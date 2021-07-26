Я люблю своего сына! Рассказ от том, кто ждет заключенного дома

В рамках проекта “Не отворачивайся! Поддержи и участвуй!” мы уже успели поговорить с представителем социальной службы, психотерапевтом, экспертами по ресоциализации, начальниками тюрем и различными специалистами, но нередко мы забываем, что у каждого заключенного есть своя история и кто-то, кто ждет его дома. Мать, отец, бабушки и дедушки, браться и сестры, соседи, друзья и знакомые.

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Мы поговорили с двумя семьями, которые ждут возвращения своих сыновей. Имена и места изменены.

Янис ждет своего сына из тюрьмы уже семь лет, но с радостью рассказывает, что уже в ближайший месяц он будет дома — досрочное освобождение.

Элина ждет сына уже шесть с половиной лет, возможно, ей придется еще три года, но она очень надеется на досрочное освобождение.

На вопрос о том, что он планирует прежде всего делать, встретив сына, Янис только смеется и отвечает, что не думал об этом. "Я очень рад, что этот процесс в основном уже закончился. У него наконец-то начнется новая, намного более полноценная жизнь. Больше всего, конечно, рад он сам, но и мы, родители, радуемся". Элина хочет просто побыть вместе с сыном. "Первое, что я хотела бы сделать вместе с сыном? Наверное… я даже не знаю. Возможно, всем вместе побыть дома вместе с малышами. Просто наслаждаться тем, что мы семья и можем снова быть вместе".

В обеих семьях нет единого мнения о том, достаточны ли возможности для регулярных встреч с заключенными родственниками. "Управление мест заключения очень хорошо урегулировало этот вопрос. Если не считать периода Covid, то мы встречаемся очно — это и короткие посещения, и долгие разговоры, и семейные дни. По крайней мере раз в месяц. Этого вполне достаточно!" — считает Янис. Элина не согласна: "Предусмотренная законом возможность общаться с семьей и близкими достаточно ничтожна. Заключенные неизбежно начинают общаться с другими преступниками, находящимися в тюрьме. Они больше общаются между собой, чем с близкими и любимыми … именно эти ограниченные возможности общения с членами семьи затрудняют процесс ресоциализации!"

На вопрос, как их жизнь изменилась, когда сын оказался в тюрьме, Янис отвечает: "Это было большим испытанием для нашей семьи. Одно событие привело к другому. Конечно, мы тоже на что-то влияли, но были еще внешние, роковые силы. Этого тоже никто не может избежать. Но нужно справляться. Нужно научиться жить дальше и решать проблемы, не впадая в панику, а решая все систематически. Даже если все и не будет до конца хорошо, то по крайней мере можно будет жить полноценно. И нам, и ему".

Элина отвечает, что в начале было нелегко — главным образом из-за отношения окружающих.