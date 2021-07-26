Я люблю своего сына! Рассказ от том, кто ждет заключенного дома

В рамках проекта “Не отворачивайся! Поддержи и участвуй!” мы уже успели поговорить с представителем социальной службы, психотерапевтом, экспертами по ресоциализации, начальниками тюрем и различными специалистами, но нередко мы забываем, что у каждого заключенного есть своя история и кто-то, кто ждет его дома. Мать, отец, бабушки и дедушки, браться и сестры, соседи, друзья и знакомые.
Мы поговорили с двумя семьями, которые ждут возвращения своих сыновей. Имена и места изменены.
Янис ждет своего сына из тюрьмы уже семь лет, но с радостью рассказывает, что уже в ближайший месяц он будет дома — досрочное освобождение.
Элина ждет сына уже шесть с половиной лет, возможно, ей придется еще три года, но она очень надеется на досрочное освобождение.
На вопрос о том, что он планирует прежде всего делать, встретив сына, Янис только смеется и отвечает, что не думал об этом. "Я очень рад, что этот процесс в основном уже закончился. У него наконец-то начнется новая, намного более полноценная жизнь. Больше всего, конечно, рад он сам, но и мы, родители, радуемся". Элина хочет просто побыть вместе с сыном. "Первое, что я хотела бы сделать вместе с сыном? Наверное… я даже не знаю. Возможно, всем вместе побыть дома вместе с малышами. Просто наслаждаться тем, что мы семья и можем снова быть вместе".
В обеих семьях нет единого мнения о том, достаточны ли возможности для регулярных встреч с заключенными родственниками. "Управление мест заключения очень хорошо урегулировало этот вопрос. Если не считать периода Covid, то мы встречаемся очно — это и короткие посещения, и долгие разговоры, и семейные дни. По крайней мере раз в месяц. Этого вполне достаточно!" — считает Янис. Элина не согласна: "Предусмотренная законом возможность общаться с семьей и близкими достаточно ничтожна. Заключенные неизбежно начинают общаться с другими преступниками, находящимися в тюрьме. Они больше общаются между собой, чем с близкими и любимыми … именно эти ограниченные возможности общения с членами семьи затрудняют процесс ресоциализации!"
На вопрос, как их жизнь изменилась, когда сын оказался в тюрьме, Янис отвечает: "Это было большим испытанием для нашей семьи. Одно событие привело к другому. Конечно, мы тоже на что-то влияли, но были еще внешние, роковые силы. Этого тоже никто не может избежать. Но нужно справляться. Нужно научиться жить дальше и решать проблемы, не впадая в панику, а решая все систематически. Даже если все и не будет до конца хорошо, то по крайней мере можно будет жить полноценно. И нам, и ему".
Элина отвечает, что в начале было нелегко — главным образом из-за отношения окружающих.
Когда Элина оказалась в этой ситуации, ей больше всего помогли и поддержали именно друзья и соседи. Янис, в свою очередь, благодарен государству. "Во-первых, спасибо государственной политике. Те, кто оказался в тюрьме и отсидел свой срок, могут попытаться вернуться в общество. Им дается такая возможность. Во-вторых, Управление мест заключения с помощью различных программ помогает заключенным освоить необходимые для работы навыки, а также понять, почему они совершили конкретное преступление. У них есть возможность не просто сидеть в камере, а думать, почему так произошло и как теперь жить дальше. Понять, что в нормальном обществе нельзя себя вести, как хочется, так как за это можно получить наказание. В-третьих, помогла вера в себя. Быть сильным!"
Те, у кого в семье также произошла беда и кто теперь также ждет кого-то, Янис желает веры и выдержки: "Нужно верить самому себе и тому, кто отбывает наказание. Оба должны работать над улучшением ситуации. И тогда будет хорошо. Будет также трудно, но все равно — нужно жить и радоваться жизни, данным возможностям".
Элина, в свою очередь, считает, что не нужно винить себя в ошибках других людей, даже самых близких. "Я из своего опыта могу посоветовать не винить себя, если кто-то из родственников совершил преступление. И, конечно, сейчас, оглядываясь назад, я отчетливее вспоминаю, что негативное отношение было только со стороны одной соседки. Все остальные родственники и друзья восприняли это нормально. В других слоях общества, в том числе в высших, семьи тоже потрясает новость о том, что их ребенок нарушил закон и подвергается наказанию.
Завершая беседу, Янис хочет поблагодарить работников тюрьмы. "Раньше у меня было совсем другое представление о работе мест заключения, о заключенных. Теперь же, видя, как все происходит, я понимаю: если только есть желание, человек в тюрьме может работать над собой и ему помогают специалисты, чтобы по окончании срока он мог найти свое место в жизни. Большое спасибо Управлению мест заключения, которое об этом думает и заботится."
Элина повторяет, что любит своего сына. Каких бы глупостей он ни натворил, любовь есть и остается, так как поддержка очень важна.
Элина подчеркивает, что, отбывая короткие сроки, заключенные все-таки понимают, что не хотят возвращаться в тюрьму. "Нормальному человеку страшно примерно месяц, затем он привыкает. Не будем учитывать наркоманов или людей с другими зависимостями. При отбывании длительных сроков любой перестает бояться и больше не считает наказание за нарушение закона суровым. Длительные сроки за небольшие дела скорее портят людей, чем дисциплинируют".
Кампания по информированию общества "Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй! Ресоциализация заключенных и лиц, отбывших наказание" реализуется в рамках проекта "Повышение эффективности системы ресоциализации" при финансовой поддержке Европейского Социального фонда.