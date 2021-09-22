Today

Date

Uz saturu

Name day

Māris, Mārica, Maigurs

Weather Now

11°

Site Search

Рижский душитель, неадекватный
эко-террорист и "проклятые" озера
Криминальная история Юглы и Тейки
КРИМИНАЛЬНАЯ РИГА. ПРАВЫЙ БЕРЕГ
Автор проекта
Ольга Петрова
Автор проекта
Диана Чучкова
Компактная Тейка и просторная зеленая Югла – два сравнительно спокойных и безопасных района современной Риги. Но так было не всегда. На Югле в свое время орудовал серийный убийца, а в истории Тейки было немало мрачных страниц. Delfi вспоминает о том, какой была криминальная история Тейки и Юглы и рассказывает, что там происходит сейчас.
Эта статья — часть проекта "Криминальная Рига. Правый берег". DELFI рассказывает о криминальном прошлом и настоящем отдельных районов столицы Латвии.
Югла — один из больших районов Риги, занимающий почти 1410 га. Это почти в три раза больше среднего показателя площади столичного микрорайона. Протяженность границ микрорайона по периметру составляет более 19 500 м. При этом по данным 2017 года, проживает здесь 26 351 человек (это примерно столько же как в Валмиере, Огре или Екабпилсе). Плотность населения колеблется в пределах 18 человек на га. Пятую часть территории Юглы — 320,8 га — занимают водоемы: Кишэзерс, река Югла, Югльское озеро, озеро Бабелитис, озеро Дамбпурвья, Велнэзерс, а также речки Гайльупите, Пикурга и Шмерльупите. Еще 41,5% (почти 584 га) — лес.
Югла
1410
26 351
население
человек
га
площадь
Протяженность границ микрорайона по периметру составляет более 19 500 м
На территории Юглы, одного из самых зеленых районов Риги, расположены пять озер. Они очень часто попадают в хронику происшествий, поскольку здесь регулярно кто-то тонет – пьяные отдыхающие, оставленные без присмотра дети или любители зимней рыбалки. В лихие 1990-х в озерах свое последнее пристанище находили жертвы жестоких преступлений. А в конце девяностых годов на озере Юглас погибли трое детей: воспитанники Страздумуйжской школы-интерната для слабовидящих и незрячих детей ушли на озеро без сопровождения взрослых и утонули.
Фото - Марис Морканс.
"На озерах тонет много людей, причем это касается не только Юглы. На озере Бабелитес, пока муниципальная полиция не создала спасательную станцию, очень много людей тонуло. Сейчас они очень хорошо там работают: никому не дают заплыть за буйки, сразу реагируют. А если их призывы игнорируют, то подплывают на лодке", – рассказывает бывший начальник участка полиции "Тейка" Сергей Галилеев.
На берегу лесного озера Дамбьяпурва установлены скамейки и мангалы. В теплое время там любят отдыхать компании, нередко за бутылкой. "Не могу сказать, что мы часто получали вызовы. Если жаловались местные жители, недовольные тем, что пьяная компания сидит, пьет и орет, то туда выезжала муниципальная полиция. Нас вызывали, если драки, разборки или поножовщина", – говорит Галилеев.
Еще одно проклятье водоемов на Югле – это браконьеры. Ежегодно и полиция, и инспекторы Службы по охране окружающей среды вытаскивают из озер и каналов сотни, а то и тысячи метров браконьерских сетей. Ни штрафы, ни рейды не останавливают любителей незаконного рыбного лова.
Близость леса приносит и неожиданные проблемы. В последние годы Юглу стали атаковать кабаны. Больше всего досталось тем, кто выводил на прогулку собак. В 2015 году нашествие диких свиней достигло таких масштабов, что к решению проблемы пришлось привлекать и муниципалитет, и полицию. Кабанов стали отлавливать и вывозить их подальше от города.
Фото - Apvienotais arhīva fonds LVKFFDA, Владимир Филатов, Освалдс Мазурс

Про "несунов" и "червей"
В советские времена на территории Юглы было много крупных предприятий. Милиция усиленно боролась с "несунами": с территории зверосовхоза "Югла" крали нутрий и норок, а с предприятия "Юглас мануфактура" – пряжу и ткани. "В магазинах ничего не было. Бывало, найдем рулон ткани, а потом звоним на предприятие и говорим: "Давайте мы его у вас купим". Потом уже делили на весь отдел. Помню, даже на простыни его пускали", – делится воспоминаниями бывший оперуполномоченный по Пролетарскому району Риги Виталий (пожелал не указывать имя – Ред).
КАРТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
Югла
18 июля 1993 года. На автозаправке Neste, что на Бривибас гатве, 386, прогремел взрыв: взорвался автомобиль Audi 100, за рулем которого находился Александр А. Кроме него в салоне находились два пассажира. Машина загорелась и проехала несколько метров. От полученных травм и ожогов водитель позже скончался в больнице, пассажирку госпитализировали. Следствие установило, что взрывчатка на дистанционном управлении была закреплена под днищем машины.
Сентябрь 1993 года. В гаражном кооперативе совершено нападение на 30-летнего Игоря, которому налетчики прострелили обе ноги, а затем украли принадлежащий ему BMW-525. Преступников задержали на ул. Юглас, 45. У одного подозреваемого изъяли два пистолета, а также два парика.
7 августа 1995 года. Возле моста на Югле нашли сожженный автомобиль ГАЗ — 2410, принадлежащий Рижскому таксопарку. Тело водителя со следами насильственной смерти обнаружили в волости Гаркалнес.
Апрель 1996 года. Преступники побывали на предприятии Alfa, где с участка гальваники украли 4 медных анода, 10 никельных анодов, 8 оловянных анодов и медные анодные штанги.
19 января 1996 года. В результате взрыва был тяжело ранен предприниматель Михаил К. Преступники прикрепили осколочную мину на дистанционном управлении к фонарному столбу, примерно в метре от земли, а затем привели ее в действие, когда бизнесмен проезжал мимо по ул. Канала. Взрыв оказался такой силы, что железобетонный столб сломался на две части. Михаила поместили в реанимацию, выставив в больнице охрану.
Август 1997 года. В одном из домов на территории зверосовхоза «Югла» в результате полицейской операции было раскрыто подпольное производство монет. Преступники обустроили нелегальный выпуск монет в однокомнатной квартире. Причем монеты были настолько хорошо изготовлены, что их практически нельзя было отличить от настоящих.
Январь 1998 года. В кафе Natalie, что на ул. Мурьяну, 91, пьяный посетитель, ранее дважды судимый Руслан И., застрелил двух человек.
30 марта 2000 года. Прогремел взрыв в подвале девятиэтажки на ул. Силциема. Известно, что в помещениях располагался магазин. Люди при взрыве не пострадали.
Июль 2000 года. На предприятии текстильной промышленности Juglas manufaktura, что на ул. Саламандрас, 1, вспыхнул серьезный пожар. Пожар охватил площадь более тысячи квадратных метров. Спасатели боролись с огненной стихией почти сутки.
Октябрь 2000 года. Около дверей квартиры по ул. Силциема, 15/1 произошел взрыв. Испорчена дверь квартиры и выбиты стекла на лестничной площадке. Пострадавших нет.
4 апреля 2002 года. Совершено покушение на известного представителя чеченской диаспоры в Латвии Беслана Абдулмуслимова. От его личного автомобиля BMW 735 (2001 года выпуска), который был нашпигован взрывчаткой, осталось лишь название. Сам Абдулмуслимов практически не пострадал. Покушение произошло во дворе частного дома по ул. Апогу. Бомба сработала в тот момент, когда Абдулмуслимов только начал садиться в автомобиль. Это его и спасло: ударная волна отбросила бизнесмена.
Июль 2002 года. Сотрудник полицейского объединения Apsardze, охранявший супругу представителя чеченской диаспоры Беслана Круминьша (Абдулмуслимова), на Югле застрелил водителя автомобиля, который якобы пытался совершить наезд на жену Круминьша. Охранник провожал жену Круминьша домой. На ул. Апогу водитель автомобиля Peugeot попытался сбить женщину. Полицейский несколько раз выстрелил в направлении машины, две пули попали в голову водителю, который умер на месте происшествия.
Октябрь 2002 года. В одной из квартир на ул. Юглас обнаружено тело убитого мужчины. Труп был завернут в простыню и упакован в полиэтиленовый мешок. В доме ощущался запах газа. Возможно, преступники открыли газовый кран, чтобы скрыть следы преступления.
Май 2003 года. У конечной остановки автобусов на углу ул. Юглас и Мурьяну сотрудники дорожной полиции смертельно ранили грабителя, который перед этим ранил полицейского. Позже следствие установило, что застреленный Владимир в конце 2002 года вместе с подельником убил в Риге водителя частного такси и затем сжег его труп. Также было установлено, что убитый, который ранее уже был судим за совершение тяжких преступлений, около двух лет назад нанес ножевое ранение сотруднику фирмы Apsardze, который во время суда пытался разнять Владимира с женой.
Февраль 2003 года. В своей квартире на ул. Мейю была убита 70-летняя женщина. По подозрению в убийстве женщины полиция задержала ее 49-летнего сына. Было установлено, что мужчина постоянно избивал пенсионерку, но она отказывалась писать заявления в полицию.
29 июля 2003 года. На улице Квелес в ходе задержания преступник смертельно ранил самурайским мечом 22-летнего работника полиции. Еще один полицейский получил ранения. Полицию вызвала бригада скорой: психически неуравновешенный 22-летний мужчина заперся в квартире вместе с матерью. Как только полицейские вошли в квартиру, мужчина несколько раз ударил двоих из них мечом. Третий полицейский, оценив ситуацию, применил оружие и ранил мужчину. Позже выяснилось, что преступник состоял на психиатрическом учете. Позже он совершил нападение на сотрудника полиции, который охранял его в больнице.
Февраль 2004 года. Несколько злоумышленников, угрожая ножом, на Бривибас гатве отняли у таксиста машину, после чего скрылись в неизвестном направлении. Вскоре сожженное авто было найдено на улице Ропажу.
Июнь 2004 года. На Бривибас гатве совершен налет на пункт обмена валюты. Двое мужчин, угрожая кассиру, взяли из кассы примерно 7000 латов в разной валюте и скрылись.
29 июня 2005 года. Ограблена расчетная группа Parex banka, расположенная в Риге, на Югле, на ул. Мурьяну, 44. Двое вооруженных мужчин в масках нанесли телесные повреждения одной сотруднице и похитили около 20 000 латов.
Ночь на 8 сентября 2007 года. На берегу озера Юглас было найдено тело 72-летнего рыбака со следами насильственной смерти. У мужчины пропали цепочка, принадлежности для рыбалки и даже сапоги. К преступлению была причастна банда наркоманов, на счету которой оказались и другие тяжкие преступления.
8 июня 2008 года. В лесном массиве на Бривибас гатве было найдено тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержали ранее судимого за кражи 17-летнего юношу.
Ночь на 25 июля 2008 года. Сгорел магазин Supernetto, расположенный на Бривибас гатве 404. Огонь уничтожил 850 квадратных метров торговой площади. (фото supernetto)
Июль 2008 года. На ул. Саламандрас убит 35-летний таксист: убийца нанес своей жертве несколько ранений в горло. По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний юноша.
25 декабря 2008 года. На территории стадиона на ул. Саламандрас, было найдено тело 50-летнего мужчины со следами насильственной смерти. Труп был спрятан под ворохом веток и снегом. Спустя трое суток по подозрению в убийстве сотрудники полиции задержали троих мужчин.
Ноябрь 2009 года. Воры проникли в магазин, расположенный на ул. Мазая Юглас и вынесли 50 шуб. Сумма ущерба перевалила за 100 000 латов. Воры прибыли к магазину на микроавтобусе, куда и загрузили все краденное. Как удалось установить сотрудникам полиции, этот "бусик" незадолго до происшествия был угнан в Межциемсе.
8 февраля 2010 года. В подвале на ул. Велдрес нашли старые неразорвавшиеся снаряды. На место ЧП незамедлительно выехали бойцы 54-ого инженерно-технического батальона ополчения. При проверке в подвале нашли два снаряда от зенитки, один бронебойный снаряд, один взрывательный механизм, 300 граммов пороха, а также 30 патронов.
24 августа 2010 года. На перекрестке ул. Бривибас гатве и Силциема из 206-й маршрутки на повороте выпала женщина (1949 г.р.). Пострадавшую доставили в больницу с тяжелой травмой головы, позже она скончалась.
28 октября 2010 года. В лесу между улицами Саламандрас и Маркалнес были найдены тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти. Сразу же после этого по округе стали распространяться слухи о маньяке и семи якобы убитых им женщинах. Как выяснилось позже, слухи распространяли бомжи. Задержать подозреваемых удалось в начале ноября. Полиция установила, что убийство было совершено на почве совместного распития алкоголя.
Март 2011 года. Полиция обнаружила на Югле подпольное производство сигарет. Во время обыска было изъято специальное оборудование, сигареты и исходные материалы для изготовления табачных изделий. Преступники выпускали сигареты под брендом Jin Ling.
Октябрь 2011 года. На Югле накрыли нелегальное производство алкоголя. Подпольный цех располагался на промышленной территории. Полиция изъяла более 600 бутылок с алкоголем и около 100 литров жидкости со спиртовым запахом.
11 апреля 2013 года. В одной из квартир по ул. Юглас было найдено тело 65-летнего мужчины: он скончался в результате трех полученных ножевых ранений.
Август 2013 года. Очередной пожар повышенной категории опасности бушевал в необжитой постройке на территории бывшей фабрики Rīgas audums, что на ул. Саламандрас 1-4. Площадь пожара составляла более 500 квадратных метров: горела крыша (375 кв.м) и второй этаж (около 150 кв.м).
Январь 2014 года. Спасатели более двух суток тушили пожар на территории бывшей бумажной фабрики "Югла", в ангаре компании Eko reverss. В ангаре находились спрессованные тюки картона, газет и др. макулатуры. Площадь пожара составила 900 кв. м. (фото Juglas papirs)
31 января 2014 года. На кольце 6-го трамвая (Бривибас гатве) ножевые ранения получили мужчины 1984 и 1989 г.р. Один из пострадавших скончался, второго доставили в больницу. На следующий день в окрестностях Чиекуркалнского рынка полиции удалось задержать подозреваемых: двух мужчин и женщину. В ходе допроса 52-летний подозреваемый сознался, что именно он во время драки применил нож. Установлено, что конфликт начался еще в трамвае, а затем продолжился на конечном пункте трамвая 6-го маршрута. После словесной перепалки в ход пустили холодное оружие.
Июнь 2014 года. Семейство кабанов – папа, мама и 13 кабанчиков – погостило в приусадебном хозяйстве на Югле на перекрестке улиц Силциема и Мурьяну.
Июнь 2014 года. Госполиция задержала ранее судимого 46-летнего П., устраивавшего оргии с участием подростков. Вместе с ним задержан и 19-летний сообщник, который занимался поиском несовершеннолетних. Тот искал подростков для оргий, обещая веселую вечеринку в гостевом доме Mirāža, что на Бривибас гатве. Когда к ночи подростки были пьяны, в номере появился таксист, устроивший групповой секс.
30 сентября 2014 года. Произошло возгорание в здании Юглской средней школы, на ул. Юглас, 27. Площадь пожара на чердаке составила около 400 кв.м. Находившиеся в здании учебного заведения 155 взрослых и детей были эвакуированы. Из-за сильного задымления эвакуировали и работников соседнего магазина. В Службе неотложной медицинской помощи рассказали, что медики на месте оказали помощь 11-летнему мальчику, который наглотался дыма, а затем он был передан родителям.
Апрель 2016 года. В старом ангаре на берегу озера Югла работники Управления таможенной полиции СГД в контейнере с древесным углем из Парагвая нашли большое количество кокаина. Груз угля предназначался компании, зарегистрированной в Литве, но принадлежащей гражданину Латвии. По самым скромным подсчетам, наркотики «тянули» на 3 миллиона евро.
Август 2016 года. На Югле (улю Мурьяну) с особой жестокостью убита 31-летняя женщина и ее 5-летний ребенок. В ноябре 2017 года суд Видземского предместья Риги на закрытом заседании приговорил преступника к пожизненному заключению. Он также был осужден за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица. Чтобы скрыть следы преступления, он сначала разделался с ребенком, а затем и с его матерью.
Март 2017 года. Пожар вспыхнул в торговом центре «Югла». Огонь повредил 175 квадратных метров конструкций крыши и 30 квадратных метров спортивного зала на втором этаже.
12 июля 2019 года. Полиция получила вызов из микрорайона Югла, где возле многоэтажного дома нашли тело 34-летнего мужчины. Вскоре подозреваемых задержали. Было установлено, что между задержанными и погибшим произошел бытовой спор. Все они были пьяны. Один из подозреваемых ударил мужчину по голове, вероятнее всего, это привело к смерти. Потом все трое сбросили тело с балкона второго этажа.
Июль 2019 года. На озере Юглас обнаружено загрязнение нефтепродуктами на площади 100 квадратных метров. Спустя несколько дней там же констатировали второе загрязнение, площадь которого составила уже 180 квадратных метров.
22 октября 2019 года. Из-за резкого запаха были эвакуированы жильцы многоэтажного дома на Бривибас гатве. Спасатели обнаружили источник едкого запаха — некое вещество в одной из квартир дома. Субстанцию поместили в контейнер и вынесли, а место, в котором она находилась, зачистили при помощи специально привлеченных экспертов. Вещество было передано компании Eko osta, которая занимается опасными отходами. Выяснилось, что это соляная кислота. В одной из квартир нашли тело человека.
Сентябрь 2003 года. Полиция задержала группу подростков, подозреваемых в осквернении Еврейского кладбища на ул. Лизума, 4. Вандалы перевернули памятники, на некоторых надгробьях краской написали нецензурные выражения, нацистские лозунги и нарисовали свастики.
10 августа 2004 года. У дома на Бривибас гатве, 412, средь бела дня взорвали 38-летнего бизнесмена Алексея (Олексия) Жарова, ехавшего в джипе Mercedes-Benz домой в Берги. Машину подбросило, она пролетела около 50 метров и врезалась в дерево, а затем загорелась. Спасти предпринимателя не удалось. В результате взрыва пострадал охранник Жарова, а также случайная прохожая. (фото Zharov)
Сентябрь 2004 года. На ул. Пакалниешу 23-летний мужчина открыл беспорядочную пальбу по людям. Одна пуля попала в голову женщины, которая от полученного ранения скончалась. Преступник также ранил и собаку.
24 марта 2010 года. Двое мужчин в масках, вооруженные огнестрельным оружием и электрошокером, совершили налет на Рижское 24-е почтовое отделение, что на Бривибас гатве.
8 октября 2010 года. Осквернено Новое еврейское кладбище на ул. Лизума, 4. Вандалы осквернили 89 надгробий, нарисовав на них белой краской свастику. Группу подозреваемых удалось задержать в январе 2011 года.
30 июля 2019 года. На ул. Пакалниешу была найдена сгоревшая машина. При осмотре людей в салоне авто не оказалось, однако владелица машины пояснила, что 29 июля автомобиль брал ее сын. Но на следующий день он не появился и не выходил с ней на связь. Полиция установила, что владельца машины в Ропажском крае убил приятель, а затем пригнал авто в Ригу, чтобы скрыть следы.
Для удобного просмотра карты преступлений переверните свой телефон в горизонтальное положение
По словам Виталия, много лет отработавшего в участке милиции, а потом и полиции "Югла", район не доставлял много проблем. Кроме "несунов" часто случались кражи, грабежи, угоняли машины. На территории участка полиции "Югла" находилось Новое Еврейское кладбище (на ул. Лизума), и грабители время от времени наведывались туда в поисках золота и драгоценностей. В преступном мире к гробокопателям относились с презрением и называли их "червями".
"Безалкогольное" кафе под градусом
На перекрестке улиц Квелес и Юглас в 1980-х годах располагалось одно из первых в городе кооперативных кафе. Официально оно считалось безалкогольным. Однако от жителей окрестных домов постоянно поступали жалобы на то, что алкоголь там льется рекой, а клиенты заведения шумят. "Окна открыты, музыка орет, а кругом же жилые дома. Жалобы поступают участковому, а его в кафе не пускают. Это же немыслимо, чтобы сотрудника полиции не пустили в заведение! В один из летних дней подняли мы весь отдел. Подогнали одну большую машину от ДНД, вторую от вытрезвителя. Понятное дело, что и нас в кафе не пускают. Дождались, пока один отдыхающий не вышел покурить, и мы туда. А там… Шум, музыка, вся братва, вся районная шпана, и девочки, и мальчики, и коньяки у них в безалкогольном кафе", – рассказывает бывший сотрудник полиции Виталий.

"Я беру микрофон и говорю: "Господа, вам дается пять минут. Кто может, тот уйдет своим ногами". Конечно, сразу же из зала: "Да пошел ты!" Ну, мы честно пять минут подождали. Те, кто потрезвей, ушли, остались самые наглые. Сопровождаем их на выход, там наши машины стоят, туда их принимают. Трезвых везем в отделение, протоколы, все документируем, объяснения берем. Один пьяный все собирался со мной подраться. Но пока его с товарищами в вытрезвитель везли, они сами там с ним хорошо разорались. Ехать до вытрезвителя пять минут, а отделали его прилично".

Прошло немного времени, как вдруг поступил звонок из Управления с требованием привезти для ознакомления материалы дела о кафе. Оказалось, что из Москвы по просьбе владельца кафе прилетели два известных адвоката. Однако, прочитав документы, поняли, что ловить нечего. В итоге, кафе закрыли.

Кафе на Югле часто попадали в поле зрения правоохранительных органов. Проблемным с точки зрения правопорядка бывшие сотрудники милиции называли кафе "Зодиак", которое располагалось тогда на ул. Юглас, 45, а чуть позже – кафе "Натали" на ул. Мурьяну. В 1998 году там было совершено двойное убийство.
"Как-то разрыли там свежую могилу, спустя некоторое время еще одну. Ажиотаж пошел. Устроили засаду, и вскоре попались отец и сын из Елгавы. Специально приезжали в Ригу золото из могил воровать. Чтобы раскопать одну могилу, нужно час-полтора. Ездили как на работу", – рассказывает Виталий. Позже на это кладбище стали наведываться вандалы, осквернявшие могилы вызывающими надписями и граффити со свастикой. В 2010 году хулиганы осквернили 89 надгробий. От наказания им уйти не удалось.
Произвол 90-х: взрывы и убийства таксистов
Девяностые годы прошлого века внесли свои резкие коррективы в спокойную и размеренную жизнь Юглы. Летом 1993 года на автозаправке Neste, что Бривибас гатве, 386, прогремел взрыв: взорвался автомобиль Audi 100, в котором находились три человека. Машина загорелась и проехала несколько метров. От полученных травм и ожогов водитель позже скончался в больнице, а пассажирку госпитализировали.
Еще один взрыв прогремел в 1996 году. На ул. Канала было совершено покушение на предпринимателя Михаила К. Преступники прикрепили осколочную мину на дистанционном управлении к фонарному столбу, примерно в метре от земли, а затем привели ее в действие, когда бизнесмен проезжал мимо. Взрыв был такой силы, что железобетонный столб разломался на две части. В 2000 году с интервалом в полгода прогремели еще два взрыва: сначала в подвале девятиэтажки на ул. Силциема (в помещениях магазина), а затем в октябре на той же улице, но уже в подъезде. Оба происшествия обошлись без человеческих жертв.
Огромные лесные территории манили к себе не только любителей полюбоваться природой, но и преступников. В хронике происшествий то и дело упоминались убийства таксистов, а в лесу находили либо их тела, либо сожженные автомобили.
Фото - Марис Морканс.
"Маньяк с Юглы" и "рижский душитель"
Были в истории Юглы и громкие дела, о которых говорили не только в Риге, но и во всей Латвии. И если одна история так и осталась на уровне "городской легенды", то вторая точно войдет в историю криминальной жизни города, а также в учебники по криминалистике.

28 октября 2010 года в лесу между улицами Саламандрас и Маркалнес были найдены тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти. Вскоре по округе стали распространяться слухи о маньяке, который якобы убил семь женщин. Как выяснилось позже, слухи распространяли местные бродяги, однако многие местные жители были не на шутку напуганы. Уже в ноябре удалось задержать подозреваемых: никакого маньяка-расчленителя не существовало, а преступление было совершено на почве совместного распития алкоголя.

Но десятью годами ранее на территории Юглы действовал настоящий маньяк – один из самых жестоких преступников в современной истории Латвии. Большая часть населения Юглы – пожилые люди, и многие преступники этим пользуются. Один из них в начале 2000-х годов ходил по квартирам в пятиэтажках на улицах Силциема и Аудума и представлялся сотрудником Latvijas Gāze. Он проникал в квартиру под предлогом проверки счетчиков, душил пенсионерок и выносил из квартиры все ценное.

Убийцей оказался 27-летний Каспар Петров, который совершал преступления с 2000 года по февраль 2003 года. "Я сам на одно убийство выезжал. Лежит пенсионерка, вроде бы умерла естественной смертью. И только потом, когда было вскрытие, оказалось, что у нее передавлен кадык. Тогда начали поднимать все дела, и оказалось, что очень много похожих случаев, – вспоминает Галилеев. – Убийца заходил в квартиру как работник LG, душил своих жертв, укладывал их в естественной позе на кровать, забирал спрятанные среди белья, простыней "гробовые" и уходил. Дверь в квартиру он закрывал снаружи ключами. То есть вообще не было впечатления, что в квартире побывал кто-то чужой".

Сначала Петрова подозревали в пяти убийствах: в Кенгарагсе и на Югле (ул. Квелес), а также на улицах Твайка и Томсона в конце января 2003 года. Однако затем полиция установила, что счет убитых пожилых женщин шел на десятки. Петров убивал и в других районах: в тихом Центре, Агенскалнсе, Дзирциемсе, Плявниеках...

Всего Петрову инкриминировали 53 преступных эпизода – 38 убийств, восемь покушений, несколько краж и грабежей. Суду удалось доказать лишь 13 убийств. Основной мотив всех преступлений – ограбление, способ – удушение полотенцем или платком. Добыча убийцы составляла от 20 до 400 латов. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, оценили в 18 000 латов. Деньги Петров тратил на проституток и подарки для своих подружек.

Давая показания, душитель утверждал, что не желал смерти своих жертв, очень переживал за содеянное и ходил в церковь замаливать грехи, но боялся идти в полицию. Кроме того, на суде он заявил, что временами испытывал "невыносимые головные боли". Они наступали и в моменты, когда он нападал на пенсионерок. Примечательно, что Петров вырос в многодетной интеллигентной семье под Лиепаей, его родители были медиками, а восемь его братьев и сестер – вполне порядочные законопослушные люди. Результаты комплексной судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы показали, что он вменяем, и суд приговорил Петрова к пожизненному заключению.
Фото - LETA
Что сейчас? Автокражи и "домушники"
В наши дни дворы на Югле переполнены автомобилями, и именно кражи из машин – самое распространенное здесь преступление. Воры либо разбивают стекло, либо забирают вещи из незакрытой машины. Воруют все: регистраторы, рабочие инструменты и прочее. В прошлом году было много случаев, когда преступник прокалывал у припаркованного автомобиля заднее колесо с пассажирской стороны. Водитель шел смотреть, что случилось, оставлял машину незакрытой, и вор забирал из салона ценные вещи.

"Возле магазина DEPO у нас было много таких эпизодов, группу мы задержали", – рассказывает Сергей Галилеев, – Второе, что крадут – это запчасти. В 2015-2016 годах очень активно воровали магнитолы, сейчас спрос на них упал, воруют зеркала, фары и прочее". В прошлом часто снимали колеса – в основном, осенью или весной, когда водителям нужно "переобуваться". "Очень часто мы потом находили эти колеса на той же "эсэске" (ss.lv – прим.редакции). Сейчас найти уже сложнее – преступники понимают, что потерпевший и полиция в первую очередь будут там смотреть, поэтому используют другие каналы. Например, везут в Литву", – рассказывает полицейский.
На втором месте среди имущественных преступлений в этом районе – кражи из квартир. "На Югле, помню, промышлял домушник, ему уже за 50 было. Он на первых этажах выбивал стекла и проникал внутрь. И по почерку мы уже знали, что это он. Мы берем его с поличным, его сажают, какое-то время тихо", – рассказывает Галилеев.
Фото - Марис Морканс.
Кражи велосипедов были актуальны всегда, но в последнее время количество велокраж выросло. Воруют велосипеды отовсюду – из подъездов, подвалов, у магазинов. Умудряются утащить и с балконов, даже если это второй или третий этаж.
Конечно, происходили на Югле и дерзкие ограбления. По словам бывшего начальника участка полиции "Тейка", примерно полгода назад объявился в районе преступник, который за день ограбил семь женщин: наркоман вырывал у женщин из рук сумки.

"Задержали его в тот же день – сгубила жадность. Мы позвонили на один из украденных телефонов: мол ты украл телефон мамы, верни. Он назначил встречу. Сказал, что будет встречаться только с женщиной, в 12 часов ночи, на кольце 18-троллейбуса. Есть у нас одна девушка, вот ее мы и отправили в лес. Он обрадовался, а зря – не знал, что у нее разряд по боксу. В итоге она его очень красиво задержала, после чего уже подбежали наши ребята", – рассказывает Сергей Галилеев.
Некоторое время жителей Юглы, а также Пурвциемса, Кенгарагса и Плявниеков терроризировали воры и мошенники, попадавшие в квартиры пожилых людей, выдавая себя за сотрудников Latvijas Gāze. Работали по следующей схеме: женщина представлялась работницей Latvijas Gāze и заявляла, что ей необходимо проверить показания счетчиков. Отвлекая внимание своих жертв, мошенница крала деньги, ценные вещи и быстро уходила. В 2018 году ее удалось задержать.

Раньше на Югле активно работали алкогольные и сигаретные "точки". Полиция их "накрывала", но очень скоро они открывались вновь. Такая ситуация складывалась до тех пор, пока не ужесточили законодательство и не ввели уголовную ответственность за торговлю контрабандными сигаретами и алкоголем. "Я с 99%-й уверенностью могу сказать, что новые "алкоточки" сейчас не появляются. Есть еще пара адресов, которые пытаются продавать. Но мы понимаем, что сами там уже приобрести не можем – продают только своим: дяде Васе, дяде Пете, может, дворнику. Очень узкий круг клиентов. Но вообще на районе относительно спокойно. Вы по Центральному рынку прогуляйтесь и поймете, что Югла – это вообще сказка. Все познается в сравнении", – смеется Сергей Галилеев.
Тейка. Мопеды, таблетки и биткойны
Самым большим по территории районом Риги при СССР считался Московский (Латгальский). Пролетарский (Видземский) был на втором месте, но именно здесь располагалось больше всего фабрик и заводов. На одном только ВЭФе трудились 20 000 человек. На вагоностроительном – еще около девяти тысяч, несколько тысяч работали и на заводе "Саркана звайгзне".
Тейка – относительно небольшой по площади район (468,2 га), однако он достаточно плотно населен: в 2017 году, здесь проживало более 30 000 человек. В прошлом Тейка считалась типичной рабочей окраиной, но постепенно район поменял свой статус и вид. В советское время здесь появился "академгородок": тут построили технические институты Академии наук ЛССР, открыли Фундаментальную библиотеку, возвели комплекс студенческих общежитий. Здесь же в лесном массиве построили и больницы – "Линэзерс", а также Центр инфектологии.
Тейка
468,2
30 000
население
человек
га
площадь
Общая площадь микрорайона - 468,2 га.
"Большие предприятия нас в ту пору особо не тревожили, там была своя охрана, которая более-менее следила за порядком. Единственный завод, который не давал нам покоя – "Саркана звайгзне", где выпускали мопеды. Кражи там совершались каждую ночь. Несовершеннолетние воришки со всей республики сюда приезжали. Около внешнего забора предприятия была гарантийная мастерская, где хранились сломанные мопеды. Подростки взбирались на забор, привязывали веревку к мопеду и вытаскивали его. У нас этих изъятых мопедов в участке было столько, что ставить некуда. Отдельное помещение недалеко от участка тоже было всегда завалено мопедами и мотоциклами. А куда их денешь? Год прошел – сдали на металлолом или на станцию юного техника", – вспоминает бывший сотрудник милиции Виталий.
В те времена актуальным был еще один вид преступлений – кражи радиоприемников из машин. Как-то прокатилась по Тейке волна таких краж: за ночь преступники "обрабатывали" по 2-3 машины, причем в небольшом радиусе. Чтобы поймать воришек, милиция выставила ночь посты. До четырех утра ничего подозрительного не заметили. "И вот еду я уже снимать посты. Там, где стоянка такси, стоит наш курсант и говорит: "Так какой-то подозрительный пьяный мужик во дворе крутится". А тот как меня увидел, так и побежал дворами. Добежали мы до ул. Бривибас, я его в подъезде и поймал. Он уже ранее судимый был, а его напарник – не судимый ранее артист балета оказался лет двадцати. Жил он на Тейке, кражи там же совершал. И ведь объехал человек весь мир, образованный был, не дурак. А связался с плохой компанией, начал выпивать, попал под влияние напарника, и понеслось. Так бесславно и закончилась его карьера", – вспоминает бывший сотрудник полиции.
КАРТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
Тейка
Июнь 1989 года. Пожар на территории завода ВЭФ. Борьба с огнем длилась весь день, обуздать огненную стихию удалось лишь к вечеру, а полностью ликвидировать пожар лишь поздней ночью. Огонь уничтожил около 17 000 квадратных метров предприятия, а также 1300 рабочих мест.
16 сентября 2018 года. В складском здании на Бривибас гатве возник пожар повышенной опасности: горела крыша трехэтажного складского здания, возникло сильное задымление. Площадь пожара составила 1500 метров. К ликвидации пожара были привлечены 35 сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы.
13 декабря 1989 года. В частном доме на ул. Бикерниеку, 58 были убиты четыре человека: супруги Валентина и Владимир И., сын Валентины Юрий, а также сестра Валентины — Антонина. Дом был ограблен. После убийства преступники сели в серебристую «Волгу» и скрылись. Позже автомобиль нашли возле Дома мебели.
1 мая 1992 года. В окрестностях кинотеатра «Тейка» была ограблена, избита изнасилована 17-летняя девушка. Следствие установило, что поздним вечером ее затащили в автомобиль «ВАЗ-2108» на ул. Меркеля. После этого ее долго возили по городу, а затем отвезли к частному отелю на ул. Гамбургас. Там девушка попыталась сбежать, но ее поймали, а затем отвезли на Тейку.
14 мая 1992 года. Вернувшаяся домой на ул. Бривибас 237 школьница застала в своей квартире двух преступников, проникших в помещения, взломав двери. Один из налетчиков закрыл девочке рот рукой и нанес несколько ударов. После этого они похитили 7000 рублей, 20 долларов и сбежали.
16 октября 1992 года. Земессарги пытались остановить водителя, совершившего ДТП на ул. Бривибас и Лиелвардес, а затем пытавшегося скрыться. Ополченцы 12-го батальона начали преследование и на ул. Куршу стали стрелять по колесам. Во время стрельбы был ранен и водитель — Алдис О. - от полученного ранения он скончался.
3 июля 1993 года. В кафе «Арго», на ул. Айзкрауклес, 12 двое преступников, называвших себя Патрик и Азиат, напали на молодого мужчину, отобрав у него 1200 долларов, а также 238 000 латов. Кроме того, после этого они пригрозили ножом президенту фирмы «Рожупе», а затем похитили принадлежащий бизнесмену серебристый VW Passat.
24 января 1994 года. Совершено вооруженное нападение на магазин «Хелме», что на ул. Вайрогу, 1/5. Нападавших было четверо. Выстрелив в потолок, они похитили видеомагнитофон, телефон, автозапчасти и 100 латов.
Март 1995 года. Неизвестные преступники украли 4 тонны алюминиевых изделий с территории складов ВЭФ на ул. Бривибас, 214.
Декабрь 1995 года. В доме номер 33 по ул. Арайшу после пожара были найдены тела Зиси (1938 г.р.) и Розы (1923 г.р.) с колотыми ранами.
25 февраля 1997 года. Во дворе дома номер 12в по ул. Бикерниеку был убит мужчина, подозреваемый в попытке автокражи. Владелец автомобиля увидел, что возле его машины находится незнакомец, пытающийся ее вскрыть. Заметив автовладельца, подозреваемый попытался скрыться, однако мужчина выстрелил в него из Sig Sauer. Пострадавший скончался в карете скорой помощи.
Январь 2001 года. Трое мужчин, один из которых был одет в форму полицейского, на улице Ропажу в Риге отобрали автомобиль Peugeot Boxer с грузом клея. Водителя заковали в наручники и отобрали у него мобильный телефон и 30 латов.
10 января 2002 года. В одном из домов на ул. Буртниеку в помещении компьютерного салона произошел взрыв. Неустановленные лица забросили взрывное устройство в окно компьютерного салона. Салону причинен небольшой материальный ущерб. По первоначальным данным, в помещение была брошена ручная граната.
Октябрь 2003 года. Полицейские застрелили на ул. Бривибас мужчину, ранившего накануне вечером двух сотрудников полиции и собственного сына. При задержании он оказал сопротивление. Все началось с семейного скандала: Александр (1959 г.р.), размахивая пистолетом, выгнал из квартиры на ул. Антонияс своих детей. На место происшествия прибыли двое полицейских, вскоре в квартиру пришел сам глава семьи и начал стрелять по полицейским, ранив обоих. Также был ранен и 20-летний сын нападавшего.
9 февраля 2004 года. Трое вооруженных злоумышленников в течение полутора часов ограбили помещения двух фирм в Риге, на ул. Бикерниеку. Их добычей стали деньги и мобильные телефоны.
29 сентября 2004 года. Совершено вооруженное нападение на филиал банка Nord/LB Latvija на Тейке (Бривибас гатве, 314) . Во время нападения в филиале находились три работника банка. В зал вошли двое мужчин в возрасте 25-30 лет и стали угрожать похожими на пистолеты предметами. Один мужчина остался в зале для клиентов, а второй перепрыгнул через стойку и забрал из кассы более 10 000 латов.
Июль 2007 года. На ул. Ропажу возле мусорного бака произошел взрыв, в котором тяжелые травмы получил один человек. Он был доставлен в больницу, где медики констатировали у него травматическую ампутацию правой ноги, рану голени левой ноги и шок. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения
11 декабря 2008 года. На Бривибас гатве был ограблен очередной ломбард: неизвестный мужчина, угрожая похожим на огнестрельное оружие предметом, потребовал у работника ломбарда деньги, а затем скрылся, прихватив также и мобильный телефон.
29 июня 2010 года. Художник Атис Брашманис возвращался домой после встречи с друзьями. На углу улиц Бривибас и Бикерниеку, возле Admirāļu klubs он заметил инкассаторскую машину, которая ехала ему навстречу по тротуару. Художник решил не пропускать автомобиль, поэтому водителю пришлось остановиться. Как говорят сами инкассаторы, они подумали, что подозрительный мужчина решил их ограбить, поэтому они скрутили его и уложили на асфальт. По их утверждению, мужчина умышленно хотел их остановить, поскольку за углом могли оказаться его сообщники и напасть на инкассаторов. Подозрения усилил еще и тот факт, что у Брашманиса был с собой нож.

Прибывшие на место ЧП работники полиции объяснили, что у инкассаторов были основания поступить подобным образом, т.к. они предположили, что машину хотели ограбить. В организме деятеля культуры констатировано более 2 промилле.
Январь 2011 года. На ул. Палму 20-летний мужчина, который считал себя скинхедом и "волком-одиночкой", убил собственную бабушку, после чего напал на работников Государственной пожарно-спасательной службы, а также ранил полицейского. Задержанный пояснил, что у него две бабушки. У первой он попросил 150 латов, и та ему деньги дала. Вторая же бабушка в просьбе отказала. Тогда внук взял самодельный электрошокер и попытался расправиться с родственницей. В ответ на это женщина стала кричать и звать на помощь. В итоге внук задушил бабушку. На месте происшествия полиция изъяла два газовых пистолета, один пластмассовый пистолет, а также множество предметов для нанесения телесных повреждений: цепи, нунчаки и другие. Экспертиза признала юношу невменяемым.
24 марта 2011 года. За день совершены две попытки нападения на банк. На этот раз налету подвeрглась расчетная группа ГАО Latvijas Hipotēku un zemes banka на ул. Бривибас 110, а также филиал банка Latvijas Krājbanka на ул. Бривибас 224. В обоих случаях преступники не получили ни сантима.
17 сентября 2011 года. Возле клуба «Черная пятница», что на Бривибас гатве, был застрелен 26-летний мужчина. Преступник выстрелил в свою жертву не менее семи раз. Преступление совершил ранее шесть раз судимый мужчина. Обвиняемый прибыл в клуб не развлекаться, а по звонку своих приятелей, которые сообщили о разногласиях, возникших в "Черной пятнице". Причиной конфликта стала женщина. Убийца и его жертва ранее не были знакомы.
Сентябрь 2011 года. Сотрудники полиции задержали 19-летнего молодого человека, который в Пурвциемсе и на Тейке проколол колеса у десятков машин. В ночь на 1 сентября в районе Тейки. Тогда нападению подверглись машины, припаркованные на улицах Иерикю, Раунас, Унияс, Лаймдотас и Кастранес. А в ночь на 27 марта владельцы десятков машин писали заявления о проколотых колесах у машин, припаркованных на улицах Стирну, Раунас, Кастранес, Унияс и Бикерниеку. 25 ноября был задержан по подозрению в прокалывании шин, в общей сложности испортил колеса 258 автомобилей. В полиции пояснили, что парень является психически нездоровым, а своей главной целью он назвал защиту окружающей среды: он полагал, что прокалывая шины, помогал уберечь природу от загрязнения. Изначально стражи порядка полагали, что парень страдает шизофренией, однако ни в одном из лечебных заведений он не лечился. (фото)
1 июля 2012 года. На ул. Ропажу во дворе произошел конфликт между 70-летним пенсионером и 24-летним мужчиной. Уже на месте ЧП было установлено, что молодой мужчина бросил в окно пенсионера кирпич, попав ему в голову. Тот решил выйти на улицу, чтобы разобраться, что происходит. Вместо того, чтобы объяснить свой поступок, парень еще раз ударил пенсионера кирпичом, поскольку тот не хотел давать ему деньги. В ответ на это пожилой человек нанес своему обидчику ножевое ранение в живот. Ранение оказалось серьезным, и подоспевшим медикам спасти раненого не удалось. В больницу для оказания помощи доставили и пенсионера.
4 января 2013 года. В полицию позвонил мужчина, который сообщил что видел, как возле Центра инфектологии некий незнакомец установил предмет, напоминающий взрывчатку. Прибывшие на место ЧП работники РРУП нашли на ул. Линэзера предмет, похожий на гранату без детонатора, а также крупнокалиберный пулеметный патрон. «Минера» задержали.
9 июня 2013 года. В гости к 80-летней пенсионерке, проживающей на ул. Бикерниеку, зашел знакомый со своим другом. Сначала они потребовали у старушки деньги, а получив отказ, напали на женщину: один пытался ударить ее молотком, второй — ножом. В итоге, один из нападавших ранил свою жертву в горло. Однако пожилая женщина нашла в себе силы и мужество запереть и входную дверь в квартиру, и одну из комнат, в которой закрыла преступников. Затем сама пострадавшая также закрылась во второй комнате и вызвала полицию. Подоспевшим стражам порядка пенсионерка скинула на улицу ключи. Преступники попытались скрыться, однако им не поддалась ни металлическая наружная дверь, ни дверь в комнату, где закрылась раненая женщина. Выбраться через окно злоумышленники не могли, поскольку квартира находилась на пятом этаже.
18 октября 2014 года. Рядом с ВЭФовским мостом произошел пожар повышенной опасности. Пожар возник в доме по адресу Бривибас гатве, 202. На первом этаже здания находится автосервис, на втором - швейный цех. Площадь пожара составила примерно 400 квадратных метров. (фото)
Январь 2014 года. Полиция освободила восьмилетнего ребенка, которого взял в заложники молодой мужчина, требовавший выкуп. Мать ребенка получила с телефона своего сына сообщение о том, что ребенок похищен. Злоумышленник требовал выкуп в размере 450 евро. В результате спецоперации заложника удалось освободить. Подозреваемым в похищении оказался близкий к семье молодой человек 1994 года рождения. Ранее он был судим за кражу.
23 марта 2014 года. В помещениях Латвийского института органического синтеза, расположенного на ул. Айзкрауклес, вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали двух сотрудников, которые не хотели прерывать работу и покидать здание.
17 мая 2014 года. На Югле, во дворе многоквартирных домов по Бривибас гатве 355/357 кабаниха напала на выгуливающую собаку женщину. Пес получил травмы, его в срочном порядке доставили в ветеринарную клинику.
16 октября 2014 года. Примерно в три часа ночи в квартире многоэтажки по ул. Палму, 4 раздался взрыв. Тяжелые травмы получил один человек. Полиция установила, что хозяйка квартиры распивала алкоголь с гостями, и в ходе ссоры с ними достала гранату и начала им угрожать. Один из собутыльников отобрал у нее взрывное устройство, но оно сдетонировало у него в руке. На место происшествия был вызван антитеррористический отряд Omega, который устроил обыск в квартире. Была найдена еще одна самодельная граната.
Август 2017 года. На ул. Вийциема полиция и пограничники задержали китайцев из группы телефонных мошенников. Как уже сообщалось, 14 августа Госполиция в ходе крупной операции задержала в Риге и ее окрестностях 110 человек. Преступная группировка мошенническим путем выманила у жителей Китая более 2 млн евро. Мошенничество осуществлялось по телефону. Госполиция получила просьбу о правовой помощи из Китая, расследование и оперативные действия велись в течение двух месяцев.
14 августа 2017 года. В трамвае 1-го маршрута, который в тот момент находился на ул. Ропажу, произошло ЧП: агрессивный мужчина нанес ножевое ранение другому пассажиру. Изначально пьяный пассажир устроил дебош в трамвае, а затем стал конфликтовать с вагоновожатым, который потребовал, чтобы он покинул трамвай. В разгар спора за водителя общественного транспорта вступился юноша. В это время хулиган достал нож и нанес пассажиру ранение в голову.
Ноябрь 2017 года. В санаторной специализированной школе-интернате (ул. Стамериенас) избит сотрудник Рижской муниципальной полиции. Накануне перемены к полицейскому подошла дежурная и попросила закрыть входную дверь. В ответ на это подростки вступили в конфликт с сотрудником РМП, один из них затеял драку, а затем, когда повалил пожилого полицейского на пол, нанес еще один удар ногой. У пострадавшего констатирована травма плеча. У нападавшего в организме констатировали алкоголь. Позже он получил условный срок.
28 января 2019 года. На Тейке совершено нападение на автозаправку: трое злоумышленников в белых комбинезонах взломали автомат и похитили ящик с деньгами. Сотрудники полиции оперативно прибыли по указанному адресу и обследовали окрестности, включая прилегающий к АЗС лес, однако сразу найти налетчиков не удалось. В результате собаке удалось по следу найти одного из злоумышленников — парня 1989 года рождения. После проведенного задержания полиции удалось обнаружить улики.
Для удобного просмотра карты преступлений переверните свой телефон в горизонтальное положение
Черные страницы тихого района
В криминальной хронике прежних лет не так много тяжких преступлений, зафиксированных на территории Тейки. Тем не менее, были здесь и налеты на банковские филиалы, и похищения людей, и изнасилования, и резонансные убийства.
Фото - Марис Морканс.
Убийца – помощник милиции
На пересечении улиц Лиелвардес и Герцена (Баяру) было найдено тело женщины со следами удушения. У жертвы было приспущено нижнее белье, а на животе имелись неглубокие отметины от ножа. "Подняли весь отдел. Начали ходить по району, опрашивать. Нашли свидетеля – трижды судимый, грабитель. Рассказал нам, что шел на работу в ночную смену и видел, как недалеко от того места, где нашли тело, какой-то мужик тащил женщину. Он еще спросил, что происходит, а тот ему отвечает: "да вот жена напилась, сама идти уже не может". Наш свидетель ему помог и пошел себе дальше. Мы, конечно, с подозрением к нему отнеслись, но он нас заверил: "У меня хорошая память на лица, увижу – узнаю".

Признаться, мы думали, что он и сам к этому причастен. Пустили за ним "наружку". А он на другой день приходит и говорит: "Будете следить, помогать не буду". Следить больше не стали, но пока шло расследование, в отдел его таскали часто.

Были у нас в ту пору добровольные помощники. Их задача – сидеть в толпе и слушать, о чем говорят посетители в милиции. Так вот приходит к нам как-то наш свидетель и говорит: "Убийца у вас в коридоре сидит", Как оказалось, этот один из тех самых добровольных помощников", – рассказывает бывший полицейский.

Вызвали его на следующий день, чтобы он отчет сделал о том, что в толпе слышал. А между тем налили ему стакан вина, подсунули взятые у ОБХСС изъятые журналы "Плейбой". Подозреваемый выпил, расслабился и направился домой. За ним пустили "хвост". И по пути из участка он совершает прямо на глазах у милиции нападение на другую женщину.

"Сам он был из Узбекистана, пять судимостей. Там наворовался, отсидел свое, в Ригу перебрался. Был он вором-карманником, а такие не "колются", даже если их сажают. Провели обыск у него в общежитии, там у него много часиков женских нашли. Значит, занимался грабежами. Дали ему тогда 15 лет, подперли показания свидетеля и нападением на женщину", – вспоминает Виталий.
Так, 13 декабря 1989 в частном доме на ул. Бикеринеку, 58 были убиты четыре человека: супруги Валентина и Владимир И., сын Валентины Юрий, а также сестра Валентины – Антонина. Дом был ограблен. После убийства преступники сели в серебристую "Волгу" и скрылись. Позже автомобиль нашли возле Дома мебели.

10 августа 2004 года на Бривибас гатве средь бела дня взорвали внедорожник Mercedes-Benz 38-летнего бизнесмена Алексея (Олексия) Жарова, который направлялся домой в Берги. Машину подбросило, она пролетела около 50 метров и врезалась в дерево, а затем загорелась. Спасти предпринимателя не удалось. В результате взрыва пострадал охранник Жарова, а также случайная прохожая.
Фото - Диана Чучкова
Убийство студента на пробежке: без мотива и повода
Однажды утром на перекрестке улиц Лиелвардес и Бривибас прохожие обнаружили тело молодого парня в спортивном костюме. Оперативно удалось установить, что убитый – студент Института физкультуры, который вышел на утреннюю пробежку. Преступники нанесли ему единственное ранение в ногу и попали в артерию. В итоге, молодой парень скончался от потери крови.

"Нам как раз поступило оперативное сообщение, что в общежитии строителей неподалеку живут два молодых парня-беспредельщика. Источник, который нам об этом сообщил, рассказал, что при нем ограбили человека и жестоко, почти до полусмерти его избили. Причем из-за какой-то мелочи. Начали проверять личности подозреваемых: одному 17 лет, второй совершеннолетний. Оба приехали из России и устроились в Риге на работу. По крупицам собирали информацию к обеду уже был расклад. Ужасно, что того пацана на пробежке они убили просто так. Просто были такие обнаглевшие, что, когда он пробегал мимо, просто пырнули ножом", – рассказывает Виталий.
В сентябре того же года на ул. Пакалниешу 23-летний мужчина открыл беспорядочную пальбу по людям. Одна пуля попала в голову женщины, которая от полученного ранения скончалась. Преступник также ранил и собаку.

В январе 2011 года на ул. Палму 20-летний мужчина, который заявил, что считает себя скинхедом и "волком-одиночкой", убил собственную бабушку, после чего напал на работников Государственной пожарно-спасательной службы, а также ранил полицейского.
Таблетки, порошки, травка и биткоины
Криминальный портрет современной Тейки не так красочен и разнообразен, как, например у Московского форштадта. Статистика участка "Тейка" показывает, что в прошлом году сократилось число преступлений, связанных с хранением и реализацией наркотиков. Однако это связано не только с работой полиции. Во-первых, полиции просто не хватает ресурсов; во-вторых, наркоманы становятся все более изощренными: например, делают "закладки", которые сложно отследить. В итоге получается, что из-за ужесточения законодательства алкоголь уходит на второй план, зато расцветает наркобизнес.
Преступность в Риге: участок "Тейка"
"Объем изъятых наркотических веществ в последнее время очень вырос. Много молодых людей вовлекается в это, потому что они видят, что можно получить легкие деньги, – констатирует Сергей Галилеев – В свое время мы задержали на Тейке 16-17-летних парней с наркотиками. Схема такая: есть чаты, где ты регистрируешься и спокойно покупаешь наркотики. И вот они эти таблетки там покупают, 2-3 евро на таблетку накидывают и перепродают. На Тейке в этом году по той же схеме провели задержание. Нашли более 500 граммов наркотиков и деньги".
Фото - Госполиция
В прошлом году на Тейке был задержан 31-летний Вячеслав Г. , который собирался из-за криптовалюты похитить и убить двух человек. Подозреваемый активно искал в преступной среде за пределами Латвии исполнителей, которые согласились бы совершить похищение. После того, как жертва перевела бы имеющуюся у нее криптовалюту на указанный криптокошелек, ее планировалось убить.
Злоумышленник также заготовил орудия для пыток, которые планировалось пустить в ход, если пострадавший отказался бы предоставить пароли. Сотрудники полиции выяснили, что Вячеслав планировал похитить и убить еще одного человека по тому же сценарию. Он намеревался в итоге выручить криптовалюту на 500 000 евро. 7 октября 2020 года, когда организатор уже готовился похитить жертву, его задержали бойцы "Омеги".
Дело "эко-террориста": голоса велели "беречь природу"
Есть в истории Тейки и свой антигерой, прозванный "эко-террористом". В ноябре 2011 года по подозрению в прокалывании шин полиция задержала 19-летнего юношу. В общей сложности он испортил колеса 258 автомобилей: в 2010 году преступник проколол колеса 97 автомобилей, в 2011 – 161.

До этого массовый прокол колес в Пурвциемсе и Плявниеках был зафиксирован в ночь на 18 октября, когда пострадали десятки владельцев автомашин, оставивших транспортные средства на улицах Дзелзавас, Илукстес, А.Деглава, Академика М. Келдыша, Руденс и Ясмуйжас.

До этого десятки колес были проколоты в ночь на 1 сентября в районе Тейки. Тогда нападению подверглись машины, припаркованные на улицах Иерикю, Раунас, Унияс, Лаймдотас и Кастранес. А в ночь на 27 марта владельцы десятков машин писали заявления о проколотых колесах у машин, припаркованных на улицах Стирну, Раунас, Кастранес, Унияс и Бикерниеку.

В полиции пояснили, что парень был психически нездоровым, а своей главной целью назвал защиту окружающей среды: он полагал, что прокалывая шины, помогал уберечь природу от загрязнения.
Фото - Марис Морканс.
12. Криминальная история Гризинькалнса и Авоты
на главную
Авторы: Диана Чучкова, Ольга Петрова (текст), Марис Морканс (фото), Наталия Шиндикова, Инга Чуевска, Оскарс Дрегис и Ралфс Эглитис (дизайн), Николай Трубачистов (разработка). Редактор - Анатолий Голубов.

Sharing Options

DELFI использует cookie-файлы. Если вы продолжаете использовать этот сайт, вы даете DELFI разрешение на сбор и хранение cookie-файлов на вашем устройстве.
Подробнее