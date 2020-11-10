Еще одна станция добрых дел — социальная служба Седы. Здесь тоже можно помыться (1,5 евро) и постираться (2,5 евро). Но платные услуги спросом не пользуются. Руководитель соцслужбы Санта приезжает из Валмиеры. Работает тут около года и признается, что поначалу было непросто — люди отнеслись к «чужой» настороженно. Постепенно лед удалось растопить, особенно во время чрезвычайной ситуации: когда все перешло в онлайн, к Санте потянулись слабо знающие латышский язык бабушки, чтобы она помогла им платить по счетам и связываться с госучреждениями.



«Людям предпенсионного возраста трудно найти работу без латышского, — говорит Санта. — Но даже те, кто язык знает, работать не хотят. Я вывешиваю предложения о вакансии, например, уборщицы в Стренчиу, а они говорят: зачем нам за такие деньги? У многих людей здесь проблемы с оплатой отопления. Но помочь мы можем только официальным малоимущим. Их тут всего около ста человек, а помощь — 128 евро в год. У многих пенсии или зарплаты платить позволяют, но люди этого не делают — считают, что город им должен».

