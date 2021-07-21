Саркандаугава всегда была зеленым, но в отличие от Межапарка далеко не элитным районом Риги. Это рабочее предместье, где было много алкогольных "точек" и, следовательно, краж и бытовых преступлений. С началом девяностых огромные Рижские кладбища превратились в довольно мрачные и опасными места. Delfi вспоминает криминальную историю Саркандаугавы и рассказывает о том, насколько безопасно там сейчас.

Эта статья — часть проекта "Криминальная Рига. Правый берег". DELFI рассказывает о криминальном прошлом и настоящем отдельных районов столицы Латвии.

В 1985 году новый генеральный секретарь Компартии СССР Михаил Горбачев начал масштабную антиалкогольную кампанию. "Сухой закон" привел к тому, что цены на спиртное выросли наполовину — и все равно купить алкоголь в магазине стало непросто. Именно этот период в истории Саркандаугавы в первую очередь вспоминает Алексей, бывший cотрудник Криминальной полиции Зиемельского района Риги (фамилию он просил не указывать).

"Люди стали пить практически все, что горит. Одеколоны, лосьоны, жидкость для мытья окон, технический спирт. От тех напитков у людей ногти синели, очень многие умирали. Начали массово открываться "точки", где торговали алкоголем. Точнее, даже не торговали, а обменивали на краденое", — рассказывает Алексей. — С кладбища, конечно, крали много. Но то, что творилось тогда на крупных предприятиях, трудно даже представить. Помню, как с РЭЗа украли три тонны титана! Прямо из ангара, а замок при этом остался на месте. Оказалось, автопогрузчик подгоняли к ангару, приподнимали его и выносили то, на что положили глаз. Все тащили к скупщикам, даже станки. Скупки было полулегальными, сдавали краденое с предприятий под видом отходов".

Алкогольных "точек" на территории Саркандаугавы всегда хватало. Много их было на улицах Тилта, Слиежу и Дунтес. А где алкоголь, там и неконтролируемое веселье, и агрессия, и убийства. В основном, убийства совершались на бытовой почве. Часто мотивом жестоких разборок становилась ревность.