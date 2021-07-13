Тюрьма вчера, сегодня и в ближайшем будущем

Разговор с начальником Управления мест заключения генералом Илоной Спуре знакомит с изменениями в сфере исполнения наказаний, предусматривающими ресоциализацию в соответствии с принципами лучших мировых программ. Цель только одна — безопасность общества, так как когда-нибудь отбывающие наказание в тюрьме заключенные снова выйдут на свободу. Почему бывшие потребители "спайса" — это большая проблема, и правда ли, что норвежские тюрьмы — это гостиницы класса люкс? Узнайте об этом от эксперта по управлению тюрьмами с почти тридцатилетним стажем.

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Вы работаете в Управлении мест заключения почти 30 лет, а восемь из них являетесь его начальником. Расскажите вкратце, какой тюрьма была "вчера", когда Вы начали работать?

В системе мест заключения я работаю уже 28-й год, а 18 июля исполнится восемь лет с тех пор, как я возглавила Управление мест заключения. 90-е годы были суровыми…

Начать нужно с того, что тогда менялось государственное устройство, что также оказало влияние на места заключения. В то время, например, нужно было менять нормативное регулирование, переводить его на латышский язык. Это нельзя было сделать сходу, нельзя было сразу поменять законы, связанные с исполнением наказаний. Также нельзя было все создать заново — в то время брали то, что было, и переводили.

В то время было несколько вещей, которые были обязательны для заключенных, в том числе работа, профессиональное образование. До смены государственного устройства существовали пятилетие планы, заключенные в тюрьмах работали — возможно, даже в три смены. В то время почти все основывалось на труде как главном средстве исправления.

Тогда же в тюрьмах было обязательным, например, основное образование. В 90-е годы регулирование нужно было привести в соответствие с международными нормами, согласовать между собой, полностью менялись цель и смысл наказания. С изменением государственного устройства людей больше нельзя было "исправлять" в принудительном порядке.

Нужно понимать, что для того, чтобы человек изменился, его нужно мотивировать это сделать, однако это нельзя делать в принудительном порядке. По образованию я педагог, понятия "исправление", "перевоспитание", которые очень долго доминировали еще в конце 90-х, в начале 2000-х годов в латвийском Кодексе исполнения наказаний совершенно абсурдны, так как такое "перевоспитание" в отношении взрослого человека не работает.

Мы знаем, что основные черты характера закладываются у ребенка где-то в возрасте до трех лет, и попробуй его только после этого перевоспитать! В то же время можно пробовать скорректировать его поведение, дать возможность получить образование. Так, если пытаться что-то исключить из действия человека, то это нужно компенсировать.

В 90-е годы произошли очень важные вещи, изменившие смысл наказания как такового. Со временем мы поняли, что с развалом СССР в тюрьмах разрушилась также занятость как таковая, которая раньше была там доминирующим фактором.

Например, раньше казалось, что производственный цех — это главное здание, остальные же здания возникли рядом с ним. В то время главным было занять заключенного работой. В каждой тюрьме были также профессиональные училища. Однако времена изменились и все разрушилось, так как это больше не имело смысла. Все нужно было строить с нуля, заново, вкладывая совсем другой смысл.

Вначале мы создавали мастерские, обеспечивали занятость заключенных на уровне отдельной тюрьмы, но со времени поняли, что тюрьма не может быть получателем прибыли. Таким образом мы пришли к сегодняшней модели занятости — в порядке конкурса право обеспечивать заключенных работой может получить коммерсант, который согласен установить в тюремных помещениях свои станки, технику, чтобы на них работали заключенные. Нужно было создать нормативную базу, регулирующую все это.

В 90-е годы об образовании заключенных практически также говорить было нельзя, было другое число отбывающих наказание, в тюрьмах были люди практически из всех стран бывшего СССР. Контингент, находившийся в тюрьмах в советские времена, также изменился по сравнению с сегодняшним днем. Изменились неписанные законы тюрьмы, культура.

Скачок, изменения, произошедшие в период с 90-х годов до наших дней, невообразимы!

Что изменилось?

Многое. Было установлено, что цель наказания — не только изоляция заключенного. Прежняя установка, что достаточно человека просто изолировать от общества, привела к стереотипам в наши дни. Это неправильный взгляд, подход! Важно объяснять обществу, что заключенный, который сегодня изолирован, однажды выйдет на волю, вернется в общество. Между прочим, претендовать на досрочное освобождение могут также лица, осужденные на пожизненный срок.

Общество должно понимать, что в наши дни специалисты, персонал тюрьмы начинают работать для освобождения заключенного уже в первый день его пребывания в тюрьме.