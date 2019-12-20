Бывшая участница шоу "Давай поженимся!" Дороти, представляющаяся наследницей подруги-миллионерши, появилась в новом эфире программы и едва не сорвала передачу.

60-летняя женщина пыталась найти себе партнера в одном из ноябрьских выпусков, однако потерпела фиаско. Неудачливая конкурсантка тогда неприятно поразила ведущих и утомила их — они покинули студию, не дожидаясь финала. Одним из женихов, борющихся за ее сердце, стал 61-летний Александр. Он представился бывшим разведчиком (в качестве доказательства демонстрировал значок супергероя Бэтмена на лацкане пиджака), не терпящим лжи. Тогда Дороти отвергла его и даже сорвала номер-сюрприз.

В декабре мужчина сам стал героем передачи, планируя подыскать себе невесту. Однако после его беседы с первой претенденткой на съемочную площадку ворвалась Дороти. "Я твоя невеста, которую ты любил, бил и погубил. Пришла с того света, чтобы забрать тебя с собой", — заявила она, вернувшись. Ее выходка чуть не сорвала эфир.

Дороти заявила, что наступила ее очередь говорить об Александре. Она принялась пересказывать Библию, одновременно открыв сумку и надевая на себя многочисленную бижутерию. Позднее она уточнила, что произошедшее на передаче с ее участием похоже на историю Адама и Евы: сначала к ней пришли два хороших человека, однако позднее появился "гад", испортивший все.

По ее словам, Александр это сделал из алчности, узнав, что она является наследницей миллионов. "Он пришел с одной-единственной целью, чтобы меня шантажировать", — заключила она. Гузеева назвала Дороти аферисткой, но заметила, что понимает женщину, так как она сошла с ума от горя после того, как ее сына надолго посадили в тюрьму. "Серьезно к вам не относятся ни на одной передаче", — сказала ведущая. Та пригрозила передаче иском и вышла из студии. Позднее она вновь появилась в эфире, чтобы похвастаться новым избранником.