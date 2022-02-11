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"Театр одного актера"
Американец демонстрирует на YouTube бесполезные изобретения. Почему их хотят купить миллионы людей?
Foto: Kadrs no video

В "магазинах на диване" и обзорах товаров с AliExpress наряду с самыми обычными вещами нередко можно встретить странные и абсолютно ненужные гаджеты. На практике они оказываются бесполезны, хоть и обещают облегчить жизнь покупателя или сэкономить место в его квартире. 31-летний американец Мэтти Бенедетто из штата Нью-Йорк пошел еще дальше, чем создатели подобных товаров: он создает абсурдные предметы, которые никогда и никому не понадобятся.

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Например, наушники с наружным динамиком, которые создают идеальную тишину для их владельца, но заставляют окружающих слушать музыку. Свои творения он демонстрирует на YouTube-канале "Бесполезные изобретения" и в Instagram, где за полетом его творческой мысли следят миллионы людей. За все время Мэтти придумал и воплотил в жизнь почти три сотни идей, которые помогают решать несуществующие проблемы. Историю блогера, который прославился в сети благодаря своим абсурдным работам и стал на них зарабатывать рассказывает "Лента.ру".

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"Театр одного актера"
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