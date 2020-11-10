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«Работать на торфяниках в Латвию ехали люди, у которых война отняла все, по сути это были самые униженные из униженных, некоторые прошли всю войну… Они приезжали в фуфайках и в них же уезжали. Конечно, в селе доводилось встречать и дегенерировавших алкоголиков с травмированной нервной системой. Были разные люди, но не припомню ни одного, кто бы относился к латышам высокомерно. Местного отдела «Интерфронта» в Седе не было…»

Из статьи «Исчезающий город» с эпиграфом «Однажды даже слон погибает…» в газете Neatkarīga Cīna, 1992