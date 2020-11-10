Жилистые украинские хлопцы приехали в Седу из Полтавы и Золотоноши (Черкасская область). «В Украине потолок зарплаты — 300-350 евро, а в карантин работы вообще не найти. А у нас у всех дети». Трое из гастарбайтеров рассказали, что работали машинистами, но зимой эта профессия означает простой и максимум 200 евро в месяц. «До 2014 года я ремонтировал квартиры в Москве — очень было выгодно, — рассказывает один из парней. — Даже подумывал переехать в Россию, но тут начался Крым. И все. В прошлом году устроился в Литве — работодатель не понравился. В Латвии хорошо, за три месяца можно больше, чем у нас за год заработать. Но домой очень хочется...» Украинцы сообщили, что помидоры на их родине, конечно, вкуснее, но борщ и вареники с картошкой тут тоже получаются очень неплохо.