после ресоциализации, готовы сотрудничать, соблюдать принципы справедливости и законы, то такой ресоциализации не существует.

Есть несколько программ, одна из которых — лишение свободы, и она также относится к программам ресоциализации. Одна из фрустраций для человека — это как раз ограничение свободы. Иван Петрович Павлов однажды разработал теорию рефлексов, которая включала в себя также "рефлекс свободы". У всех животных и людей есть такой рефлекс, или инстинкт свободы. Если мы ограничиваем этот инстинкт, то это становится неприятным опытом. Люди в основном учатся на негативных эмоциях и ощущениях. Так учится наш мозг. Например, родители объясняют ребенку, что не нужно дотрагиваться до чайника, так как он горячий и будет больно, но ребенок не понимает, что такое горячо и что такое боль, так как он этого еще не испытал. Ребенок один раз прикасается к чайнику, обжигается, и теперь готов жить дальше без родительских объяснений, так как урок с горячим чайником он уже усвоил.

Так вот, условия заключения мы также можем сравнить с горячим чайником. Большинство из тех, кто столкнулся с этим и побывал в тюрьме, туда больше не возвращаются и стараются делать все для того, чтобы не вернуться, и никакая другая программа ресоциализации им не требуется.

Также есть те, кто провел в тюрьме больше времени и утратил различные навыки — и профессиональные, и социальные, например, навыки общения с людьми. Если человек провел 15 лет в местах лишения свободы, то это значит, что утрачено почти все. Все, о чем может говорить и рассказать этот человек, это тюремные будни, это может показаться интересным, но только в первое время. Эти люди не понимают, как общаться, как просить помощи, как и где искать работу. Без работы человек рано или поздно встанет на антисоциальный путь, возможно, совершит преступление и вернется в место лишения свободы. Таким образом, мы должны уметь помочь этим людям советом, предоставить информацию, помочь найти работу и т. п.

Третий тип ресоциализации — это изменение мышления, т. е. психотерапевтическая реабилитация, которую сейчас старается проводить служба пробации.

Человек попадает на этот путь из-за различных ошибок мышления. Одна из них, которую мне нравиться подчеркивать, это ошибка синдрома "Неуловимого Джо", когда человек уверен, что настолько умен, что его никогда не поймают. Классический пример — это совершившие половые преступления, которые думают, что полиция не настолько умна, но оказывается — они ошибаются. Тогда он понимает, что попался и полиция будет следить за каждым его движением, но вот в интернете у него полная свобода и он может, сколько захочет, посещать запрещенные сайты, после посещения которых его, разумеется, ловят и наказание становится еще более строгим. Если раньше ему грозило условное наказание, то теперь это будет реальный длительный срок. Это классическая ошибка мышления, требующая длительной реабилитационной работы.