Архиепископ сходил на скандальный спектакль, а вещи Ритиньша отдали украинцам: о чем пишут латышские таблоиды

Куда отдали вещи Мартиньша Ритиньша, 400 километров пешком для Айи Андреевой, правда ли, что в Латвии запрещен Паулс и как Янис Ванагс сходил на скандальную постановку в Дайлес. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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