"Эта превентивная работа – большой шаг со стороны Госполиции. Мы реально ощутили, что количество преступлений с телесными повреждениями сокращается. В Латгальском участке был случай. Есть решение суда, что мужчина не может приближаться к женщине и двум детям, но сама женщина постоянно ему звонит: "Я тебя простила, вернись!" Он возвращался и разбивал ей голову.



Открыли два уголовных дела (изверг постоянно жил на съемных квартирах, поэтому еще одно дело начали в Кенгарагсе), на двое суток его задержали, но в тюрьму не посадить – жена снова "все простила". Несмотря на это, мы заполняем бланки, – рассказывает Сергей Галилеев. – На днях я получил от соцслужбы сообщение, что эта женщина с детьми в принудительном порядке доставлены в кризисный центр – система работает.



Единственный минус, она из Центра ушла, и теперь никто не знает, где она находится. Уверен, вернулась к мужу. Хорошо хоть эти дни провела в кризисном центре, а с детьми поработали психологи. Сейчас будем ее искать – если скажет, что хочет быть дома, то оставим дома. Впрочем, у соцслужбы есть определенная грань – если ее перейти, они сообщат в Сиротский суд, который может лишить женщину прав по уходу за детьми".

