5-летняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров, заработав 18 миллионов долларов за год
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Пятилетняя россиянка, уроженка Краснодарского края Анастасия Радзинская заняла третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes. Годовой доход девочки составил 18 миллионов долларов.

По данным американского журнала, канал Like Nastya, который девочка ведет совместно с родителями, в числе самых быстрорастущих на YouTube. В настоящий момент на него подписаны более 15 миллионов человек. Еще 42 миллиона - на принадлежащий им же канал Like Nastya Vlog. Среди ее спонсоров - Danone, Walmart и Legoland.

Анастасия родилась в Краснодаре, а в 2018 году вместе с родителями переехала в Бока-Ратон (США). При рождении у девочки диагностировали детский церебральный паралич. Для того, чтобы отслеживать прогресс девочки, родители и создали видеоблог.

Видео, опубликованные на канале, в основном посвящены детским развлечениям. В частности, Анастасия путешествует по различным паркам всего мира, знакомится с популярными игрушками.

Первое место в рейтинге второй год подряд занимает восьмилетний американец Райан Каджи. Его годовой доход составил 26 миллионов долларов. На втором месте оказался американский юмористический блог Dude Perfect — его доход за год составил 20 миллионов долларов.

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