Самый опасный район в Риге — "Маскачка", он же Московский форштадт. Это мнение разделяет большая часть рижан: по крайней мере, именно так выглядят результаты опросов, проведенного компанией SKDS в 2002 и 2015 годах. Здесь всегда было много уличных грабежей, нападений, краж и наркопреступлений. Может ли эта ситуация измениться?

Эта статья — часть проекта "Криминальная Рига. Правый берег". DELFI рассказывает о криминальном прошлом и настоящем отдельных районов столицы Латвии.

Территория "Маскачки" — это в том числе и Рижский Центральный вокзал, и автовокзал, и Центральный рынок, и блошиный рынок ("Латгале"). В любом городе именно вокзалы и рынки притягивают к себе преступников и маргиналов. Здесь любят собираться и бродяги, и заезжие "гастролеры", это настоящий рай для карманников и наркодилеров.

Базар — вокзал

Сотрудники Московского (позже — Латгальского) райотдела милиции (полиции) контролировали огромную территорию. Фактически, это были самые криминогенные места Риги. Кроме Московского форштадта и Центрального рынка, туда входил всегда хулиганистый Кенгарагс, Плявниеки, а также часть центра от ул. Валмиерас и Сатеклес до ул. А. Чака (четная сторона).

"Рынок всегда был особенным местом. Тут и карманники, и гопники, воры и наркоманы… В какой-то степени за порядком на территории следили "барыги", торговавшие спиртом, водкой и сигаретами. Лишние проблемы им были ни к чему, — вспоминает Александр Демин. — Кстати, появились эти торговцы в середине 1980-х, после того, как Горбачев заявил, что водка — это наша беда. Борьба с пьянством привела к расцвету нелегального бизнеса. Торговать водкой стали из-под полы, причем у "банковщиков" (нелегальные таксисты — прим. ред.) ее тоже можно было купить. А "банковали" тогда сами партийные товарищи и комсомольцы. Для торговли часто использовались служебные гаражи".