эко-террорист и "проклятые" озера
"Я беру микрофон и говорю: "Господа, вам дается пять минут. Кто может, тот уйдет своим ногами". Конечно, сразу же из зала: "Да пошел ты!" Ну, мы честно пять минут подождали. Те, кто потрезвей, ушли, остались самые наглые. Сопровождаем их на выход, там наши машины стоят, туда их принимают. Трезвых везем в отделение, протоколы, все документируем, объяснения берем. Один пьяный все собирался со мной подраться. Но пока его с товарищами в вытрезвитель везли, они сами там с ним хорошо разорались. Ехать до вытрезвителя пять минут, а отделали его прилично".
Прошло немного времени, как вдруг поступил звонок из Управления с требованием привезти для ознакомления материалы дела о кафе. Оказалось, что из Москвы по просьбе владельца кафе прилетели два известных адвоката. Однако, прочитав документы, поняли, что ловить нечего. В итоге, кафе закрыли.
Кафе на Югле часто попадали в поле зрения правоохранительных органов. Проблемным с точки зрения правопорядка бывшие сотрудники милиции называли кафе "Зодиак", которое располагалось тогда на ул. Юглас, 45, а чуть позже – кафе "Натали" на ул. Мурьяну. В 1998 году там было совершено двойное убийство.
28 октября 2010 года в лесу между улицами Саламандрас и Маркалнес были найдены тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти. Вскоре по округе стали распространяться слухи о маньяке, который якобы убил семь женщин. Как выяснилось позже, слухи распространяли местные бродяги, однако многие местные жители были не на шутку напуганы. Уже в ноябре удалось задержать подозреваемых: никакого маньяка-расчленителя не существовало, а преступление было совершено на почве совместного распития алкоголя.
Но десятью годами ранее на территории Юглы действовал настоящий маньяк – один из самых жестоких преступников в современной истории Латвии. Большая часть населения Юглы – пожилые люди, и многие преступники этим пользуются. Один из них в начале 2000-х годов ходил по квартирам в пятиэтажках на улицах Силциема и Аудума и представлялся сотрудником Latvijas Gāze. Он проникал в квартиру под предлогом проверки счетчиков, душил пенсионерок и выносил из квартиры все ценное.
Убийцей оказался 27-летний Каспар Петров, который совершал преступления с 2000 года по февраль 2003 года. "Я сам на одно убийство выезжал. Лежит пенсионерка, вроде бы умерла естественной смертью. И только потом, когда было вскрытие, оказалось, что у нее передавлен кадык. Тогда начали поднимать все дела, и оказалось, что очень много похожих случаев, – вспоминает Галилеев. – Убийца заходил в квартиру как работник LG, душил своих жертв, укладывал их в естественной позе на кровать, забирал спрятанные среди белья, простыней "гробовые" и уходил. Дверь в квартиру он закрывал снаружи ключами. То есть вообще не было впечатления, что в квартире побывал кто-то чужой".
Сначала Петрова подозревали в пяти убийствах: в Кенгарагсе и на Югле (ул. Квелес), а также на улицах Твайка и Томсона в конце января 2003 года. Однако затем полиция установила, что счет убитых пожилых женщин шел на десятки. Петров убивал и в других районах: в тихом Центре, Агенскалнсе, Дзирциемсе, Плявниеках...
Всего Петрову инкриминировали 53 преступных эпизода – 38 убийств, восемь покушений, несколько краж и грабежей. Суду удалось доказать лишь 13 убийств. Основной мотив всех преступлений – ограбление, способ – удушение полотенцем или платком. Добыча убийцы составляла от 20 до 400 латов. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, оценили в 18 000 латов. Деньги Петров тратил на проституток и подарки для своих подружек.
Давая показания, душитель утверждал, что не желал смерти своих жертв, очень переживал за содеянное и ходил в церковь замаливать грехи, но боялся идти в полицию. Кроме того, на суде он заявил, что временами испытывал "невыносимые головные боли". Они наступали и в моменты, когда он нападал на пенсионерок. Примечательно, что Петров вырос в многодетной интеллигентной семье под Лиепаей, его родители были медиками, а восемь его братьев и сестер – вполне порядочные законопослушные люди. Результаты комплексной судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы показали, что он вменяем, и суд приговорил Петрова к пожизненному заключению.
"Возле магазина DEPO у нас было много таких эпизодов, группу мы задержали", – рассказывает Сергей Галилеев, – Второе, что крадут – это запчасти. В 2015-2016 годах очень активно воровали магнитолы, сейчас спрос на них упал, воруют зеркала, фары и прочее". В прошлом часто снимали колеса – в основном, осенью или весной, когда водителям нужно "переобуваться". "Очень часто мы потом находили эти колеса на той же "эсэске" (ss.lv – прим.редакции). Сейчас найти уже сложнее – преступники понимают, что потерпевший и полиция в первую очередь будут там смотреть, поэтому используют другие каналы. Например, везут в Литву", – рассказывает полицейский.
"Задержали его в тот же день – сгубила жадность. Мы позвонили на один из украденных телефонов: мол ты украл телефон мамы, верни. Он назначил встречу. Сказал, что будет встречаться только с женщиной, в 12 часов ночи, на кольце 18-троллейбуса. Есть у нас одна девушка, вот ее мы и отправили в лес. Он обрадовался, а зря – не знал, что у нее разряд по боксу. В итоге она его очень красиво задержала, после чего уже подбежали наши ребята", – рассказывает Сергей Галилеев.
Раньше на Югле активно работали алкогольные и сигаретные "точки". Полиция их "накрывала", но очень скоро они открывались вновь. Такая ситуация складывалась до тех пор, пока не ужесточили законодательство и не ввели уголовную ответственность за торговлю контрабандными сигаретами и алкоголем. "Я с 99%-й уверенностью могу сказать, что новые "алкоточки" сейчас не появляются. Есть еще пара адресов, которые пытаются продавать. Но мы понимаем, что сами там уже приобрести не можем – продают только своим: дяде Васе, дяде Пете, может, дворнику. Очень узкий круг клиентов. Но вообще на районе относительно спокойно. Вы по Центральному рынку прогуляйтесь и поймете, что Югла – это вообще сказка. Все познается в сравнении", – смеется Сергей Галилеев.
Прибывшие на место ЧП работники полиции объяснили, что у инкассаторов были основания поступить подобным образом, т.к. они предположили, что машину хотели ограбить. В организме деятеля культуры констатировано более 2 промилле.
Признаться, мы думали, что он и сам к этому причастен. Пустили за ним "наружку". А он на другой день приходит и говорит: "Будете следить, помогать не буду". Следить больше не стали, но пока шло расследование, в отдел его таскали часто.
Были у нас в ту пору добровольные помощники. Их задача – сидеть в толпе и слушать, о чем говорят посетители в милиции. Так вот приходит к нам как-то наш свидетель и говорит: "Убийца у вас в коридоре сидит", Как оказалось, этот один из тех самых добровольных помощников", – рассказывает бывший полицейский.
Вызвали его на следующий день, чтобы он отчет сделал о том, что в толпе слышал. А между тем налили ему стакан вина, подсунули взятые у ОБХСС изъятые журналы "Плейбой". Подозреваемый выпил, расслабился и направился домой. За ним пустили "хвост". И по пути из участка он совершает прямо на глазах у милиции нападение на другую женщину.
"Сам он был из Узбекистана, пять судимостей. Там наворовался, отсидел свое, в Ригу перебрался. Был он вором-карманником, а такие не "колются", даже если их сажают. Провели обыск у него в общежитии, там у него много часиков женских нашли. Значит, занимался грабежами. Дали ему тогда 15 лет, подперли показания свидетеля и нападением на женщину", – вспоминает Виталий.
10 августа 2004 года на Бривибас гатве средь бела дня взорвали внедорожник Mercedes-Benz 38-летнего бизнесмена Алексея (Олексия) Жарова, который направлялся домой в Берги. Машину подбросило, она пролетела около 50 метров и врезалась в дерево, а затем загорелась. Спасти предпринимателя не удалось. В результате взрыва пострадал охранник Жарова, а также случайная прохожая.
"Нам как раз поступило оперативное сообщение, что в общежитии строителей неподалеку живут два молодых парня-беспредельщика. Источник, который нам об этом сообщил, рассказал, что при нем ограбили человека и жестоко, почти до полусмерти его избили. Причем из-за какой-то мелочи. Начали проверять личности подозреваемых: одному 17 лет, второй совершеннолетний. Оба приехали из России и устроились в Риге на работу. По крупицам собирали информацию к обеду уже был расклад. Ужасно, что того пацана на пробежке они убили просто так. Просто были такие обнаглевшие, что, когда он пробегал мимо, просто пырнули ножом", – рассказывает Виталий.
В январе 2011 года на ул. Палму 20-летний мужчина, который заявил, что считает себя скинхедом и "волком-одиночкой", убил собственную бабушку, после чего напал на работников Государственной пожарно-спасательной службы, а также ранил полицейского.
До этого массовый прокол колес в Пурвциемсе и Плявниеках был зафиксирован в ночь на 18 октября, когда пострадали десятки владельцев автомашин, оставивших транспортные средства на улицах Дзелзавас, Илукстес, А.Деглава, Академика М. Келдыша, Руденс и Ясмуйжас.
До этого десятки колес были проколоты в ночь на 1 сентября в районе Тейки. Тогда нападению подверглись машины, припаркованные на улицах Иерикю, Раунас, Унияс, Лаймдотас и Кастранес. А в ночь на 27 марта владельцы десятков машин писали заявления о проколотых колесах у машин, припаркованных на улицах Стирну, Раунас, Кастранес, Унияс и Бикерниеку.
В полиции пояснили, что парень был психически нездоровым, а своей главной целью назвал защиту окружающей среды: он полагал, что прокалывая шины, помогал уберечь природу от загрязнения.