4 уха и сердечко на брюхе: как необычный кот обрел семью и стал блогером
Foto: instagram.com/midas_x24

Социальные сети пожирают наше время, но есть у них и хорошие качества. Благодаря им у животных из приютов гораздо больше шансов найти себе дом. Как произошло с котенком, родившимся с редкой мутацией.

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Снимки животного с четырьмя ушками, живущего в одном из приютов, стали вирусными, и очень скоро на объявление о поиске хозяев откликнулась женщина из Турции, пишет Ladbible.

У котенка, которому дали имя Мидас, врожденная генетическая аномалия - два маленьких уха растут внутри двух обычных. На слух, впрочем, это совершенно не влияет.

Хозяйка котенка надеется, что ее пример вдохновит и других людей обрести любящего питомца. Помимо Мидаса, в ее доме живут еще одна кошка и собака, на которой новичок отрабатывает приемы своего кошачьего массажа.

Но четыре уха это еще не все, что делает Мидаса таким очаровательным. На животе котенка еще есть белое пятно в форме сердечка, что сразу сделало его любимцем соцсетей - меньше чем за месяц аккаунт собрал больше 25 тысяч подписчиков.

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