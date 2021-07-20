Как в современной Олайнской тюрьме дают возможность избавиться от алкогольной и наркотической зависимости

В Олайне построено первое в Латвии учреждение исполнения уголовных наказаний нового типа, соответствующее современному названию "Лаборатория современных перемен". Это центр ресоциализации, разместившийся в новом корпусе Олайнской тюрьмы — в Латвийской тюремной больнице. Центр ресоциализации рассчитан на 200 заключенных с алкогольной или наркотической зависимостью.

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"Лаборатория перемен" — это часть проекта "Создание нового отделения в Олайнской тюрьме, включая строительство и обучение персонала", который предусматривает ресоциализацию осужденных, находящихся под влиянием зависимостей, и софинансируется правительством Норвегии.

Сегодня мы говорим с начальником Олайнской тюрьмы Дмитрием Калиным.

По каким критериям происходит отбор и как заключенные попадают в Олайнский центр?

Участие в программе — добровольное, то есть происходит на основе принципа добровольности, клиент должен сам хотеть работать над своей зависимостью, никого насильно участвовать в программе мы не заставляем. Если заключенный решает участвовать в программе, то пишет заявление на имя начальника тюрьмы, где отбывает наказание. В каждой тюрьме есть координатор "Центра зависимостей" — работник тюрьмы, дополнительная обязанность которого — быть координатором "Центра зависимостей". Получив заявление, координатор проводит беседу и проверяет документацию, т. е. одно из условий — это участие, но мы также проверяем, является ли обоснованной просьба о включении в программу по уменьшению зависимостей: либо должна быть диагностирована зависимость (заключенный состоял на учете у нарколога, и об этом имеется запись в его личном деле), либо преступное деяние было совершено под влиянием алкоголя или наркотических веществ. Это также может служить основанием для включения в программу и для работы над своими зависимостями.

Если после проверки информации все в порядке, то проводятся три обязательных интервью, чтобы проверить его мотивацию – достаточна ли она, не изменилось ли что-то и хочет ли заключенный по-прежнему участвовать в программе. Если все в порядке, то пишется заявление на имя начальницы Управления мест заключения об участии в программе по уменьшению зависимостей. Заявление рассматривается, и отдается распоряжение о переводе заключенного к нам в центр. Подписывается соглашение о том, что заключенный согласен и хочет участвовать в программе, и мы начинаем с ним работать.

Правильно ли я пониманию, что больше одного года люди в этом центре не находятся? Бывают ли случаи, когда они проводят здесь больше времени?

Да, такие случаи были. Мы предложили сейчас соответствующие изменения в правилах Кабинета министров, так как иногда видим, что работать нужно дольше. Соответственно, мы хотим снять ограничения на максимальный срок пребывания в центре.

Почему до года? Потому что у нас в центре есть две программы — "Atlantis" и "Pathfinder" и максимальная продолжительность обеих составляет до полугода (4–6 месяцев), поэтому в правилах КМ было записано, что лицо проводит в центре до года, но на практике, в реальной жизни мы столкнулись с тем, что кому-то требуется немного больше времени или, например, если лицо участвует в программе и мы констатируем, что программа завершена и до освобождения осталось 2 месяца. В таком случае нецелесообразно отправлять человека обратно в место заключения, так как там наш вклад будет трудно сохранить, поэтому оставшееся время целесообразнее провести в центре.

Как проходят будни заключенных в центре? Какие проводятся мероприятия?

В 6.30 — подъем. В каждой камере есть душ и туалет, затем заключенные должны привести себя в порядок — умыться, почистить зубы. После этого двери камер открываются и проводится общая утренняя зарядка для заключенных этого отделения. Поскольку мы используем принцип терапевтической общины, то обучаем их обычным повседневным действиям и все должны делать все вместе, чтобы учиться жить в обществе.

Затем следует завтрак, после которого у каждого отделения — свой план. Он меняется по дням недели, но содержание примерно одно и то же. Проводятся групповые или индивидуальные занятия, с заключенными работает психолог. У нас психологи проводят как индивидуальные, так и групповые беседы. Три раза в неделю у всего отделения — обязательные занятия спортом; у нас есть большой спортзал, где заключенные занимаются спортом. В центре мы занимаемся исключительно командными видами спорта; не разрешаются индивидуальные виды спорта и тяжелая атлетика, которыми заключенные увлекаются в так называемой "классической тюрьме". У нас поначалу также было много заявлений и жалоб на то, что мы их не разрешаем, но мы отстояли свою позицию.

Мы занимаемся спортом не только ради самого спорта (с учетом того, что зависимости не делают никого сильнее и не идут на пользу здоровью), но и для социализации и командной работы, так как одна из самых больших проблем заключается в том, что эти люди не умеют общаться между собой; их связывают алкоголь и наркотики, и без них они не знают, как проводить свободное время. У них нет общих интересов с другими людьми, и при помощи совместных занятий спортом мы показываем им, что алкоголь и наркотики можно заменить чем-то другим.

Из командных видов спорта это волейбол, флорбол, баскетбол, мини-футбол — все, во что можно играть в спортзале, мы играем также в летающую тарелку — фрисби. Работники также принимают участие в совместных занятиях спортом.

Конечно, еще есть обед, ужин, прогулка на свежем воздухе в течение часа. В полдень — тихий час, когда мы снова закрываем их в камеры, чтобы они могли немного отдохнуть, так как день проходит достаточно интенсивно и дается много информации. Конечно, хотя это и называется "тихим часом", спать необязательно — не так, как в детском саду, этот час также нужен нашим сотрудникам, поскольку они работают в две смены (утреннюю и вечернюю) и в этот час обе смены могут встретиться и передать актуальную информацию и документацию.

Распорядком дня предусмотрено также свободное время, обычно вечером — просмотр телепередач, выполнение домашних работ, написание писем.

Режим выглядит очень насыщенным и интенсивным. Насколько легко эти люди адаптируются к такой, скорее всего, непривычной для них ситуации? Как привыкают?

По-разному. Некоторые участвуют в программе охотно, у них нет никаких сложностей или трудностей, но вообще я бы сказал, что 50 на 50, так как у нас нет точной статистики. В основном все видно уже в первый месяц. Есть случаи, когда человек под влиянием эмоций пишет заявление о том, что отказывается от участия в программе и не может ее выдержать, но мы, конечно же, проводим переговоры, объясняем и стараемся понять, в чем причина. Если удается убедить продолжать участие, так как это необходимо, то в основном соглашаются и адаптируются.

Как бы Вы сказали, в чем специфика работы с заключенными, страдающими от зависимостей? С какими вызовами приходится сталкиваться в таких ситуациях?

Наличие зависимости означает дополнительные сложности в работе с этими людьми. Зависимость влияет на личность человека, восприятие, принятие решений и т. д.

Я допускаю, что работа с заключенными, у которых есть зависимости, намного сложнее?

И без зависимостей наши клиенты — не самая легкая категория для работы. Так же, как и на свободе — человек с зависимостью "тяжелее", чем человек без нее, например, когда что-то объясняют в коммунальном управлении, один понимает нормально, а другой — не очень.

Именно для этого и был создан этот центр — я, конечно, не хочу утверждать, так как у меня нет такой статистики, но этот центр уже изначально создавался с учетом того, что в нашей системе высок процент различных зависимостей, поэтому он необходим, так как, если не работать с зависимостями, то остальная работа по ресоциализации будет затруднена. Это все равно, что начать строить дом с крыши или со второго этажа. Оценка рисков и нужд показывает, например, что у заключенного есть проблема с зависимостью, нет образования, трудовых навыков и т. д., и нет смысла начинать образование или обучать трудовым навыкам, если не проводилась работа с зависимостью. Выйдя на свободу, первое, что он делает –снова ищет одурманивающие вещества, а не идет работать.

Как насчет историй успеха — что, по Вашему мнению, удалось, а что — нет?

Про успехи. Понимаете, мы никогда не ставим перед собой цель изменить определенное число людей. Я также всегда стараюсь говорить работникам, чтобы они не переживали, если кто-то отсеялся и тогда они могут воспринимать это как свою неудачу. Нет, это не нам не удалось, а, возможно, сам человек был не готов.