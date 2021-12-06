70 кило колбасы и 115 кило картошки: блогеры приготовили самый большой салат в Латвии

На минувшей неделе в Даугавпилсе латвийские блогеры приготовили возможно самый большой салат в Латвии.

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Главными поварами стали рижские блогеры Андрей Чернуцкий и Вадим Гуйван, а также автор популярной песни "Карантин" Алексей Блажевич.

Блогерам понадобилось более суток, чтобы довести салат до идеала. На приготовление новогоднего блюда было потрачено 70 килограммов докторской колбасы, 25 килограммов зеленого горошка, 115 килограммов картошки, 30 килограммов маринованных огурцов, 15 килограммов майонеза, 150 яиц и 30 килограммов моркови. В итоге вес салата достиг 305 килограммов.

Поскольку салат превышал размеры любой кухонной посуды, было принято решение поместить блюдо в кубл, где обычно проводятся банные процедуры. Финалом всего процесса стало общее купание блогеров в кубле с салатом. Автором идеи блюда стал сооснователь рижского тикток-дома "Fam3House" Роман Ноздрин.

"На улице минусовые морозы и заснеженные дороги, люди снова в ожидании новых ограничений. Мы решили весело напомнить всем о грядущих праздниках и установить рекорд", - рассказал Роман.