(1992 - 2020 год)
На ул. Валмиерас они увидели двух девушек и попросили остановить машину. Моряки захотели покататься с девушками, а когда шофер вышел из такси, один из иностранцев сел за руль и уехал, но недалеко: у дома № 57 по ул. Матиса машина врезалась в дерево. Бельгийцев удалось задержать, когда они ехали уже на другом такси. Проверка показала, что оба были пьяны. Иностранцы оказались военными моряками с корабля, прибывшего в Ригу для участия в международных учениях MCOPLAT 2003.
Рижский спецприемник всегда считался гиблым местом: "дно", "богодельня", "отстойник", "разносчик заразы" – как его только не называли в народе. Работали здесь, в основном, "штарфники" – сотрудники милиции, которые были сосланы сюда по не самым приятным причинам. Добровольцы тоже попадались, но, как вспоминают бывшие сотрудники спецприемника, очередей из желающих поработать не наблюдалось.
В позднем СССР в проститутки (с оформлением официальной учетной карточки с фотографией) могли записать и обычных студенток, решивших выпить в баре с иностранцами по коктейлю. В итоге к середине 1980-х годов в Риге насчитывалось несколько сотен проституток, но на самом деле их было гораздо меньше. Возможно, даже на порядок, вспоминает Петр, которому в те времена передали личные дела и попросили разобраться.
Руководство спецприемника сначала изучило обстановку в кафе и ресторанах города – там, где проститутки находили клиентов: командировочных, моряков, военнослужащих и прочих. Больше всего девушек аморального поведения нашли во время первых профилактических рейдов в ресторанах "Латвия", "Ленинград", "Рига", "Астория" и "Кавказ". Их ставили на учет. Каждое дело состояло из двух частей. В первой, общедоступной, содержалась личная информация (в том числе о болезнях). Вторая была закрытой — в ней сообщалось о судимостях.
Проституток разделили на четыре группы. Первая — валютные проститутки, так называемые "аристократки". Они работали только с иностранцами, чаще всего за валюту. Клиентов искали в отелях и порту, брали по 100 рублей за ночь (для сравнения: средняя зарплата в СССР тогда составляла 115-145 рублей в месяц), в инвалютных рублях "ставка" за ночь была 30 долларов. Чаще всего таких проституток наказывали в уголовном порядке за нарушение валютных операций.
Именно проституток из этой категории часто привлекали к ответственности за содержание притонов, употребление психотропных препаратов, злоупотребление алкоголем. Бывало, что их, а также иногда и "валютных" задерживали на основании "опасности распространения и заражения СПИДом".
Третья категория – "плечевые". Они ориентировались на дальнобойщиков и работали на трассах при выезде из Риги и могли уехать в кабине грузовика в другой город. Чаще всего в "плечевые" шли жительницы провинции.
Четвертая категория — бездомные проститутки. Это был основной контингент приемника-распределителя. Находили их на Центральном вокзале и рынках. Это самая незащищенная группа, обычно женщины без образования, без профессии, часто без семьи. В основном, пьющие и переносящие венерические болезни. Из распределителя у них было две дороги: либо в ЛТП в Олайне, либо в тюрьму за бродяжничество. Их ставили на учет, пытались трудоустроить и вернуть к нормальной жизни.
"Квартира у него была – настоящий склад, – рассказывает бывший полицейский. – Были и дешевые вещи, и очень дорогие, которые явно не вписывались в его убогий интерьер. Обыск длился четыре часа. Изъяли столовые приборы, сервизы, какую-то технику. По одному этому задержанию закрыли, кажется, более 18 уголовных дел. Парень успел совершить эти преступления всего за три месяца. Только по Латгальскому предместью Риги оказалось 30 дел. После отсидки он снова попался. В 2000-м году пошел уже по хулиганке".
Был в практике Александра и случай с задержанием наемного убийцы. В конце 90-х поступила оперативная информация, что в Ригу, возможно, прибыл киллер. Установили, что это человек из России, прошедший боевое крещение в Карабахе и Югославии. За покушение на владельца одной известной в ту пору меняльной конторы ему обещали 20 000 долларов.
"Мы узнали, что он живет у одного бывшего наркомана на улице Гертрудес. Знали, что он вооружен, поэтому для задержания устроили засаду. Помню, был он крепкий и коренастый. У него изъяли пистолет "браунинг" в рабочем состоянии. Жертву он выслеживал возле обменной конторы рядом с Христорождественским собором. Там познакомился с местными бомжами, для маскировки стал с ними выпивать, жить у них. В итоге это его и сгубило", – вспоминает Александр.
"Случай немного трагикомичный, – вспоминает бывший замглавы Бюро по борьбе с организованной преступностью и контрабандой Всеволод Левин. – Местные бандиты узнали, что рядом живет женщина, дочка которой вышла замуж за швейцарского бизнесмена и перебралась в Италию. Решили: раз иностранец, значит, богатый. Не пожалеет денег на выкуп тещи".
Преступники выяснили, что швейцарец занимается недвижимостью, а в России к тому времени у него накопились долги на 6 миллионов долларов. Прикинув, сколько у иностранца денег, вымогатели решили потребовать миллион, но вскоре убавили аппетиты до 100 000. В итоге не получили ничего: во время освобождения заложницы все пятеро ранее судимых лиц были задержаны
На суде Шицс ушел в отказ: в тот день не пил, никуда не ходил, никого в дом не приводил. Но не смог объяснить, откуда под его ногтями частицы одежды ребенка, а на одежде мальчика – микроэлементы одежды Шица.
В 1996 году суд приговорил Шицса за первое убийство к 8 годам лишения свободы, за второе – к 12, в общей сложности – к 15 годам. После отбывания срока Шицса должны были экстрадировать обратно в Беларусь. Его подельники получили условные сроки за то, что не сообщили о преступлении правоохранительным органам.
"Очень часто, в 99% случаев, после приезда полиции на конфликт женщина, которая нас же и вызывала, идет на попятную: "Все, ничего не хочу, дайте покоя, я его простила, он больше так делать не будет". Много вызовов в семьи с детьми, после чего полицейский пишет в рапорте: "Мать в алкогольном опьянении, но в состоянии позаботиться о детях". Но сегодня она может позаботиться, а завтра уже нет. Оценить риски очень сложно, особенно, когда по рации уже поступил следующий вызов. Поэтому к делу подключили социальную службу", – рассказывает Сергей Галилеев.
Открыли два уголовных дела (изверг постоянно жил на съемных квартирах, поэтому еще одно дело начали в Кенгарагсе), на двое суток его задержали, но в тюрьму не посадить – жена снова "все простила". Несмотря на это, мы заполняем бланки, – рассказывает Сергей Галилеев. – На днях я получил от соцслужбы сообщение, что эта женщина с детьми в принудительном порядке доставлены в кризисный центр – система работает.
Единственный минус, она из Центра ушла, и теперь никто не знает, где она находится. Уверен, вернулась к мужу. Хорошо хоть эти дни провела в кризисном центре, а с детьми поработали психологи. Сейчас будем ее искать – если скажет, что хочет быть дома, то оставим дома. Впрочем, у соцслужбы есть определенная грань – если ее перейти, они сообщат в Сиротский суд, который может лишить женщину прав по уходу за детьми".