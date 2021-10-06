Многие считают Кенгарагс огромным спальным районом. В 2018 году, согласно итогам опроса SKDS, Кенгарагс попал в тройку самых непривлекательных для жизни районов города. Впереди были только Болдерая и расположенный рядом Московский форштадт.

Не жаловали этот район в прошлом: в 2002 году Кенгарагс занял одно из первых мест в списке самых опасных районов Риги. Однако здесь хватает и исторического колорита, и интересных объектов, а местные жители найдут десятки причин, почему они так любят свой район и не променяют его даже на благополучный Межапарк.

Эта статья — часть проекта "Криминальная Рига. Правый берег". DELFI рассказывает о криминальном прошлом и настоящем отдельных районов столицы Латвии.

В советское время Кенгарагс был частью Московского района Риги, ротом район переименовали в Латгальское предместье. К началу 1990-х годов здесь жили около 300 тысяч человек: по масштабам СССР соответствовало среднему городу. Для сравнения, в 1991 году население Пскова составляло 208 тысяч человек, в Новгороде жили 234 тысяч человек. Чтобы обеспечивать порядок на такой огромной и беспокойной территории, требовалось немало сил. До начала 2000-х годов в предместье действовали пять участков Госполиции: на Центральном рынке, на улице Гоголя, на улице Лачплеша, на улице Маскавас и в Плявниеки.

Кенгарагс считался беспокойным районом еще в конце 1980-х. Сомнительную славу району приносили спекулянты спиртным и несовершеннолетние преступники. Был в микрорайоне свой кинотеатр, работали рестораны "Щецин" и "Русе" (позже он станет одним из любимых мест "воров из Кенгарагса").