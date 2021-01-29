Американская миллионерша ест кошачьи консервы ради экономии
Foto: twitter.com/aimeeelizabet63

Жительница американского города Лас-Вегас, состояние которой составляет около 5,3 миллиона долларов, рассказала, что экономит на всем и ест кошачьи консервы, если не вписывается в бюджет. Ее историей поделилось издание The Mirror.

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50-летняя Эми Элизабет называет себя самым экономным мультимиллионером в мире. Она старается тратить не более тысячи долларов за месяц, используя для экономии самые изощренные методы. Так, например, она знает, что ей нужно 22 минуты, чтобы нагреть воду в водонагревателе, поэтому она обычно держит его выключенным и включает лишь по таймеру перед тем, как принять душ.

Американка не покупает ничего нового и использует губки, пока они "не развалятся и не сгниют". У нее всего один нож, который она никогда не моет, чтобы не тратить воду. Дом достался Элизабет от бывшего мужа, и он регулярно проводит в нем уборку взамен на ее услуги тренера и консультанта по питанию.

Если Элизабет ближе к концу месяца понимает, что вдруг не вписывается в бюджет, она покупает и ест самые дешевые кошачьи консервы.

В свои регулярные командировки в Лос-Анджелес она ездит на машине, которой уже 17 лет, чтобы сэкономить на авиабилетах.

"Когда я впадаю в эти крайности, мне кажется, что люди видят это, и многих это раздражает, но мне все равно. Это экономит деньги", — пояснила Элизабет.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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