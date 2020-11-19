Центр Риги 125 лет назад: история одного очень известного перекрестка

Перед нами три изображения. На всех видна одна и та же часть Риги. На одном из них, столетней давности, художник изобразил Ригу будущего. Почти как в футуристическом фильме – как будут выглядеть улицы, общественный транспорт, люди. Вторая фотография – современная, ее автор – фоторедактор DELFI Карлис Дамбранс. А третья – тот же рижскийперекресток, только 125 лет назад. Ее в Facebook опубликовал научный ассистент Института истории Латвии Андрей Гусаченко, упомянув, что это один из лучших экземпляров, пополнивших коллекцию за последнее время. Именно третьей фотографии и посвящена эта история.