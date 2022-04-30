Анджелине Джоли во Львове пришлось прятаться в бомбоубежище

В одной из кофеен Львова замечена звезда Голивуда Анджелина Джоли. Об этом свидетельствует опубликованное в интернете видео, сообщает агентство Unian. Что именно продюсер, актриса и посол ООН по делам беженцев собирается делать в Украине, пока неизвестно.

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Во время визита актрисы Анджелины Джоли в украинский город Львов сработал сигнал воздушной тревоги. Ей с командой пришлось срочно бежать в убежище.

Как пишут украинские СМИ, Джоли, когда сработал сигнал, была на железнодорожном вокзале. По указанию волонтеров она и ее сопровождение отправились в укрытие. Попутно актрису спросили, страшно ли ей. Она ответила, что в порядке.

С первых дней войны Джоли много писала об этом в соцсетях и призывала помогать украинцам. Джоли известна участием во многих благотворительных проектах.