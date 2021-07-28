За 15-20 лет Браса, небольшой район к северу от центра Риги, превратился в новый центр притяжения: здесь строят жилые комплексы и офисные центры, на улице Сканстес проходит Чемпионат мира по хоккею. Но еще совсем недавно здесь был настоящий бандитский край. Один из самых престижных районов Риги — "тихий центр" в районе порта — тоже не всегда был по-настоящему тихим. Delfi вспоминает криминальную историю Брасы, Андрейсалы и Петерсалы и рассказывает о том, насколько безопасно там сейчас.

Эта статья — часть проекта "Криминальная Рига. Правый берег". DELFI рассказывает о криминальном прошлом и настоящем отдельных районов столицы Латвии.

Первое, что приходит на ум многим рижанам, когда речь заходит о Брасе — старейшая в Латвии тюрьма, которую закрыли в 2019 году. Говорят, что она была едва ли не самым спокойным местом в районе. Бывший сотрудник Пролетарского райотдела милиции Андрей (фамилию он просил не указывать), который работал в местном участке в конце 1980-х, вспомнил только один случай с участием только что освободившегося заключенного. Он вышел на свободу, подошел к ближайшему киоску, разбил стекло и украл сигареты. Закурил и стал ждать милицию: идти ему было некуда, поэтому он мечтал вернуться на нары.

"Когда я в 2003-м году пришел сюда работать, район улицы Хоспиталю и Казармью реально был как Бронкс (считается одним из самых опасных и криминальных районов в Нью-Йорке — прим. ред.). Поножовщина, пьяные драки, "раздеваловка", преступники, в общем, настоящий бандитский край, — говорит начальник полиции порядка участка "Браса" Янис Лаудинскис. — Со временем контингент сильно поменялся".