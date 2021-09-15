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Продажная любовь, милиция нравов и аномальная наркозона.
Криминальная история Гризинькалнса и Авоты
КРИМИНАЛЬНАЯ РИГА. ПРАВЫЙ БЕРЕГ
Диана Чучкова
Автор проекта
Ольга Петрова
Автор проекта
Гризинькалнс и Авоты – районы самобытные, с богатой историей, в том числе, криминальной: "алкоточки", наркотики, проститутки. С середины 2000-х, когда город взялся за наведение порядка, ситуация стала меняться к лучшему. Возможно, не так стремительно, как хотелось бы, но многие места, которые раньше нужно было едва ли не пробегать, сегодня превратились в туристические объекты.
Эта статья — часть проекта "Криминальная Рига. Правый берег". DELFI рассказывает о криминальном прошлом и настоящем отдельных районов столицы Латвии.
Как и Саркандаугава с Чиекуркалнсом, Гризинькалнс – рабочее предместье столицы, правда, расположенное ближе к центру. В плотной застройке деревянных двухэтажных домов в XIX и начале XХ века жили рабочие расположенных по соседству заводов и мануфактур и мелкие служащие. Таких домов много сохранилось на улицах Пернавас, Яня Асара, Лабораторияс, Лауку, Артилерияс.
В начале века район застраивали каменными многоэтажными "доходными домами" (улицы Матиса, Красотаю, Авоту, Таллинас и др.). Благодаря деревянным домикам, которые в народе часто называли "казармами", а также зданиям в стиле модерн, Гризинькалнс включили в список культурного наследия ЮНЕСКО. Благодаря усилиям энтузиастов и властей, неблагополучный район постепенно расцвел.
Фото: Марис Морканс
В 1970-80-е годы на нескольких улицах Гризинькалнса, примыкающих к Парку 1905 года, стали возводить жилье для сотрудников правительственных учреждений – ведомственные дома. Несколько таких зданий на улицах Алаукста, Звайгжню, Варну и Пернавас контрастируют с примыкающей деревянной застройкой. Такой же контраст наблюдался и между жителями района: бок о бок здесь жили простые рабочие, средний класс, номенклатурщики и маргиналы, нашедшие убежище в прохудившихся деревянных домах с печным отоплением и частичными удобствами, а иногда и без них.
Гризинькалнс и Авоты в общей сложности занимают более 233 гектаров, на которых проживают около 34 000 человек. Это окраины исторического центра Риги, ранее входившие в Московский форштадт.
Гризинькалнс и Авоты
233
34 000
население
человек
га
площадь
Район Авоты изначально существенно отличался от соседа – дома поосновательней, люди пообеспеченней. С годами разница между районами стерлась. Из некогда роскошных квартир сделали коммуналки – уникальное порождение социализма, где за одной дверью проживали ничем не связанные между собой люди разных профессий, национальностей, жизненных укладов, социального происхождения и материального достатка. В итоге, люди жили десятилетиями и в тесноте, и в обиде.
Карта преступлений:
Гризинькалнс и Авоты
(1992 - 2020 год)
9 апреля 1992 года. Двое преступников через служебный вход зашли в валютный магазин «Глория» на ул. А. Чака, 22, связали охранника и похитили валюту на общую сумму 821 000 рублей, а также аппаратуру и одежду. Общий ущерб потерпевшие оценили в более 1 миллиона рублей.
Декабрь 7 апреля. За убийство семейного врача на ул. Красотаю задержаны шесть человек. Следствие установило, что мотив преступления — имущество жертвы. Задержаны ранее дважды судимый мужчина, который в общей сложности провел в тюрьме 13 лет, а также его ранее судимые подельники и две молодые женщины.
28 декабря 1992 года. Воры проникли в художественную мастерскую на ул. Гертрудес, похитив оттуда куски янтаря, обработанные драгоценные камни, инструменты и многое другое. Ущерб оценили в 4 434 600 рублей.
4 января 1993 года. В помещения предприятия Latvijas balzams вошел мужчина, который представился бухгалтеру инкассатором, получил 2 423 702 рубля и ушел. Вскоре выяснилось, что инкасатором он не был.
14 января 1993 года. На ул. Лабораторияс обнаружили тела мужчины и молодой девушки. Оба были повешены.
2 февраля 1993 года. В квартире на ул. Звайгжню убит бывший начальник исправительной колонии.
30 октября 1993 года. На крыше пристройки во дворе дома номер 8 по ул. Марияс найдено тело мужчины 1973 г.р. с колотыми и резаными ранами. По подозрению в преступлении задержан неоднократно судимый Х. Как выяснили следователи, мужчину убили в доме номер 10, а затем выбросили тело с четвертого этажа
Ноябрь 1993 года. За изнасилование маленькой девочки в подвале на ул. Алаукста полиция задержала четверых молодых мужчин, один из которых оказался бродягой. Спустя месяц в соседнем доме жестоко убили пенсионерку.
10 декабря 1993 года. во дворе дома по ул. Таллинас 30 четырьмя выстрелами был убит заместитель директора государственного деревообрабатывающего предприятия Анатолий Ш.
20 марта 1994 года. На ул. Бруниниеку, 121 по подозрению в убийстве своей супруги Татьяны Л. (1951 г.р.) задержан Эдвинс Л. (1954 г.р.).
30 марта 1994 года. Улица Звайгжню. Несколькими выстрелами убит Иварc Э.
27 апреля 1994 года. Нападение на охранников «Капитал-Банка» на ул. Стабу, 63. Один раненый скончался, при попытке сбежать из окна выпрыгнул и погиб сам нападавший - Александр К.
24 октября 1994 года. в фотолабораторию на ул. Пернавас, 49 вломились грабители, которые выдавали себя за сотрудников муниципальной полиции. Пригрозив сотруднику фотосалона пистолетом, налетчики похитили аудио и видеотехнику, фотоаппаратуру, а также 90 цветных диапозитивов с обнаженными женщинами.
Май 2004 года. В мае ограблен принадлежащий частной фирме магазин на ул. Авоту. Продавец госпитализирован.
12 февраля 1997 года. после пожара в квартире на ул. Бруниниеку обнаружили тело убитого мужчины.
Март 1997 года. В квартире на ул. Алаукста найдено тело 73-летней пенсионерки со следами насильственной смерти: эксперты насчитали 18 ножевых ранений в грудь и живот.
Май 1997 года. В один из магазинов на ул. Стабу ворвался вооруженный газовым оружием злоумышленник и потребовал выручку. Однако продавец оказалась не робкого десятка: она схватила табурет и нанесла налетчику несколько ударов, после чего он сбежал.
28 ноября 1997 года. Возле дома на ул. Матиса, 101, на выходе из Штаба Латвийской организации айзсаргов был застрелен руководитель этой организации Янис Риба. (фото)
Декабрь 1997 года. Марис С. и Айнарс Ш. в квартире на ул. Дзирнаву, по бытовым мотивам убили Валентину и Галину, а получившему тяжкие телесные повреждения Ояру Л. удалось выжить. На следующую ночь эта же компания, к которой также присоединились Алексей М. и Виталий М., в квартире на ул. Матиса убили Эгила Б., также по бытовым мотивам.
Февраль 1998 года. На окно ночного клуба Purvs, который располагался на ул. Матиса, злоумышленники установили взрывчатку. Взрывной волной повредило стекла и двери. К счастью, обошлось без человеческих жертв
Октябрь 2000 года. Под окнами домоуправления Griziņkalns по ул. Алаукста прогремел взрыв. Люди не пострадали, домоуправлению и хозяевам близлежащих квартир нанесен ущерб. Прогремевший в закрытом дворе взрыв был такой силы, что окна вылетели даже на выходящем на улицу фасаде дома. Взрывное устройство было подложено под окно одного из помещений здания домоуправления, и в момент взрыва в нем находилась одна из сотрудниц.
Апрель 2002 года. На лестничной клетке одного из домов на улице Алаукста найдены тела мужчины в возрасте примерно 40-45 лет и женщины 28-33 лет.
Август 2002 года. На лестничной клетке одного из домов по ул. Висвалжа найдено тело Харийса Лавриновича — помощника депутата Иманта Бурвиса. На теле констатированы признаки насильственной смерти.
Август 2002 года. Улица Валмиерас. Во время распития алкогольных напитков мужчина убил своего приемного сына и его друга.
Сентябрь 2002 года. Полиция обнаружила в одной из квартир на улице Авоту тело Романа (1966 г.р.) с колотой раной в груди. После предварительного выяснения обстоятельств убийства полицейские арестовали за это преступление его отца.
Май 2003 года. На ул. Валмиерас пьяные бельгийские моряки угнали частное такси. Иностранцы подсели в такси на ул. Лачплеша.
На ул. Валмиерас они увидели двух девушек и попросили остановить машину. Моряки захотели покататься с девушками, а когда шофер вышел из такси, один из иностранцев сел за руль и уехал, но недалеко: у дома № 57 по ул. Матиса машина врезалась в дерево. Бельгийцев удалось задержать, когда они ехали уже на другом такси. Проверка показала, что оба были пьяны. Иностранцы оказались военными моряками с корабля, прибывшего в Ригу для участия в международных учениях MCOPLAT 2003.
25 апреля 1995 года. На улице Стабу, 77 взорван автомобиль Mercedes Benz 500. От полученных ранений скончался известный в криминальных кругах житель Елгавы Юрий Е.
5 ноября 2004 года. На ул. Таллинас в своей квартире убит американский баптистский миссионер Эндрю Джозеф Раш. Преступление совершили сбежавший из психоневрологической больницы военнослужащий Штабного батальона Национальных вооруженных сил Латвии Карлис М. и его подельник Ингус Ш. Преступники, воспользовавшись доверием мужчины, проникли к нему в дом, связали и потребовали 1000 латов и ценные вещи. Убить миссионера молодые люди решили, когда поняли, что хозяин квартиры может их опознать и сообщить в полицию.
7 ноября 2004 года. Во дворе одного из домов по ул. Авоту обнаружено тело 33-летнего мужчины. По подозрению в его убийстве задержаны две женщины.
7 апреля 2005 года. В одной из квартир дома по ул. Авоту 60 прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда судебный исполнитель и полицейские пытались проникнуть в квартиру, жилец которой по приговору суда подлежал выселению. В результате взрыва пострадали 4 человека, включая самого жильца и полицейских. Спустя 6 дней пострадавший владелец квартиры, получивший тяжелые ожоги поверхности тела и дыхательных путей, скончался.
23 октября 1992 года. На ул. Авоту неизвестные преступники напали на капитана милиции: нападавшие зашли со спины, ударили его по голове и начали душить. У милиционера отобрали пистолет Макарова, патроны, около 1000 рублей, а также бутерброды и книгу о Джеймсе Бонде.
12 апреля 2006 года. Двое вооруженных мужчин совершили разбойное нападение на одну из фирм по ул. Артилерияс в Риге. Из помещений вынесли сейф и телефонную станцию.
8 июня 2007 года. В Гризинькалнсе были найдены двое убитых мужчин. Еще двое мужчин и одна женщина получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Было установлено, что женщину также изнасиловали. Полиция выяснила, что в ту ночь компания из пяти человек распивала в парке алкоголь. Внезапно на них набросилась группа парней, проходивших мимо. Мотив преступления — убийство из хулиганских побуждений. В ту же ночь преступники напали в парке на пару, избили их, а женщину подвергли сексуальному насилию. Один из участников нападения получил пожизненный срок.
23 января 2008 года. Андрей П. напал с ножом на свою 58-летнюю мать, требуя, чтобы она отдала ему кредитную карточку. В это время в квартире на ул. Бруниниеку находился и гражданский муж женщины, который попытался предотвратить кровопролитие, однако П. зарезал и его. Убив двух человек, наркоман забрал кредитку и снял со счета 710 латов. Чтобы скрыть следы своего преступления, 25 января он вернулся в квартиру и поджег ее. Во время задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Снятые с карточки убитой матери деньги сын израсходовал на покупку амфетамина, игральные автоматы и услуги проститутки.
Апрель 2008 года. На участке между улицами Висвалжа, Сатеклес и Лачплеша произошла массовая драка с участием учеников Основной школы народных ремесел им. Калпака и учениками 15-й рижской средней школы. Департамент образования Рижской думы заявил, что в инциденте, когда подрались более 50 школьников, но вины руководств школ нет. Конфликт произошел за территорией школ и после уроков.
6 сентября 2008 года. Двое злоумышленников совершили налет на ломбард, расположенный на ул. А. Чака в Риге. Налетчики не церемонились и применили силу по отношению к сотруднице ломбарда. После случившегося с многочисленными ушибами ее доставили в больницу. Нападавших, которые оказались наркоманами, вскоре задержали.
Октябрь 2009 года. Трое преступников в масках ввалились в магазин на ул. Пернавас и, пригрозив газовым пистолетом, похитили изделия из золота. Добычей грабителей стали ювелирные украшения на общую сумму 120 000 латов. Установлено, что преступники передвигались на ранее угнанном автомобиле BMW.
Июнь 2010 года. На ул. Валмиерас пассажир 52-го автобуса выстрелил из газового пистолета в контролера предприятия общественного транспорта Rigas satiksme. После инцидента автобус остановился, и водитель выпустил всех пассажиров, поскольку в салоне началась паника. Контролер получил серьезное ранение руки и плеча. Пострадал во время инцидента и сам пассажир.
13 декабря 2010 года. На ул. Дзирнаву осквернен памятник Жанису Липке, спасавшему евреев во время немецкой оккупации в годы Второй мировой войны. Вандалы испачкали памятник краской.
Октябрь 2011 года. На ул. Бруниниеку, 121 возник пожар, который унес жизни двух маленьких детей в возрасте 4 и 6 лет. Пожар начался на кухне, откуда огонь перекинулся на находившиеся поблизости предметы. Серьезные ожоги получила 50-летняя женщина, которая выбралась из горящей квартиры.
Март 2013 года. В одной из квартир на ул. Лабораторияс найдено тело 42-летнего мужчины с ранением в живот. По подозрению в преступлении был задержан ранее не судимый мужчина (1971 г.р.). Он пояснил, что проживал с убитым в одной квартире, но 11 марта они поссорились, поскольку сосед слишком громко слушал музыку. После словесной перепалки мужчина ударил друга ножом.
Февраль 2014 года. В одну из аптек на ул. Авоту примерно за полчаса до закрытия вошел молодой мужчина и, пригрозив оружием, потребовал отдать ему деньги и медикаменты. В кассе на тот момент после инкассации осталась лишь мелочь. На требование дать грабителю таблетки, аптекарь попыталась потянуть время. Чтобы запугать работницу аптеки, нападавший выстрелил в пол, после чего скрылся с небольшой добычей.
28 ноября 2016 года. В доме номер 123 по улице Дзирнаву вспыхнул пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили два тела со следами насильственной смерти. На теле Галины эксперты насчитали 18 колотых ран, еще 9 ранений преступники нанесли ей в голову. На суде Анатолий В. заявил, что причиной конфликта стали якобы украденные у него деньги, также он подозревал Галину в том, что она сотрудничает с полицией. Когда мужчина и женщина перестали подавать признаки жизни, еще одному обитателю этого дома — Олегу П. — приказали тела уничтожить. Суд приговорил Анатолия к пожизненному заключению. Его подельники получили 18 и 19 лет лишения свободы. Известно, что все осужденные также были бездомными и проживали в районе Центрального вокзала и рынка.
2 января 2018 года. На ул. Стабу случился пожар в пятиэтажном здании, где базируются Дорожная полиция (ДП) и Экономическая полиция. В результате пожара полностью сгорели кабинеты Нормунда Крапсиса, который в ту пору занимал пост главы Управления безопасности движения, а также его помощницы.
Июль 2019 года. В подъезде дома на ул. Бруниниеку найдено тело многодетной матери со следами насильственной смерти. Полиция установила, что накануне она вместе с супругом коротала вечер за алкоголем, позже они стали конфликтовать, а затем муж нанес жене многочисленные удары по всему телу. Позже они продолжили распивать спиртное, однако утром женщина вышла из квартиры и скончалась. На ее теле медики констатировали многочисленные ссадины и синяки. В момент задержания в организме подозреваемого оказалось более 4 промилле алкоголя.
Рижский квартал, а точней, "улица красных фонарей" начиналась от ул. Марияс и заканчивалась в конце ул. А. Чака, в районе ул. Пернавас. Работали проститутки и на прилегающих улицах.
Рижский квартал, а точней, "улица красных фонарей" начиналась от ул. Марияс и заканчивалась в конце ул. А. Чака, в районе ул. Пернавас. Работали проститутки и на прилегающих улицах.
Рижский квартал, а точней, "улица красных фонарей" начиналась от ул. Марияс и заканчивалась в конце ул. А. Чака, в районе ул. Пернавас. Работали проститутки и на прилегающих улицах.
Рижский квартал, а точней, "улица красных фонарей" начиналась от ул. Марияс и заканчивалась в конце ул. А. Чака, в районе ул. Пернавас. Работали проститутки и на прилегающих улицах.
Рижский квартал, а точней, "улица красных фонарей" начиналась от ул. Марияс и заканчивалась в конце ул. А. Чака, в районе ул. Пернавас. Работали проститутки и на прилегающих улицах.
Рижский квартал, а точней, "улица красных фонарей" начиналась от ул. Марияс и заканчивалась в конце ул. А. Чака, в районе ул. Пернавас. Работали проститутки и на прилегающих улицах.
Рижский квартал, а точней, "улица красных фонарей" начиналась от ул. Марияс и заканчивалась в конце ул. А. Чака, в районе ул. Пернавас. Работали проститутки и на прилегающих улицах.
Рижский квартал, а точней, "улица красных фонарей" начиналась от ул. Марияс и заканчивалась в конце ул. А. Чака, в районе ул. Пернавас. Работали проститутки и на прилегающих улицах.
Рижский квартал, а точней, "улица красных фонарей" начиналась от ул. Марияс и заканчивалась в конце ул. А. Чака, в районе ул. Пернавас. Работали проститутки и на прилегающих улицах.
Рижский квартал, а точней, "улица красных фонарей" начиналась от ул. Марияс и заканчивалась в конце ул. А. Чака, в районе ул. Пернавас. Работали проститутки и на прилегающих улицах.
Рижский квартал, а точней, "улица красных фонарей" начиналась от ул. Марияс и заканчивалась в конце ул. А. Чака, в районе ул. Пернавас. Работали проститутки и на прилегающих улицах.
Рижский квартал, а точней, "улица красных фонарей" начиналась от ул. Марияс и заканчивалась в конце ул. А. Чака, в районе ул. Пернавас. Работали проститутки и на прилегающих улицах.
Рижский квартал, а точней, "улица красных фонарей" начиналась от ул. Марияс и заканчивалась в конце ул. А. Чака, в районе ул. Пернавас. Работали проститутки и на прилегающих улицах.
Первая советская "милиция нравов"
На улицах Марияс и Авоту "жрицы любви" промышляли еще с начала прошлого века. В одном из источников указывалось, что еще "в 1911 году домовладельцы с улицы Авоту обратились к городскому правлению с просьбой изменить название улицы, потому что оно было тесно связано с публичными домами". Название не поменяли, промысел продолжал процветать.
В советское время "девочки" перебрались на ул. Суворова (позже – улицах Марияс и А.Чака), а когда руководство города решило привести центр в порядок, проституток передвинули в сторону Гризинькалнса – к улицам Таллинас, Лабораторияс, Яня Асара. Подробнее о том, как и где работали проститутки, мы расскажем в главе про Центр столицы. В наши дни "ночные бабочки" продолжают порхать в районе улиц Лиенес и Я. Асара.
Именно в Риге на излете советского периода была основана первая на территории СССР "милиция нравов", или, если говорить официальным языком – подразделение УВД города Риги по предупреждению и профилактике бродяжничества, распространения венерических заболеваний и проституции. Появилась она на базе Рижского спецприемника-распределителя УВД, который располагался на ул. Гайзиня, 7. Сейчас здесь находится социальный центр Gaiziņš.

Рижский спецприемник всегда считался гиблым местом: "дно", "богодельня", "отстойник", "разносчик заразы" – как его только не называли в народе. Работали здесь, в основном, "штарфники" – сотрудники милиции, которые были сосланы сюда по не самым приятным причинам. Добровольцы тоже попадались, но, как вспоминают бывшие сотрудники спецприемника, очередей из желающих поработать не наблюдалось.
"Кто был наш основной контингент? Бездомные и бродяги. А это туберкулез, сифилис, чесотка… Отправляли на лечение в кожно-венерологический диспансер. За бродяжничество тогда сажали на три года", – рассказывает бывший сотрудник приемника-распределителя Петр (пожелал остаться анонимным – Ред).
Фото: Видеоархив Госполиции
В спецприемник помещали на месяц. Постояльцам нужно было сдать анализы на венерические болезни и туберкулез. Если требовалось лечение — направляли в диспансер. Если документы в порядке — трудоустраивали. Рига была едва ли единственным городом в СССР, где после 30-дневного срока прямо на месте бездомному помогали оформить документы, искали работу и помогали добраться до места жительства.
До осени 1987 года в спецприемнике занимались только проститутками-бродягами, а за "интердевочками" следили сотрудники специального оперативного подразделения, отвечавшего за безопасность иностранцев и их имущества. Таким образом часть "жриц любви" оставалась без контроля.

В позднем СССР в проститутки (с оформлением официальной учетной карточки с фотографией) могли записать и обычных студенток, решивших выпить в баре с иностранцами по коктейлю. В итоге к середине 1980-х годов в Риге насчитывалось несколько сотен проституток, но на самом деле их было гораздо меньше. Возможно, даже на порядок, вспоминает Петр, которому в те времена передали личные дела и попросили разобраться.
Согласно данным архива, с 1984 по 1987 год в Риге на учете состояли 328 проституток. Одних привлекали к ответственности за паразитический образ жизни, других отправляли на лечение в лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП ). Многие из них получали шанс вернуться к нормальной жизни.

Руководство спецприемника сначала изучило обстановку в кафе и ресторанах города – там, где проститутки находили клиентов: командировочных, моряков, военнослужащих и прочих. Больше всего девушек аморального поведения нашли во время первых профилактических рейдов в ресторанах "Латвия", "Ленинград", "Рига", "Астория" и "Кавказ". Их ставили на учет. Каждое дело состояло из двух частей. В первой, общедоступной, содержалась личная информация (в том числе о болезнях). Вторая была закрытой — в ней сообщалось о судимостях.
Фото: Видеоархив Госполиции
В кожно-венерологический диспансер могли угодить и несовершеннолетние, которые соглашались оказать интимные услуги за три-пять рублей в туалете кафе Lācītis на ул. Меркеля, 9 или же в полуподвальных помещениях неподалеку от вокзала. Доходило до того, что по указанию милиции в кафе пришлось заколотить туалеты. Клиентов доставляли опытные сводники.

Проституток разделили на четыре группы. Первая — валютные проститутки, так называемые "аристократки". Они работали только с иностранцами, чаще всего за валюту. Клиентов искали в отелях и порту, брали по 100 рублей за ночь (для сравнения: средняя зарплата в СССР тогда составляла 115-145 рублей в месяц), в инвалютных рублях "ставка" за ночь была 30 долларов. Чаще всего таких проституток наказывали в уголовном порядке за нарушение валютных операций.
Вторая категория — совпроститутки, "обслуживавшие" местных моряков, северян, приехавших на Большую землю из регионов "длинного рубля", а также командировочных военнослужащих. Они не брезговали проверить карманы у своих кавалеров. Зарабатывали эти проститутки меньше, но клиентов было куда больше.

Именно проституток из этой категории часто привлекали к ответственности за содержание притонов, употребление психотропных препаратов, злоупотребление алкоголем. Бывало, что их, а также иногда и "валютных" задерживали на основании "опасности распространения и заражения СПИДом".

Третья категория – "плечевые". Они ориентировались на дальнобойщиков и работали на трассах при выезде из Риги и могли уехать в кабине грузовика в другой город. Чаще всего в "плечевые" шли жительницы провинции.

Четвертая категория — бездомные проститутки. Это был основной контингент приемника-распределителя. Находили их на Центральном вокзале и рынках. Это самая незащищенная группа, обычно женщины без образования, без профессии, часто без семьи. В основном, пьющие и переносящие венерические болезни. Из распределителя у них было две дороги: либо в ЛТП в Олайне, либо в тюрьму за бродяжничество. Их ставили на учет, пытались трудоустроить и вернуть к нормальной жизни.
Легендарная "точка": в деле с 1954 года
Кроме проституции, на этих улицах процветает другая напасть – "алкоточки". Долгое была в Гризинькалнсе своя "достопримечательность", о которой рассказывал Владимир Столяров, бывший начальник участка полиции "Латгале". В двух квартирах на ул. Пернавас "точка" нелегальной продажи спиртного работала с 1954 года. Владельцы бойкого места менялись, профиль деятельности был неизменным.
Фото: Видеоархив Госполиции
Чего только не делала полиция: привлекала хозяев к административной и уголовной ответственности, штрафовала, выписала более 200 протоколов – без толку. "Ну, не взрывать же их", – сказал тогда на форуме жителей Московского форштадта Столяров.
Личный опыт: Александр Демин о Гризинькалнсе девяностых
Александр Демин начинал полицейскую работу в отделе квартирных краж. В те времена кражи в районе шли сериями: преступники выбивали окна квартир или взламывали двери, а затем выносили все ценное. Однажды, получив ордер на обыск в квартире подозреваемого, Демин с коллегами отправился на адрес. Вор успел выпрыгнуть из окна, и ни крики, ни предупредительный выстрел в воздух его не остановили. Помогла натянутая кем-то возле газона проволока: подозреваемый споткнулся и упал, и тут же был задержан.

"Квартира у него была – настоящий склад, – рассказывает бывший полицейский. – Были и дешевые вещи, и очень дорогие, которые явно не вписывались в его убогий интерьер. Обыск длился четыре часа. Изъяли столовые приборы, сервизы, какую-то технику. По одному этому задержанию закрыли, кажется, более 18 уголовных дел. Парень успел совершить эти преступления всего за три месяца. Только по Латгальскому предместью Риги оказалось 30 дел. После отсидки он снова попался. В 2000-м году пошел уже по хулиганке".

Был в практике Александра и случай с задержанием наемного убийцы. В конце 90-х поступила оперативная информация, что в Ригу, возможно, прибыл киллер. Установили, что это человек из России, прошедший боевое крещение в Карабахе и Югославии. За покушение на владельца одной известной в ту пору меняльной конторы ему обещали 20 000 долларов.

"Мы узнали, что он живет у одного бывшего наркомана на улице Гертрудес. Знали, что он вооружен, поэтому для задержания устроили засаду. Помню, был он крепкий и коренастый. У него изъяли пистолет "браунинг" в рабочем состоянии. Жертву он выслеживал возле обменной конторы рядом с Христорождественским собором. Там познакомился с местными бомжами, для маскировки стал с ними выпивать, жить у них. В итоге это его и сгубило", – вспоминает Александр.
"Сейчас законы ужесточились – новые "алкоточки" не появляются, а те, что пытаются работать, продают исключительно своим, проверенным. Это делает практически невозможной контрольную закупку: если кто-то хоть чуть-чуть непохож на своего, то ему отказывают, – говорит нынешний начальник участка полиции "Латгале" Рижского регионального управления полиции Сергей Галилеев. – Раньше за незаконную продажу алкоголя была административная ответственность. Когда я пришел работать в полицию, это был штраф до 150 латов. Один торговец мне говорил: "Ну и что вы хотите? Я сейчас штраф заплачу и за неделю его отобью". Потом штрафы стали поднимать, а в итоге ввели уголовную ответственность даже за 100 грамм нелицензионного алкоголя".
Расслабленные дешевым пивом и некачественным суррогатом граждане охотно проводят время в скверах возле церкви Святого Павла на улице А. Деглава, а также на перекрестке улиц Пернавас, Таллинас, Валмиерас и А. Деглава, рядом с памятником "Рижане". Раньше выпивохи собирались и в парке Гризинькалнс, но последние годы места для них там все меньше.
Трагикомическое похищение
В июле 2000 года в Гризинькалнсе, на ул. Звайгжню произошел захват заложницы: пятеро ранее судимых мужчин удерживали женщину, требуя выкуп 100 000 долларов.

"Случай немного трагикомичный, – вспоминает бывший замглавы Бюро по борьбе с организованной преступностью и контрабандой Всеволод Левин. – Местные бандиты узнали, что рядом живет женщина, дочка которой вышла замуж за швейцарского бизнесмена и перебралась в Италию. Решили: раз иностранец, значит, богатый. Не пожалеет денег на выкуп тещи".

Преступники выяснили, что швейцарец занимается недвижимостью, а в России к тому времени у него накопились долги на 6 миллионов долларов. Прикинув, сколько у иностранца денег, вымогатели решили потребовать миллион, но вскоре убавили аппетиты до 100 000. В итоге не получили ничего: во время освобождения заложницы все пятеро ранее судимых лиц были задержаны
Наркотики, как и алкоголь, всегда были проблемной темой Гризинькалнса и Авоты. В прошлом году добропорядочные жители улиц Авоту и Бруниниеку забили тревогу: наркоманы в открытую ходят на "точки", устраивают разборки под окнами, колются прямо на улице. Получив "приход", героинщики и любители прочей химии засыпали в подъездах или на тротуаре, бродили в неадекватном состоянии по району, пугая прохожих, кто-то раздевался до нижнего белья, кто-то устраивал туалет прямо посреди дороги. В окрестных подворотнях можно было наткнуться и на вооруженного ножом наркомана. Причем безобразия творились буквально под носом полиции, расположенной по соседству между улице Стабу и Бруниниеку.
Доведенные до отчаяния жители создали профиль в Instagram и стали выкладывать фото с валяющимися под окнами наркоманами. Бывший глава МВД Сандис Гиргенс призвал срочно очистить город от проблемных элементов и обеспечить безопасность на улицах. Район стали активно патрулировать экипажи Госполиции и муниципальной полиции. На какое-то время стало спокойней, но ненадолго.
Эта история, похоже, вечная. "И много лет назад напротив дома на ул. Бруниниеку, 72, мы ловили таких же наркоманов. Многие явления, видимо, никогда не исчезнут", – размышляет бывший сотрудник полиции Александр Демин. Он вспоминает также, как одно время на ул. Авоту активно торговали сильнодействующим веществом для усыпления животных – для человека, сидящего на наркоте, это была "доза счастья". В том же районе в 2014-2015 годах промышляла банда, состоявшая преимущественно из подростков: нападали на сверстников или одиноко бредущих выпивох.
Вечером 8 августа 1992 года бездомный Александр Шицс встретил на углу улиц А. Чака и Таллинас незнакомую женщину по имени Наталья и предложил выпить. Сначала выпивали во дворе 6-й средней школы, затем c самогоном отправились в Зиедоньдарзс, где между собутыльниками вспыхнул конфликт. Шицс выхватил складной нож и нанес женщине удары в грудь, живот и горло. От полученных травм Наталья скончалась. Изначально убийца обвинялся и в изнасиловании, однако объективных доказательств не нашли.
Жестокий убийца из Гризинькалнса
Около часа ночи Шицс разбудил мальчика и заявил, что хочет отвести его домой. С ними пошел и Олег З. Мужчины затащили ребенка в глухой двор. Приятель Шицса смекнул, что тот затеял что-то неладное, и попросил не трогать мальчика, но затем ушел. Как следует из обвинительного заключения, "Шицс раздел ребенка и совершил с ним акт педерастии". После этого достал нож и стал наносить удары в голову мальчика, грудь и живот. Тело ребенка нашли утром.

На суде Шицс ушел в отказ: в тот день не пил, никуда не ходил, никого в дом не приводил. Но не смог объяснить, откуда под его ногтями частицы одежды ребенка, а на одежде мальчика – микроэлементы одежды Шица.

В 1996 году суд приговорил Шицса за первое убийство к 8 годам лишения свободы, за второе – к 12, в общей сложности – к 15 годам. После отбывания срока Шицса должны были экстрадировать обратно в Беларусь. Его подельники получили условные сроки за то, что не сообщили о преступлении правоохранительным органам.
Два года спустя, 28 июля 1994 года Шицс с приятелем Олегом З. пришли в гости к Тамаре А. Она жила на улице Стабу, и в ее квартире регулярно случались застолья. С собой привели незнакомого семилетнего мальчика, заплутавшего на рижских улицах. Хозяйка квартиры накормила ребенка и уложила спать со своим маленьким сыном, а застолье продолжилось.
Фото: NRA
На улице Матиса работал знаменитый гей-клуб "Пурвс". Многие полицейские отмечают, что не считали зазорным провести вечер в этом заведении: качественное эротическое шоу, неплохая музыка. Здесь же была отличная возможность находить агентов. Полиции случалось приезжать сюда и по службе. Самый громкий случай – взрыв в феврале 1998 года, когда на окно клуба положили взрывчатку. Происходили тут и жестокие драки, причем, мужчинам нередко доставалось от сильных женщин.
Фото: Видеоархив Госполиции
"Был такой там парень по прозвищу "Ирка-электронщица". Подрался как-то с двумя нетрадиционными девушками. Жесткая разборка вышла. Помню, как листали мы его записную книжку и дивились: сколько же там имен знакомых политиков!" – говорит Александр Демин.
Семейные конфликты и спасительные бланки
Не менее актуальна для Латгальского предместья и проблема семейных конфликтов. Обычно на почве распития алкоголя – страдают женщины и дети.

"Очень часто, в 99% случаев, после приезда полиции на конфликт женщина, которая нас же и вызывала, идет на попятную: "Все, ничего не хочу, дайте покоя, я его простила, он больше так делать не будет". Много вызовов в семьи с детьми, после чего полицейский пишет в рапорте: "Мать в алкогольном опьянении, но в состоянии позаботиться о детях". Но сегодня она может позаботиться, а завтра уже нет. Оценить риски очень сложно, особенно, когда по рации уже поступил следующий вызов. Поэтому к делу подключили социальную службу", – рассказывает Сергей Галилеев.
С 2020 года полицейские, выезжающие на семейные конфликты, обязаны заполнять специальные бланки – опросник, в который нужно проставить крестики в ответах на вопросы: есть ли у потерпевшей стороны телесные повреждения, употребляли ли участники конфликта алкоголь, есть ли несовершеннолетние дети и т.д. Такой бланк заполняют, даже если полиция впервые была вызвана на конкретный адрес, а потом отсылают в соцслужбу. Там оценивают ситуацию и, в случае необходимости, начинают работу с семьей.
Фото: Марис Морканс
"Эта превентивная работа – большой шаг со стороны Госполиции. Мы реально ощутили, что количество преступлений с телесными повреждениями сокращается. В Латгальском участке был случай. Есть решение суда, что мужчина не может приближаться к женщине и двум детям, но сама женщина постоянно ему звонит: "Я тебя простила, вернись!" Он возвращался и разбивал ей голову.

Открыли два уголовных дела (изверг постоянно жил на съемных квартирах, поэтому еще одно дело начали в Кенгарагсе), на двое суток его задержали, но в тюрьму не посадить – жена снова "все простила". Несмотря на это, мы заполняем бланки, – рассказывает Сергей Галилеев. – На днях я получил от соцслужбы сообщение, что эта женщина с детьми в принудительном порядке доставлены в кризисный центр – система работает.

Единственный минус, она из Центра ушла, и теперь никто не знает, где она находится. Уверен, вернулась к мужу. Хорошо хоть эти дни провела в кризисном центре, а с детьми поработали психологи. Сейчас будем ее искать – если скажет, что хочет быть дома, то оставим дома. Впрочем, у соцслужбы есть определенная грань – если ее перейти, они сообщат в Сиротский суд, который может лишить женщину прав по уходу за детьми".
Фото: Марис Морканс
11. Криминальная история Вецмилгрависа и окрестностей
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Авторы: Диана Чучкова, Ольга Петрова (текст), Марис Морканс (фото), Наталия Шиндикова, Инга Чуевска, Оскарс Дрегис и Ралфс Эглитис (дизайн), Николай Трубачистов (разработка). Редактор - Анатолий Голубов.

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