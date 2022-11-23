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Барышников заговорил по-латышски, третий брак Эйнара Репше дал трещину: о чем пишут латышские таблоиды
Foto: Ekrānuzņēmums

Сколько лет Барышников не говорил по-латышски, как эксперты оценивают стиль первой леди Латвии Андры Левиты, еще один брак Эйнара Репше дал трещину и сколько зарабатывают пластические хирурги в нашей стране. Именно об этом пишут свежие таблоиды на латышском языке.

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Музыканту легендарной группы Opus Pro требуется срочная дорога операция
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