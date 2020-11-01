Бал со скандалом, профессор латышского Кауперс, почему Тилль Линдеманн не женится на русской и другие события недели

1 9
Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- 1. Схватка светских львиц и трудные времена экс-жены миллионера Филя: о чем пишут латышские таблоиды
- 2. Профессор Ренар Изидорович и его группа Prāta Vētra научат русских латышскому языку
- 3. Сразу две участницы шоу о пластических операциях вышли в финал
- 4. 10 российских блогеров с самыми высокими доходами от рекламы
- 5. Тилль Линдеманн объяснил, почему не женится на русской женщине
- 6. Советский хит "Листья желтые" Раймонда Паулса зазвучал по новому
- 7. Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце
- 8. Собчак подтвердила, что вместе с сыном переболела коронавирусом
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 9
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Comment Form
Читайте также