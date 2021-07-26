Валмиерская тюрьма – учреждение закрытого типа со следственно-тюремным отделением, сейчас в ней содержатся 217 заключенных. Каким творчеством они занимаются? Какие умения, навыки и приемы здесь можно освоить?

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Начальник отдела ресоциализации Валмиерской тюрьмы Татьяна Людвикова удивляет рассказами о талантах и умениях заключенных — в бисероплетении, искусстве, спорте и их хобби. Она также увлеченно знакомит нас с повседневной работой специалистов по ресоциализации и с тем, как общество могло бы больше участвовать в этом процессе.

Кампания по информированию общества "Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй! Ресоциализация заключенных и лиц, отбывших наказание" реализуется в рамках проекта "Повышение эффективности системы ресоциализации" при финансовой поддержке Европейского Социального фонда.

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