"Барби"-мама уговорила сына сделать пластику ради фото в соцсетях
Foto: instagram.com/marcelaiglesiashollywood

Женщина с внешностью куклы Барби убедила своего ребенка сделать ринопластику, чтобы выглядеть красивее на фотографиях в соцсетях.

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43-летняя Марсела Иглесиас потратила 81 тысячу долларов на пластические операции, чтобы достичь желаемой внешности. По ее словам, теперь незнакомцы постоянно принимают ее за девушку ее 19-летнего сына Родриго, пишет Daily Mail.

Недовольный своим лицом парень уже делал уколы ботокса в кончик носа, чтобы ноздри выглядели уже. "Он заявил, что ему не нравится форма его носа. Я считаю, что пластика поможет ему чувствовать себя увереннее, когда он будет фотографироваться", — поделилась Иглесиас.

Кроме того, недавно у Родриго диагностировали искривление перегородки. После уговоров матери он решил, что операция не только к лучшему изменит его внешность, но и в будущем поможет ему беспрепятственно дышать.

"Мой самый большой страх — это то, что он придет после пластики и скажет: "Смотри, мама, я сделал операцию, а ты даже не приняла в этом участия!". Я сильно разочаруюсь, что не поддержала сына", — заключила Иглесиас.

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A post shared by 🧿💖 Hollywood Queen Barbie 💖🌈📸🌟 (@marcelaiglesiashollywood)

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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