Член правления SIA Solidis Алексей Буковский поясняет, что предприятие работает в Валмиерской тюрьме с 2014 года и обеспечивает работой заключенных, которые производят фоторамки.

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Предприятие было основано во время кризиса 2008–2009 годов с целью развития своего бизнеса. В то время оно работало в Шкиротавской тюрьме, а после ее закрытия производство было переведено в Валмиеру.

Продукция экспортируется в несколько стран ЕС. Из общего числа работников 75 – это заключенные, остальные шесть работают в офисе — менеджер, бухгалтер, руководители работ, специалисты по снабжению. Всего же предприятие могло бы обеспечить работой от 200 до 300 человек.

Спрос значительно больше, чем предприятие способно произвести. Не хватает рабочих рук, однако оборудование регулярно модернизируется, в результате чего повышается эффективность труда.

Заключенные трудятся с восьми до пяти, но по желанию могут также подработать до и после рабочего дня. Работы так много, что всегда есть, что делать. Заключенные занимаются не только деревообработкой, но и проектированием — производят оборудование для изготовления фоторамок. Они также сами ремонтируют помещения. Таким образом, осужденные вовлечены во все процессы предприятия, что способствует их ресоциализации. Они могут официально заработать половину минимальной зарплаты. Если же работать сверхурочно, то можно получить больше и скопить денег, чтобы при выходе на свободу был какой-то резерв.

Труд меняет человека, объясняет Алексей. Заключенные очень рады, так как это возможность отключиться от повседневной тюремной рутины. Люди здесь работают, а не спят. Для них это возможность ресоциализироваться и потом успешно акклиматизироваться за пределами тюрьмы. Даже те, кто приходит на предприятие, ничего не зная о деревообработке или о работе вообще, осваивают здесь ранее неизвестные им рабочие навыки.

Кампания по информированию общества "Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй! Ресоциализация заключенных и лиц, отбывших наказание" реализуется в рамках проекта "Повышение эффективности системы ресоциализации" при финансовой поддержке Европейского Социального фонда.