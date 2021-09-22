"Маньяк с Юглы" и "рижский душитель"

Были в истории Юглы и громкие дела, о которых говорили не только в Риге, но и во всей Латвии. И если одна история так и осталась на уровне "городской легенды", то вторая точно войдет в историю криминальной жизни города, а также в учебники по криминалистике.



28 октября 2010 года в лесу между улицами Саламандрас и Маркалнес были найдены тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти. Вскоре по округе стали распространяться слухи о маньяке, который якобы убил семь женщин. Как выяснилось позже, слухи распространяли местные бродяги, однако многие местные жители были не на шутку напуганы. Уже в ноябре удалось задержать подозреваемых: никакого маньяка-расчленителя не существовало, а преступление было совершено на почве совместного распития алкоголя.



Но десятью годами ранее на территории Юглы действовал настоящий маньяк – один из самых жестоких преступников в современной истории Латвии. Большая часть населения Юглы – пожилые люди, и многие преступники этим пользуются. Один из них в начале 2000-х годов ходил по квартирам в пятиэтажках на улицах Силциема и Аудума и представлялся сотрудником Latvijas Gāze. Он проникал в квартиру под предлогом проверки счетчиков, душил пенсионерок и выносил из квартиры все ценное.



Убийцей оказался 27-летний Каспар Петров, который совершал преступления с 2000 года по февраль 2003 года. "Я сам на одно убийство выезжал. Лежит пенсионерка, вроде бы умерла естественной смертью. И только потом, когда было вскрытие, оказалось, что у нее передавлен кадык. Тогда начали поднимать все дела, и оказалось, что очень много похожих случаев, – вспоминает Галилеев. – Убийца заходил в квартиру как работник LG, душил своих жертв, укладывал их в естественной позе на кровать, забирал спрятанные среди белья, простыней "гробовые" и уходил. Дверь в квартиру он закрывал снаружи ключами. То есть вообще не было впечатления, что в квартире побывал кто-то чужой".



Сначала Петрова подозревали в пяти убийствах: в Кенгарагсе и на Югле (ул. Квелес), а также на улицах Твайка и Томсона в конце января 2003 года. Однако затем полиция установила, что счет убитых пожилых женщин шел на десятки. Петров убивал и в других районах: в тихом Центре, Агенскалнсе, Дзирциемсе, Плявниеках...



Всего Петрову инкриминировали 53 преступных эпизода – 38 убийств, восемь покушений, несколько краж и грабежей. Суду удалось доказать лишь 13 убийств. Основной мотив всех преступлений – ограбление, способ – удушение полотенцем или платком. Добыча убийцы составляла от 20 до 400 латов. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, оценили в 18 000 латов. Деньги Петров тратил на проституток и подарки для своих подружек.



Давая показания, душитель утверждал, что не желал смерти своих жертв, очень переживал за содеянное и ходил в церковь замаливать грехи, но боялся идти в полицию. Кроме того, на суде он заявил, что временами испытывал "невыносимые головные боли". Они наступали и в моменты, когда он нападал на пенсионерок. Примечательно, что Петров вырос в многодетной интеллигентной семье под Лиепаей, его родители были медиками, а восемь его братьев и сестер – вполне порядочные законопослушные люди. Результаты комплексной судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы показали, что он вменяем, и суд приговорил Петрова к пожизненному заключению.