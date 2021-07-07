Пока Иван Харитонов находится за решеткой, "бригада" перешла под контроль Виктора Абакумова ("Абакума"). В 1991 году его застрелили в подъезде на улице Илукстес. После него главным стал кикбоксер Вячеслав Ерзин (в 1994 году его тело нашли в Люксембурге). В 1992 году Харитонов вышел на свободу и, оценив ситуацию, стал учреждать фирмы: "Амстриг", Tess Petroleum, AVV, BRIH. Основной профиль предприятий – торговля топливом. Спустя два года его и нескольких членов его группировки задержали улице Пайпалу в ходе широкомасштабной полицейской операции. Харитонову предъявили обвинения в вымогательстве. Из мест лишения свободы он вышел в 2001 году и с тех пор в криминальную хронику не попадал.



Вторая влиятельная группировка, появившаяся в 80-х годах, – "Пардаугава". Начиналось все с того, что Владимир Лесков, отбывший в свое время срок за контрабанду, вместе с отцом и сыном Лавентами решили создать свою фирму. Кооператив задумывался как научно-производственная фирма, его гендиректором стал Эмиль Лавент. Со временем он превратился в первый кооператив-миллионер на территории бывшего Советского Союза.



Сначала кооператив производил очень востребованные в то время люрексные нити. На вырученные средства владельцы купили старый дом на улице Калету, где открыли швейное производство, цеха по изготовлению люрекса и колготок, цех по пошиву обуви и многое другое. В концерн входило около 40 фирм, в название которых входила приставка "Пар-": строительные, деревообрабатывающие и прочие.



Лесков, который вскоре стал единоличным главой фирмы, налаживал международные, открыл совместное предприятие, щедро помогал кинематографистам, музыкантам, спортсменам. Позже концерн стал сдавать в субаренду помещения, предлагал физическую защиту и даже мог поддержать деньгами. Все это было видимой частью айсберга, которая скрывала вторую составляющую концерна: силовую. Она возникла в тот момент, когда при фирме создали охранные структуры.

