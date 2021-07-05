28 июня стартовала коммуникационная кампания Управления мест заключения "Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй! Ресоциализация заключенных и лиц, отбывших наказание". Продолжением ее является эта рубрика, в которой мы расскажем об Управлении мест заключения, о буднях мест заключения и о работе с заключенными, или ресоциализации. Мы также будем говорить о том, почему люди совершают тяжкие преступления и почему современные тюрьмы – это необходимость на пути к изменению и развитию подхода к отбыванию наказания и его методов. А также о том, что тюрьма – это суровая и сложная среда, а вопросы, связанные с заключенными, в целом очень часто вызывают негативные ассоциации и стереотипы в обществе и среди работодателей.

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В ходе "борьбы" за новую инфраструктуру, новую тюрьму, соответствующие условия как для персонала, так и для заключенных, обществу открывалась главным образом проблемная сторона — ужасные условия труда и быта в тюрьмах, при этом мало говорилось о ресоциализации, ее смысле, мероприятиях и выгодах. Представление о суровой жизни в местах заключения также дают кинофильмы. В ближайшее время мы предложим вам заглянуть за ворота тюрьмы, услышать и понять человеческие истории, а также расскажем, как ведется работа с заключенными, почему необходимы новая тюрьма и современная инфраструктура. Но обо всем по порядку…

Что такое современная тюрьма?

Тюрьма — это целый город в городе, а не только тандем заключенного и тюремщика. Задача тюрьмы — обеспечить для правонарушителей безопасную среду, чтобы они не могли вредить общественной безопасности. В тюрьме с заключенными работает много специалистов из разных сфер — врачи, психологи, учителя, надзиратели, охранники и другие, так как в наши дни цель наказания в виде лишения свободы — не месть и заточение в темницу, а способ, как государство помогает заключенным научиться жить самостоятельно, не совершая преступления, и вернуться в общество в качестве приносящих пользу и законопослушных сограждан.

Почему люди совершают преступления?

Доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета им. Страдиня Артур Утинанс поясняет, что вкратце ответ может звучать так: "Почему нет?" Он уточняет, что, по мнению науки, человек — это продукт природы, а не созданный богом идеал, человек развивался по законам эволюции. Наши ближайшие сородичи — обезьяны — дерутся, убивают, обманывают, воруют, но и помогают друг другу. Животным также свойственен альтруизм, у них наблюдаются даже признаки эмпатии. В то же время им присущ эгоизм, нарциссизм и забота исключительно о себе. Мы, люди, получили все эти свойства в наследство. Поэтому мы можем сделать вывод, что совершить преступление — это просто естественно.

Люди путают законы природы и морали

Законы морали, например, представления о справедливости, взаимопомощи, сотрудничестве, во Вселенной нигде не прописаны. Мораль — это просто алгоритм, или программа в человеческом мозгу, к тому же у каждого человека она индивидуальна. Мораль неоднородна, она включает в себя также лояльность вожаку толпы, в том числе криминальному авторитету. В морали также присутствует характерное для всех разделение. А именно, между людьми своей и чужой группы, точно так же, как это наблюдается у обезьян, волков, муравьев и т. п., регулярно возникают конфликтные ситуации.

Поэтому люди совершают преступления. Люди — разные, и у каждого есть свое выраженное качество. У кого-то это эгоизм и корысть, для других же больше характерны сотрудничество, взаимодействие, поясняет Артур Утинанс.

Человек совершил преступление

Он пойман. Состоялся суд, назначено наказание — лишение свободы. На этом временном отрезке поздно рассуждать о детстве, молодости, жизни осужденного. Ошибки совершены, наказание ясно. Остается открытым вопрос, как мы будем работать с этим человеком дальше, что мы как здоровое общество можем сделать, чтобы он мог вернуться к нормальной жизни? Как ему помочь, чтобы уменьшить возможность рецидивов и превратить его в законопослушного гражданина?

Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!

Задача Управления мест заключения состоит в том, чтобы обеспечить исполнение наказания, помогая правонарушителям стать социализированными гражданами. Однако и международные исследования, и опыт Латвии свидетельствуют о том, что в ресоциализации и интеграции заключенных и отбывших наказание должны участвовать не только государственные учреждения, которые непосредственно за это отвечают, т. е. Управление мест заключения, Государственная служба пробации, социальные службы самоуправлений, но и общество, работодатели и семьи.

Отбывая наказание — лишение свободы — осужденные вовлекаются в мероприятия по ресоциализации, которые являются важнейшим элементом содержания наказания, уменьшающим вероятность совершения нового преступного деяния после отбытия наказания, а также их успешную интеграцию в общество.

Ресоциализация и успешная общественная интеграция бывших заключенных — это вопрос как безопасности, так и роста общества, с целью перейти от принципа "заключенного, о котором вечно заботится государство" к развитию способностей и самообеспечения этих людей после выхода на свободу, чтобы свести к минимуму риск рецидивов.

Управление мест заключения обеспечивает в тюрьмах реализацию программ ресоциализации, психологический и социальный уход, занятость заключенных, а также возможности получения ими образования: общего, профессионального и высшего. Реализуются различные образовательные программы, например, по специальности "автослесарь", "портной", "столяр", "электромонтер", "помощник повара", "оператор ввода информации", "монтер инженерных коммуникаций", "печник", "швейник" и другие.

А здесь стоит сделать паузу…

Управление мест заключения считает занятость заключенных в местах заключения важным мероприятием по ресоциализации и поэтому призывает работодателей оценить возможность создания рабочих мест в местах заключения. В 2017 году в местах заключения было занято 948 заключенных, в том числе в хозяйственном обслуживании мест заключения — 446, а на созданных коммерсантами рабочих местах — 502 заключенных, в том числе 12 женщин, отбывающих наказание в Ильгюциемской тюрьме. В местах заключения уровень занятости заключенных составлял 34,5% от их общего числа: в хозяйственном обслуживании мест заключения — 16,4% и на созданных коммерсантами рабочих местах — лишь 18,1%.

Заключенные хотят работать как во время отбывания наказания, так и после него. В местах заключения у них есть также возможность получить профессию, чтобы после освобождения интегрироваться в рынок труда. Жители не относятся отрицательно к работодателям, предоставляющим работу бывшим заключенным, а также не возражали бы против приобретения услуг и товаров предприятий, где заняты бывшие заключенные, если бы им была предоставлена такая информация. И, что еще более важно, согласно результатам исследований, 70% несогласны с мнением, что труд бывших заключенных — менее качественный.

Уже в ближайшее время на портале DELFI мы расскажем подробнее об особенностях труда в тюрьмах, о Воспитательном учреждении для несовершеннолетних, о тех, кто ждет заключенных дома, а также о буднях мест заключения и многом другом! Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!