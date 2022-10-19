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Вещи Мартиньша Ритиньша отдали украинцам
Архиепископ сходил на скандальный спектакль, а вещи Ритиньша отдали украинцам: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Куда отдали вещи Мартиньша Ритиньша, 400 километров пешком для Айи Андреевой, правда ли, что в Латвии запрещен Паулс и как Янис Ванагс сходил на скандальную постановку в Дайлес. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Вещи Мартиньша Ритиньша отдали украинцам
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