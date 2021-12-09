3 кило бекона - за 5 минут. Американец уничтожает горы вредной еды, зарабатывает миллионы и не толстеет

Почти три килограмма бекона — всего за пять минут, 113 панкейков — за восемь, 241 куриное крылышко — за десять, 62 хот-дога — тоже за десять, 103 тако — за восемь минут, 25 бигмаков — за 22 минуты, "Хэппи Мил" — за 15 секунд... Это далеко не все мировые рекорды, установленные 29-летним американским YouTube-блогером и профессиональным едоком Мэттом Стоуни, более известным под творческим псевдонимом Megatoad. За шесть лет непрекращающегося поедания джанк-фуда Стоуни удалось собрать под свои калорийные знамена более 14,8 миллиона подписчиков на канале. И их число растет с каждым новым рекордом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как худощавому блогеру, который весит всего 59 килограммов, удалось стать одним из самых популярных едоков в сети и почему его ролики смотрят десятки миллионов зрителей, рассказывает "Лента.ру".

"Настоящий мужик"

"Ты готов? Итак, начинаем через пять, четыре, три, два, один, поехали", — потея от жара углей, надрывается популярный фуд-блогер и по совместительству повар Густаво Тост, завороженно наблюдая за тем, как Мэтт Стоуни под шум аплодисментов приступает к методичному уничтожению шести килограммов жирных стейков из премиальной японской говядины вагю стоимостью 14 тысяч долларов. Такой ажиотаж не вызывает удивления. И дело вовсе не во внушительном ценнике, а в том, что прямо на глазах у зрителей одновременно устанавливаются сразу три мировых рекорда.

Первый — по поеданию стейков, даже несмотря на то, что тщедушный Megatoad за пять минут осилил только лишь 3,5 килограмма мяса. Второй — по самому большому количеству мраморной говядины, нарезанной за 60 секунд. Третий — по самому большому количеству стейков, одновременно приготовленных на углях. "Это очень похоже на масло. Очень сочное. Но это чистой воды сумасшествие. Я не могу даже объяснить, что чувствую. Я здесь ради шоу и ради вкусной еды. Увидимся во время следующего фуд-челленджа", — подвел Стоуни итог в ролике, похлопывая себя по раздувшемуся животу. Блогер также отметил, что это был самый эпичный из всех вызовов, что ему когда-либо приходилось принимать.

Менее чем за две недели ролик с уничтожением премиальной говядины собрал более четырех миллионов просмотров и тысячи восторженных комментариев. "Офигеть, Стоуни, да ты настоящий мужик", — единодушно похвалили блогера комментаторы. "Как, черт подери, ему это удается? Он что, сверхчеловек?" — поинтересовались они.

Трудно представить, но до 2010-го об удивительных способностях юного калифорнийца, только-только окончившего среднюю школу Evergreen Valley в Сан-Хосе, никто даже и не догадывался. Однако вскоре худощавый 17-летний фуд-вундеркинд поразил зрителей, дебютировав на конкурсе по поеданию роллов с лобстером в штате Нью-Хэпшир. "Через десять минут после начала конкурса я стал богаче на тысячу долларов, но, что более важно, я начал свою карьеру как конкурентоспособный едок", — вспоминает блогер, подчеркивая, что с того самого дня его главная цель в жизни — стать одним из величайших игроков в истории.

Несмотря на внушительные успехи и почетное членство в американской лиге едоков Major League Eating, свою YouTube-карьеру Стоуни начал только в 2012 году. В первом ролике за один присест уничтожил целый галлон изотонического напитка Gatorade, популярного среди любителей спорта. "Ммм, вкусняшка", — приговаривал блогер, выпивший за 37 секунд более 4,5 литра Gatorade. Видео, снятое на кухне на простую камеру и опубликованное без какого-либо монтажа, принесло Стоуни популярность и первые 2,7 миллиона просмотров. "Его туалет даже и не подозревал, что это всего лишь начало", — посочувствовал унитазу блогера один из зрителей.

"Вот так и родилась легенда"

За шесть лет карьеры в сети Megatoad на камеру уничтожил тонны самой разнообразной еды. В его желудке оказывались "самые острые спагетти в мире", четыре тысячи шоколадных драже M&M's, литры меда, сотни свиных ребрышек, 750-граммовая банка какао-пасты Nutella, гигантский бургер, содержащий 20 тысяч калорий, килограммы чипсов, 100 кусков белого хлеба, 200 мармеладных червячков и даже парочка дурианов. "Боже мой. Это отвратительно пахнет, да и выглядит ужасно", — признался блогер, давясь экзотическим фруктом. К слову, доесть дуриан ему так и не удалось, что не помешало ролику собрать более 4,6 миллиона просмотров.

Самым популярным видео на канале Стоуни стал челлендж с поеданием 15 пачек самой острой корейской лапши со вкусом курицы. "Не так уж много. Всего 27,5 фунта еды, чуть меньше восьми тысяч калорий, восемь тысяч по шкале Сковилла. Это должно быть остро", — заявил блогер в начале ролика, который в итоге набрал более 116 миллионов просмотров.

Менее чем за десять минут Megatoad удалось справиться со всей лапшой, которую он запил тремя внушительными стаканами с жидкостью. "О черт, кажется, я все. Я счастлив. Более того, я поражен. Я показал отличное время", — похвастался Стоуни, тяжело дыша и периодически хватаясь за живот.

"Вполне возможно, только что мы видели настоящую историю появления Джокера", — пошутил под роликом один из комментаторов, обративший внимание на кроваво-красные разводы от острого соуса на губах блогера. "Давайте-ка прервемся на минутку, чтобы поблагодарить Мэтта за то, что он никогда не обманывал нас кликбейтными заголовками", — заключили они.

Помимо регулярных уничтожений еды на время, особую и крайне нежную любовь Стоуни питает к различным американским фастфудам, чье меню постоянно подвергается проверке на прочность. Среди них McDonald's, KFC, Wendy's, Taco Bell, Burger King, Cane's, Carl's Jr. и White Castle. Последней сети блогер даже посвятил тематический ролик, отсылающий зрителя к популярной в свое время американской подростковой комедии "Гарольд и Кумар едут в White Castle". Видео, на котором Стоуни поглощает почти десять тысяч калорий за один присест, собрало более 18,6 миллиона просмотров.

Есть на канале блогера и ролики, посвященные видеоиграм. И это совершенно неудивительно, ведь даже свой псевдоним Megatoad Стоуни позаимствовал из культовой игры Super Mario Bros. Не менее культовая видеоигра Grand Theft Auto: San Andreas даже получила свое отдельное видео. На нем Стоуни расправляется с огромным заказом, сделанным одним из ключевых персонажей San Andreas по имени Big Smoke. "Я возьму два номера 9, большой номер 9, номер 6 с экстра-соусом, номер 7, два номера 45, один с сыром и большую содовую", — именно так звучал заказ чернокожего гангстера в выдуманном ресторане быстрого питания Clucking Bell, который Megatoad умял всего за час.

"Какое счастье, что Мэтт хотя бы раз в жизни жевал еду, а не сразу проглатывал ее", — порадовался один из зрителей. "Хорошая работа. Но как тебе удается оставаться таким стройным?" — задались резонным вопросом другие.

"Чудес не бывает"



По словам самого Стоуни, он не просто человек с внушительным аппетитом, а в первую очередь профессионал, который изучает питание в колледже в Санта-Кларе, штат Калифорния. "Большинство людей думают, что как едок, участвующий в соревнованиях, я просто сижу и ем то, что хочу, весь день. На самом деле, чтобы победить во всех этих испытаниях, нужно много тренироваться и понимать, что именно вы едите", — объяснил блогер.

"Мы тщательно просчитываем наши методы и подходы к подобным челленджам. Мы тренируем наши тела и много работаем, чтобы достигнуть того, чего мы достигли", — добавил он. Megatoad уверен, для того чтобы стать конкурентоспособным едоком, нужно всего лишь хорошенько подготовиться. "Забота о своем здоровье — важная часть игры. Те несколько минут, которые я провожу на сцене во время конкурса, требуют многих часов физической подготовки, умственной дисциплины и специальной диеты", — предупредил Стоуни.

Как отметил отечественный блогер Артем, скрывающийся под псевдонимом Фитнес-тренер, желудок профессиональных едоков может расширяться до безумных размеров. И зависит это не только от генетических особенностей, но и от специальных тренировок. "С приближением соревнований такие люди поглощают огромное количество жидкости и пищи, чтобы максимально расширить свой желудок. Все больше и больше", — подчеркнул Фитнес-тренер.

По мнению Артема, желудок Стоуни может вместить примерно девять-десять килограммов пищи. "Он набирает до 10 килограммов за одно соревнование и подготовку к нему. Часть этого веса — сам объем пищи, часть — вода, а часть — жир", — объяснил он, добавив, что легендарный Megatoad вовсе не волшебник. Он регулярно посещает тренажерный зал, уделяя повышенное внимание кардионагрузкам вроде бега и велосипеда.

Более того, отечественный фитнес-блогер уверен, что в обычной жизни рекордсмен придерживается очень строгой диеты, включающей в себя куриные грудки, рыбу, шпинат и брокколи. "В итоге получается такая картина, что в долгосрочной перспективе (скажем за пару месяцев) Мэтт потребляет, вероятно, даже меньше калорий, чем многие из нас, и при этом сжигает огромное количество калорий физической нагрузкой. Чудес не бывает", — заключил Фитнес-тренер Артем.

Это объясняет и то, что на YouTube-канале Matt Stonie ролики выходят либо раз в неделю, либо реже. У фуд-блогера есть в запасе достаточно времени, чтобы избавиться от всех набранных калорий, почиститься и тщательно подготовиться к предстоящему челленджу. Вполне возможно, именно поэтому блогер берет весьма длительные перерывы между своими официальными мировыми рекордами (их у Стоуни 14).

К слову, бросить вызов фуд-блогеру может любой желающий. Для этого достаточно заполнить специальную форму на сайте www.mattstonie.com, обозначить предмет челленжда, например, тысячу пельменей за десять минут, и выиграть в голосовании, в котором участвуют все подписчики Стоуни. О деньгах за еду беспокоиться не стоит. Как правило, весь банкет оплачивают те или иные заведения, которые предоставляют еду для Megatoad по бартеру. Более того, если верить данным сервиса SocialBlade, ежемесячно блогер зарабатывает от 8 до 127 тысяч долларов и может себе позволить пару десятков калорийных бургеров.