Бан и игнор. Оштрафованные блогеры не понимают, почему их наказали, и собираются в суд

Как выяснилось, оштрафованные Центром по защите прав потребителей блогеры Адриана Миглане и Катрина Саулиете внесли профиль ЦЗПП в "черный список" после получения предупреждений о нарушениях.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Да, мы обе заблокировали. И скажу честно, коммуникация была очень странная", - пояснила в интервью Латвийскому телевидению Миглане. Она до сих пор не понимает, почему ее оштрафовали. Большую часть контента, по ее словам, это фотографии семейной жизни, а рекламное сотрудничество она называет небольшим бонусом - это не основной источник дохода. Также Миглане упрекает ЦЗПП в том, что с ней не связались по телефону, а заказные письма присылали на задекларированный адрес, где она ежедневно не бывает.

Катрина Саулиете также удивлена, что ей не позвонили. "Вы же нашли мой номер, - заявила она журналистам ЛТВ, - а они как-то не догадались". Кроме того, блогер отметила, что введенное два года назад требование отмечать рекламные посты специальными метками говорит о том, что ЦЗПП считает людей дураками, а наказание штрафом считает смешным: "Меня это насмешило. Люди в Латвии не тупые. А ЦЗПП считает иначе. Если у меня в руках продукт и я о нем рассказываю, люди не тупые, они понимают, что это реклама. Зачем об этом писать?"

Директор ЦЗПП Байба Витолиня в сюжете ЛТВ пояснила, что при размере штрафа (1,5 тысячи евро для Миглане и 1000 евро для Саулиете) учитывались доходы блогеров в соцсетях. Она также сообщила, что с ними неоднократно и в течение долго времени (с октября прошлого года) пытались связаться, в том числе и в Instagram, но попали в "бан". Витолиня напомнила, что к рекламе в соцсетях относятся такие же правила, как на телевидении и радио.

Foto: Kadrs no video

Наказанные блогеры в свою очередь считают штрафы несправедливыми и собираются бороться за "свою правду". Например, Саулиете в stories упомянула, что рассматривает вариант обращения в Административный суд. Вслед за ней готовность искать справедливости в суде выразила и Миглане, которая также собирается потребовать компенсацию за моральный ущерб. По словам Миглане, она не может в течение месяца оплатить 1 500 евро штрафа.

Как уже сообщалось, Миглане и Саулиете стали первыми латвийскими блогерами, оштрафованными за нечестную коммерческую практику - обе неоднократно не ставили соответствующие метки на рекламных постах.