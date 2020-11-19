Центр Риги 125 лет назад: история одного очень известного перекрестка

Перед нами три изображения. На всех видна одна и та же часть Риги. На одном из них, столетней давности, художник изобразил Ригу будущего. Почти как в футуристическом фильме – как будут выглядеть улицы, общественный транспорт, люди. Вторая фотография – современная, ее автор – фоторедактор DELFI Карлис Дамбранс. А третья – тот же рижскийперекресток, только 125 лет назад. Ее в Facebook опубликовал научный ассистент Института истории Латвии Андрей Гусаченко, упомянув, что это один из лучших экземпляров, пополнивших коллекцию за последнее время. Именно третьей фотографии и посвящена эта история.
"Старая Рига в период с конца 1882 года до первых лет нового столетия.Первая линия маршрута конки (лошадиного трамвая), на фоне – несколькоуже несуществующих зданий, извозчик, велосипедист, горожанки – и все это на фотографии прекрасного качества – лакомый кусочек для коллекционера, ради которого нужно было побороться на аукционе", – заметил Гусаченко.
Эту фотографию, которая является оригинальной репродукцией, мы публикуем с его разрешения. Предлагаем окунуться в прошлое вместе с историками – пройтись по перекрестку Бастионного бульвара и Александровского бульвара, понять, каким он был 125 лет назад и ощутитьсебя рижанином того времени. На этой фотографии запечатлен ряд деталей, которые позволяют историкам делать выводы о том, как тогда жила Рига.
Изначально предполагалось, что фотография была сделана в 1882 году, однако эксперты пришли к мнению, что она датируется 1895 или 1897, а, возможно, и 1898 годом.
В наши дни эта часть Риги такая же оживленная, как и в то время – только вместе конки теперь обычный трамвай.
Поначалу мы приняли за точку отсчета 1882 год потому, что в конце этого года в Риге начала действовать конка (на фотографии слева). В книге об истории рижского общественного транспорта упоминается 1895 год, а согласно информации, которую можно найти в периодике, бюро юриста Боханова, запечатленное на фотографии, получило статус нотариального только в конце 1898 года.
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